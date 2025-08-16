ETV Bharat / state

১৮ আগষ্টৰ পৰা উৰিয়ামঘাটত চলিব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ উচ্ছেদ - URIAMGHAT EVICTION

সীমান্তৰ উচ্ছেদ আৰু নগাৰ আগ্ৰাসনক লৈ বিতৰ্ক চলি থকাৰ মাজতে সৰুপথাৰৰ বিধায়কে দিলে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ।

উৰিয়ামঘাটত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ উচ্ছেদ আৰম্ভ হ'ব (ETV Bharat)
সৰুপথাৰ: গোলাঘাট জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী উৰিয়ামঘাটত শেহতীয়াকৈ চৰকাৰে বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে । ৰেংমা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ প্ৰায় ১১,০০০ বিঘা ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে চলাইছিল এই উচ্ছেদ অভিযান । পিছে এই উচ্ছেদ অভিযান এতিয়াও শেষ হোৱা নাই । অহা ১৮ আগষ্টৰ পৰা দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ হ'ব ।

উৰিয়ামঘাটত উপস্থিত হৈ এই মন্তব্য কৰিলে সৰুপথাৰৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে । শনিবাৰে বিধায়কগৰাকীয়ে উচ্ছেদস্থলী পৰিদৰ্শন কৰে আৰু তাত আৰম্ভ কৰা গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচীৰো পৰ্যালোচনা কৰে । এই পৰিদৰ্শনৰ সময়তে বিধায়কগৰাকীয়ে জনাই যে উৰিয়ামঘাটলৈ পুনৰ আহিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । উচ্ছেদস্থলীত গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । উক্ত কাৰ্যসূচীলৈ নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হ'ব ।

উৰিয়ামঘাটৰ উচ্ছেদস্থলী পৰিদৰ্শন বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ (ETV Bharat)

সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে উৰিয়ামঘাটৰ ৰেংমা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ উচ্ছেদিত স্থানসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি কয়, "উৰিয়ামঘাটৰ ৰেংমা বনাঞ্চলৰ ১১ হাজাৰ বিঘা মাটি উচ্ছেদ কৰি মুকলি কৰা হৈছে । ইয়াত গছপুলি ৰোপণৰ কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে আৰু যথেষ্ট অঞ্চলত ইতিমধ্যে গছপুলি ৰোপণ কৰা হৈছে । খুব কম দিনৰ ভিতৰতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ইয়ালৈ অহাৰ কথা আছে । তেখেতে ইয়াতে গছপুলি ৰোপণৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব । য'ত আমি নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো নিমন্ত্ৰণ জনাম । অসমৰ মন্ত্ৰীসভাৰ অন্যান্য সদস্যসকলো আহিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ ।"

উৰিয়ামঘাটৰ উচ্ছেদস্থলী পৰিদৰ্শন বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ (ETV Bharat)

তেওঁ লগতে কয়, "আজি অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন ঠাই পৰিভ্ৰমণ কৰিলোঁ । কোন ঠাইত কেনেকৈ অনুষ্ঠানসমূহ হ'ব পাৰে সেইবিলাকো চালো । আমি আশা কৰিছোঁ খুব সোনকালেই ১১ হাজাৰ ভূমি বনানীত পৰিণত হ'ব । এই সীমান্তত কেৱল বনানীয়েই নহয় পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈও ৰূপান্তৰিত হ'ব ।"

উৰিয়ামঘাটৰ উচ্ছেদস্থলী পৰিদৰ্শন বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ (ETV Bharat)

সীমান্তৰ উচ্ছেদস্থলীলৈ নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হ'ব বুলি বিধায়কগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰাৰ লগে লগে বিভিন্ন মহলত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । কিয়নো শেহতীয়াকৈ গোলাঘাটৰ সীমান্তৰ মেৰাপানীত গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । বনভোজৰ বাবে যোৱা যুৱকলৈ লক্ষ্য কৰি নগাই গুলীচালনা কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে । ঘটনাটোত ৩ জনকৈ লোক আহত হৈছিল ।

উৰিয়ামঘাটত গছপুলি ৰোপণৰ কাৰ্যসূচী (ETV Bharat)

উচ্ছেদৰ সমান্তৰালকৈ নগাৰ আগ্ৰাসনক লৈ সীমান্তৰ ৰাইজ শংকিত হৈ আছে । কিছুদিন আগতে উৰিয়ামঘাটৰ সীমান্তত নগাই ফলকো লগাইছিল । ৰেংমা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত সন্দেহযুক্ত নগাৰ বিচৰণৰ কথাও পোহৰলৈ আহিছে ৷ তেনে পৰিস্থিতিত সীমান্তৰ উচ্ছেদৰ বুজ ল'বলৈ নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক নিমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ বিষয়টো বহুতৰে বাবে আচৰিত যেন লাগিছে ।

