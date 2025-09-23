এয়া ভৰি নহয়, মানুহজনৰ ইতিহাস: জুবিনৰ পদচিহ্ন সংগ্ৰহ কৰা ভাস্কৰ্য শিল্পীৰ মনৰ অনুভৱ

এয়া ভৰি নহয়, মানুহজনৰ ইতিহাস: জুবিনৰ পদচিহ্ন সংগ্ৰহ কৰা ভাস্কৰ্য শিল্পীৰ মনৰ অনুভৱ
উত্তৰ প্ৰজন্মই স্পৰ্শ সুখ লাভ কৰাৰ উদ্দেশ্য়েই সংগ্ৰহ প্ৰিয় শিল্পীৰ পদচিহ্ন।
Published : September 23, 2025 at 1:16 PM IST
গুৱাহাটী: অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগী বা উত্তৰ প্ৰজন্মক স্পৰ্শ সুখ লাভ কৰোৱাৰ উদ্দেশ্যে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে শিল্পীগৰাকীৰ পদযুগল । ভাস্কৰ্য শিল্পী দিগন্ত মাধৱ গোস্বামীয়ে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে এই পদচিহ্ন সংগ্ৰহ কৰিছে ।
যোৱা ২১ ছেপ্টেম্বৰৰত জুবিন গাৰ্গৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ কাহিলীপাৰাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত অত্যন্ত ভিৰৰ মাজত যথেষ্ঠ কষ্ট কৰি তেওঁ পদচিহ্ন সংগ্ৰহ কৰিছিল । এই সন্দৰ্ভত ভাস্কৰ্য শিল্পী দিগন্ত মাধৱ গোস্বামীয়ে কয়, "এই ভৰি দুখনতে তেওঁৰ প্ৰতিটো যাত্ৰা, প্ৰতিটো গতি, প্ৰতিটো খোজ লুকাই আছে । শৈশৱৰ পৰা গোটেই জীৱনকালটো তেওঁ এই দুখন ভৰিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ হৈ থাকিল । এয়া ভৰি নহয়, আচলতে মানুহজনৰ ইতিহাস । গোটেইবোৰ সময়ৰ সাক্ষী এই ভৰি দুখন ।"
ভাস্কৰ্য শিল্পীগৰাকীয়ে আৰু কয়, "তেওঁ আজি কায়িকভাৱে আমাৰ মাজত নাই । আমাৰ ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্ম বা অনুৰাগীসকল যিয়ে তেওঁৰ শেষদৰ্শনৰ পৰাও বঞ্চিত হৈছে । মই আশা ৰাখিছো যে এই পদচিহ্নৰ পৰা তেওঁৰ অনুৰাগী বা উত্তৰ প্ৰজন্মই স্পৰ্শ সুখ এটা নিশ্চয় লাভ কৰিব । এই উদ্দেশ্যৰে মই ৰাখিলো ।"
লগতে জুবিন গাৰ্গৰ লগত থকা মধুৰ স্মৃতি সুঁৱৰি তেওঁ কয়, "স্মৃতি বহুত আছে । আমাৰ দৰে সৰু সৰু আৰ্টিষ্ট হওক বা শিল্পপ্ৰেমিক হওক তেওঁলোকক সদায় উৎসাহিত কৰি আহিছিল তেওঁ । ময়ো সেই সকলৰে মাজৰ এজন । মই কোনেও চিনি নোপোৱা এজন সাধাৰণ আৰ্টিষ্ট । গতিকে মোৰ প্রতিও তেওঁ ইমান বিশ্বাস কৰি মিছন চাইনাৰ দৰে এটা সপোনৰ প্ৰকল্পত মোক সাঙোৰ খুৱাই লৈছিল । তাৰ পাছত তেওঁৰ অন্য এখন ছবি কাঞ্চনজংঘাৰ বাবেও মোক বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব দিছিলে । তেওঁৰ বহুকেইটা প্ৰকল্পত মোক জড়িত হোৱাৰ সুযোগ দিলে । আজি তেওঁ যোৱাৰ পাছতো মোক এটা পৰিচয় দি গল ।" উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও তেওঁ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু ৪৮ বছৰীয়া জন্মদিনত হাতৰ চাপো সংগ্ৰহ কৰি থৈছে ।