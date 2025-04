ETV Bharat / state

মহানগৰীৰ বাটে-পথে আপোনাৰ-মোৰ বাবে ৰৈ আছে মৃত্যুদূত ! নাম ডাম্পাৰ - GUWAHATI ACCIDENT

ডাম্পাৰৰ খুন্দাত নিহত স্কুটী আৰোহী ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Assamese Team Published : April 10, 2025 at 7:59 AM IST | Updated : April 10, 2025 at 9:20 AM IST 2 Min Read

গুৱাহাটী: ৰাজ্যত প্ৰতিদিনে ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম্য বৃদ্ধি পাইছে । তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰৰ বাবে নিতৌ ৰাজপথত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে । বহুতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু চিৰদিনৰ বাবে ঘূণীয়াও হ'বলগীয়া হৈছে । গুৱাহাটী মহানগৰীতো যান-বাহন আইন উলংঘন কৰি নিতৌ ৰাজপথত চলিছে যমদূতৰূপী ডাম্পাৰ । ডাম্পাৰে কাঢ়িলে দুজনৰ প্ৰাণ ডাম্পাৰৰ খুন্দাত নিহত স্কুটী আৰোহী (ETV Bharat)

তাৰ মাজতে বুধবাৰে সন্ধিয়া পুনৰ গুৱাহাটীৰ লালমাটিৰ বাজপেয়ী ভৱনৰ সন্মুখত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় । এখন ডাম্পাৰৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত হয় দুই স্কুটী আৰোহী । প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আৰু স্থানীয় লোকে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা AS-25-FC-1985 নম্বৰৰ দহচকীয়া শিলভৰ্তি ডাম্পাৰখন খানাপাৰাৰ পৰা জালুকবাৰী অভিমুখে আহি আছিল । তেনে সময়তে AS-01-DP-7265 আৰু AS-01-FE-8997 নম্বৰৰ একেই দিশত গৈ থকা স্কুটী দুখনক ডাম্পাৰখনে তীব্ৰবেগেৰে মহটিয়াই লৈ যায় । লগতে ডাম্পাৰখনে দুখন চাৰিচকীয়া বাহনকো খুন্দা মাৰে । এই দুৰ্ঘটনাটোত দুই স্কুটী আৰোহীৰ মৃত্যু হয় । নিহত লোক দুজন ৰাজা ৰয় আৰু মৃদুল ডেকা বুলি জানিব পৰা গৈছে । মৃত ৰাজা ৰয়ৰ বয়স প্ৰায় ৩০ বছৰ হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে । ৰাজাৰ ঘৰ ধুবুৰীত । আনজন স্কুটী আৰোহী মৃদুল ডেকাৰ ঘৰ গুৱাহাটীৰ ৰুক্মিণীগাঁৱত বুলি জানিব পৰা গৈছে । একেদৰে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ডাম্পাৰৰ চালকজন বকোৰ ৰাজু বড়ো । ডাম্পাৰক নিয়ন্ত্ৰণৰ দাবী ৰাইজক দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছতে সেই স্থানত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । উপস্থিত ৰাইজে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ডাম্পাৰখনৰ লগতে আন ডাম্পাৰতো আক্ৰমণ কৰে । ৰাইজৰ প্ৰতিবাদৰ ফলত প্ৰায় ৩ ঘণ্টা ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ একপ্ৰকাৰ অচল হৈ পৰে । ৰাইজে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । যান-বাহন আইন উলংঘা কৰি ডাম্পাৰসমূহ চলাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ কৰে ৰাইজে । এগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কয়, "নিশা ১০.৩০ বজাৰ পিছত ডাম্পাৰ চলিব লাগে । এতিয়া ডাম্পাৰৰ 'No Entry' আছে । মই চাই আছিলো বহুত স্পীডত আহিছিল । ড্ৰাইভাৰজনক আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছে ।" লগতে পঢ়ক :সোণাপুৰৰ পৰা খানাপাৰালৈ ভয়ংকৰ যান-জঁট: যাত্ৰীৰ বিলৈ - KHANAPARA TRAFFIC JAM

গুৱাহাটী: ৰাজ্যত প্ৰতিদিনে ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম্য বৃদ্ধি পাইছে । তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰৰ বাবে নিতৌ ৰাজপথত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে । বহুতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু চিৰদিনৰ বাবে ঘূণীয়াও হ'বলগীয়া হৈছে । গুৱাহাটী মহানগৰীতো যান-বাহন আইন উলংঘন কৰি নিতৌ ৰাজপথত চলিছে যমদূতৰূপী ডাম্পাৰ । ডাম্পাৰে কাঢ়িলে দুজনৰ প্ৰাণ ডাম্পাৰৰ খুন্দাত নিহত স্কুটী আৰোহী (ETV Bharat) তাৰ মাজতে বুধবাৰে সন্ধিয়া পুনৰ গুৱাহাটীৰ লালমাটিৰ বাজপেয়ী ভৱনৰ সন্মুখত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় । এখন ডাম্পাৰৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত হয় দুই স্কুটী আৰোহী । প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আৰু স্থানীয় লোকে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা AS-25-FC-1985 নম্বৰৰ দহচকীয়া শিলভৰ্তি ডাম্পাৰখন খানাপাৰাৰ পৰা জালুকবাৰী অভিমুখে আহি আছিল । তেনে সময়তে AS-01-DP-7265 আৰু AS-01-FE-8997 নম্বৰৰ একেই দিশত গৈ থকা স্কুটী দুখনক ডাম্পাৰখনে তীব্ৰবেগেৰে মহটিয়াই লৈ যায় । লগতে ডাম্পাৰখনে দুখন চাৰিচকীয়া বাহনকো খুন্দা মাৰে । এই দুৰ্ঘটনাটোত দুই স্কুটী আৰোহীৰ মৃত্যু হয় । নিহত লোক দুজন ৰাজা ৰয় আৰু মৃদুল ডেকা বুলি জানিব পৰা গৈছে । মৃত ৰাজা ৰয়ৰ বয়স প্ৰায় ৩০ বছৰ হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে । ৰাজাৰ ঘৰ ধুবুৰীত । আনজন স্কুটী আৰোহী মৃদুল ডেকাৰ ঘৰ গুৱাহাটীৰ ৰুক্মিণীগাঁৱত বুলি জানিব পৰা গৈছে । একেদৰে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ডাম্পাৰৰ চালকজন বকোৰ ৰাজু বড়ো । ডাম্পাৰক নিয়ন্ত্ৰণৰ দাবী ৰাইজক দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছতে সেই স্থানত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । উপস্থিত ৰাইজে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ডাম্পাৰখনৰ লগতে আন ডাম্পাৰতো আক্ৰমণ কৰে । ৰাইজৰ প্ৰতিবাদৰ ফলত প্ৰায় ৩ ঘণ্টা ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ একপ্ৰকাৰ অচল হৈ পৰে । ৰাইজে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । যান-বাহন আইন উলংঘা কৰি ডাম্পাৰসমূহ চলাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ কৰে ৰাইজে । এগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কয়, "নিশা ১০.৩০ বজাৰ পিছত ডাম্পাৰ চলিব লাগে । এতিয়া ডাম্পাৰৰ 'No Entry' আছে । মই চাই আছিলো বহুত স্পীডত আহিছিল । ড্ৰাইভাৰজনক আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছে ।" লগতে পঢ়ক :সোণাপুৰৰ পৰা খানাপাৰালৈ ভয়ংকৰ যান-জঁট: যাত্ৰীৰ বিলৈ - KHANAPARA TRAFFIC JAM

Last Updated : April 10, 2025 at 9:20 AM IST