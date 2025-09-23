ETV Bharat / state

শেষকৃত্যৰ পূৰ্বে জুবিন গাৰ্গৰ দ্বিতীয়টো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা

ৰহস্যঘন হৈছে জুবিনৰ মৃত্যুৰ ঘটনা । পৰিয়ালৰ সন্মতি মৰ্মে চলিছে দ্বিতীয়টো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা ।

দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা (ETV Bharat Assam)
গুৱাহাটী : ছিংগাপুৰৰ পিছত আজি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা চলি আছে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ।ছিংগাপুৰত মৃত্যু হোৱা ঘটনা অধিক ৰহস্যঘন হৈ পৰাৰ পিচতেই বিভিন্ন ব্য়ক্তি তথা অনুষ্ঠানে শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অসমতো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছিল । অৱশেষত জুবিন গাৰ্গৰ মঙলবাৰে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন হৈ আছে শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ।

সোমবাৰে সন্ধিয়াই মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছিল যে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছত শিল্পীগৰাকীৰ শেষকৃত্য সোণাপুৰত সম্পন্ন কৰা হ’ব । দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছত সালসলনিও কৰা হৈছে জুবিনৰ সৎকাৰৰ সময়সূচী ।

ইয়াৰ পাছত মঙলবাৰে নতুনকৈ আৰু এবাৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰা হয় হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ । পুৱতি নিশা ৩.১০ বজাত সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামৰ পৰা গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ পুনৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে নিয়া হয় জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰদেহ । মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ চিকিৎসকৰ লগতে উপস্থিত থাকে AIIMSৰ চিকিৎসকো ।

সূৰ্যোদয়ৰ লগে লগে অৰ্থাৎ পুৱা প্ৰায় ৫.১৫ বজাত আৰম্ভ হৈছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা । পুৱা ৭.৩০ বজাত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে অনাৰ কথা আছিল যদিও এই সিদ্ধান্ত সলনি কৰি নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ পূৰ্বেই অৰ্থাৎ মাজনিশাই গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ অনা হয় জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰ দেহ।

আনহাতে সোমবাৰে মাজনিশা সৰুসজাইত উপস্থিত হৈ অন্তিমবাৰৰ বাবে জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, মন্ত্ৰী বিমল বড়াৰ লগতে আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধান হৰমীত সিং আৰু গুৱাহাটী মহানগৰ আয়ুক্ত পাৰ্থসাৰথি মহন্ত । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ পিছতেই গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে পুষ্পৰথত নিয়া হয় জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰ দেহ।

উল্লেখ্য যে, শিল্পী গৰাকীৰ মৃত্যুৰ পাছতে উত্থাপন হৈছিল বহু প্ৰশ্নৰ । দেওবাৰে ছিংগাৰপুৰত সম্পন্ন হোৱা প্ৰথমে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছতে সৃষ্টি হৈছিল বহু প্ৰশ্নৰ । সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক জুবিনৰ পুনৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ অনুৰোধৰ জনাইছিল বহুজনে । ইয়াৰ পাছতে পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ লগতে পৰিয়ালৰ সন্মতি সাপেক্ষে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ।

