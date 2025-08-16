সৰুপথাৰ: গোলাঘাট জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী উৰিয়ামঘাটত শেহতীয়াকৈ চৰকাৰে বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে । ৰেংমা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ প্ৰায় ১১,০০০ বিঘা ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে চলাইছিল এই উচ্ছেদ অভিযান । পিছে এই উচ্ছেদ অভিযান এতিয়াও শেষ হোৱা নাই । অহা ১৮ আগষ্টৰ পৰা দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ হ'ব ।
উৰিয়ামঘাটত উপস্থিত হৈ এই মন্তব্য কৰিলে সৰুপথাৰৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে । শনিবাৰে বিধায়কগৰাকীয়ে উচ্ছেদস্থলী পৰিদৰ্শন কৰে আৰু তাত আৰম্ভ কৰা গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচীৰো পৰ্যালোচনা কৰে । এই পৰিদৰ্শনৰ সময়তে বিধায়কগৰাকীয়ে জনাই যে উৰিয়ামঘাটলৈ পুনৰ আহিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । উচ্ছেদস্থলীত গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । উক্ত কাৰ্যসূচীলৈ নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হ'ব ।
সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে উৰিয়ামঘাটৰ ৰেংমা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ উচ্ছেদিত স্থানসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি কয়, "উৰিয়ামঘাটৰ ৰেংমা বনাঞ্চলৰ ১১ হাজাৰ বিঘা মাটি উচ্ছেদ কৰি মুকলি কৰা হৈছে । ইয়াত গছপুলি ৰোপণৰ কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে আৰু যথেষ্ট অঞ্চলত ইতিমধ্যে গছপুলি ৰোপণ কৰা হৈছে । খুব কম দিনৰ ভিতৰতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ইয়ালৈ অহাৰ কথা আছে । তেখেতে ইয়াতে গছপুলি ৰোপণৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব । য'ত আমি নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো নিমন্ত্ৰণ জনাম । অসমৰ মন্ত্ৰীসভাৰ অন্যান্য সদস্যসকলো আহিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আজি অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন ঠাই পৰিভ্ৰমণ কৰিলোঁ । কোন ঠাইত কেনেকৈ অনুষ্ঠানসমূহ হ'ব পাৰে সেইবিলাকো চালো । আমি আশা কৰিছোঁ খুব সোনকালেই ১১ হাজাৰ ভূমি বনানীত পৰিণত হ'ব । এই সীমান্তত কেৱল বনানীয়েই নহয় পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈও ৰূপান্তৰিত হ'ব ।"
সীমান্তৰ উচ্ছেদস্থলীলৈ নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হ'ব বুলি বিধায়কগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰাৰ লগে লগে বিভিন্ন মহলত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । কিয়নো শেহতীয়াকৈ গোলাঘাটৰ সীমান্তৰ মেৰাপানীত গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । বনভোজৰ বাবে যোৱা যুৱকলৈ লক্ষ্য কৰি নগাই গুলীচালনা কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে । ঘটনাটোত ৩ জনকৈ লোক আহত হৈছিল ।
উচ্ছেদৰ সমান্তৰালকৈ নগাৰ আগ্ৰাসনক লৈ সীমান্তৰ ৰাইজ শংকিত হৈ আছে । কিছুদিন আগতে উৰিয়ামঘাটৰ সীমান্তত নগাই ফলকো লগাইছিল । ৰেংমা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত সন্দেহযুক্ত নগাৰ বিচৰণৰ কথাও পোহৰলৈ আহিছে ৷ তেনে পৰিস্থিতিত সীমান্তৰ উচ্ছেদৰ বুজ ল'বলৈ নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক নিমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ বিষয়টো বহুতৰে বাবে আচৰিত যেন লাগিছে ।
