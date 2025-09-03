ETV Bharat / state

মাদানী অবৈধ বাংলাদেশী-মৌলবাদীৰ ৰক্ষক: ড৹ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য

আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই ক'লে- ''অসমৰ বাবে মাদানী বা মাদানীৰ ব্যক্তব্য গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় ।"

Samujjal Kumar Bhattacharyya slams Madani (file photo)
আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ড৹ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য (ETV Bharat Assam)
Published : September 3, 2025

Published : September 3, 2025 at 12:02 PM IST

শিৱসাগৰ: হিন্দু-মুছলমানৰ মাজত উত্তেজনা সৃষ্টি প্ৰসংগত পুনৰ সৰৱ আছু । বিগত কিছুদিনৰ পৰা উচ্ছেদক কেন্দ্ৰ কৰি একাংশই ৰাজ্য়খনত হিন্দু-মুছলমানৰ মাজত উত্তেজনা সৃষ্টিৰ বাবে চেষ্টা চলাই থকাৰ মাজতেই এই প্ৰসংগক লৈ মন্তব্য় কৰিছে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ড৹ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ।

অসম আন্দোলনৰ সময়ৰ পৰাই বাংলাদেশী বিষয়টোক এচামে ৰহণ সানি হিন্দু-মুছলমানৰ মাজত উত্তেজনা সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছে বুলি মন্তব্য় কৰি আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টাগৰাকীয়ে এনে কাৰ্যৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ আহ্বান জনাই কয়,"অসম আন্দোলনৰ সময়ৰ পৰাই বাংলাদেশী বিষয়টোক লৈ এচাম লোকে হিন্দু-মুছলমানৰ মাজত উত্তেজনা সৃষ্টি কৰিবলৈ নীচ ষড়যন্ত্ৰ কৰি আহিছে । অলপতে এগৰাকী মহিলা আহি বাংলাদেশীৰ সমৰ্থনত কৈ গ'ল । মাদানী হ'ল এজন অবৈধ বাংলাদেশীৰ ৰক্ষক । মৌলবাদীৰ ৰক্ষক, ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ কাম কাজ কৰি আহিছে ।"

আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ড৹ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য (ETV Bharat Assam)

তেওঁ কয়,"অসমলৈ আহি অবৈধ বাংলাদেশীক ৰক্ষণাবেক্ষন দি ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ কাম-কাজ কৰিব, চৰকাৰখন ক'ত আছে । চৰকাৰৰ ভূমিকা দুৰ্বল হৈছে । এইসকলৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে, আৰক্ষীয়ে কঠোৰ পদক্ষেপ ল'ব লাগে যদিও ব্যৰ্থ হৈছে । মাদানীৰ আগতেও ৰেকৰ্ড আছে । ৰাষ্ট্ৰবিৰোধী কাম কৰা সকলৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।"

অসমৰ বাবে মাদানী বা মাদানীৰ বক্তব্য গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় :

আনহাতে আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰি কয়, "অসম চুক্তিৰ ১০ নং দফাত স্পষ্টভাবে বেদখল আৰু উচ্ছেদৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে । অবৈধ বেদখলৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদ অব্যাহত থাকিবই লাগিব । চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ ৪০ বছৰত দিল্লী-দিছপুৰৰ চৰকাৰ সমূহে যদি বিদেশী বিতাড়নৰ ক্ষেত্ৰত ব্যবস্থা গ্ৰহণ কৰিলেহেঁতেন এই সমস্যাৰ উদ্ভৱ আজি হয়তো নহ'লহেঁতেন। উচ্ছেদিতসকলৰ মাজত যদি বৈধ ভাৰতীয় নাগৰিক আছে তেন্তে তেওঁলোকক সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰে কৰক । সেই কথাত আমাৰ সমৰ্থন আছে ;কিন্তু ভূমিহীন হোৱাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি বৰপেটাৰ পৰা আহি শিৱসাগৰত শ শ বিঘা ভূমি দখল কৰিব সেইটো কোনোপধ্যে গ্ৰহণযোগ্য নহয় । বৰপেটাৰ মানুহক বৰপেটাতে সংস্থাপন দিব লাগিব । অসমৰ বাবে মাদানী বা মাদানীৰ ব্যক্তব্য গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় ।"

কংগ্ৰেছ সদায় প্ৰব্ৰজনকাৰীৰ পক্ষত :

ইপিনে আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক সমীৰণ ফুকনে কয়, "কংগ্ৰেছ সদায়েই অবৈধ প্ৰব্ৰজনকাৰীৰ পক্ষত থকাৰ কথা নতুন নহয় । কংগ্ৰেছ অবৈধ বাংলাদেশীৰ ৰক্ষক । বিৰোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়াই কি মন্তব্য কৰিছে সেয়া বিচাৰ্যৰ বিষয় নহয় । অসমীয়া জাতি আত্মসন্মান, আত্মমৰ্যাদাৰে সদায় জীয়াই থাকিব । মাদানীৰ মন্তব্যক কোনেও গুৰুত্ব নিদিয়ে । মাদানী উচ্ছেদিত লোকৰ কাষত মানৱীয় দৃষ্টিকোণেৰে থিয় দিছে তাত কবলগীয়া একো নাই; কিন্তু অসমত সাম্প্ৰদায়িক বিষবাষ্প বিয়পাবলৈ কোনোবাই চেষ্টা কৰিব তাক হ'বলৈ দিয়া নহ'ব । অসমত সদায়েই এটা তৃতীয় পক্ষই সদায়েই চেষ্টা কৰি আহিছে; কিন্তু অসমৰ মানুহে জানে কি কৰিব লাগে কাক গুৰুত্ব দিব লাগে । চৰকাৰে শীঘ্ৰেই মাদানীৰ ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক । অসমৰ সত্ৰ, নামঘৰ, বনাঞ্চলসমূহত অবৈধ বেদখলৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদ চলিবই লাগিব ।"

শিৱসাগৰ যুৱদলত মঙলবাৰে জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰ্মীসভা অনুষ্ঠিত হয় । কেইবাশতাধিক কৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা সভাখনত আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা, সাধাৰণ সম্পাদক সমীৰণ ফুকন, মুখ্য উপদেষ্টা ড৹ সমুজ্জল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যও অংশগ্ৰহণ কৰে ।

