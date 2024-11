ETV Bharat / state

ভাৰতীয় জ্ঞান ব্যৱস্থাই সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতাক ৰোধ কৰিব: দিগন্ত বিশ্ব শৰ্মা

তেজপুৰ: "ভাৰতীয় শিক্ষিত শ্ৰেণী আৰু বিশেষকৈ আমাৰ অভিজাত শ্ৰেণীটো ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ পৰা বিচ্ছিন্ন । ই কেনেবাকৈ ঔপনিৱেশিকতাবাদ আৰু ইউৰোপৰ দ্বাৰা সন্মোহিত হৈ শিপাৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে ।" এই মন্তব্য সাহিত্য অকাডেমি অনুবাদ বঁটা বিজয়ী তথা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অনুশীলনৰ অধ্যাপক দিগন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । শুকুৰবাৰে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ব্যৱসায় প্ৰশাসন বিভাগৰ উদ্যোগত আয়োজিত মাধৱ চন্দ্ৰ বৰা (এম চি বি) সোঁৱৰণী বক্তৃতা প্ৰদান কৰি শৰ্মাই এনেদৰে কয় ।

উল্লেখ্য যে অধ্যাপক মাধৱ চন্দ্ৰ বৰা তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্কুল অৱ মেনেজমেণ্ট ছায়েন্সৰ প্ৰথম ডীন আছিল । বিগত ২০০৫ চনৰ পৰা এই দিনটোত তেওঁৰ সোঁৱৰণীত বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ দ্বাৰা বক্তৃতা প্ৰদান বিশেষকৈ সমসাময়িক প্ৰাসংগিক বিষয় এটাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হয় ।

তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত এম চি বি সোঁৱৰণি বক্তৃতানুষ্ঠান (ETV Bharat Assam)

এম চি বিৰ সোঁৱৰণত এইবাৰৰ সংস্কৰণৰ বিষয়বস্তু আছিল “ভাৰতীয় জ্ঞান ব্যৱস্থা (আই কে এছ)ৰ সমসাময়িক আৰু সাৰ্বজনীন প্ৰাসংগিকতা (The Contemporary and Universal Relevance of Indian Knowledge System, IKS) ।” শৰ্মাৰ অন্তৰ্দৃষ্টিসম্পন্ন উপস্থাপনত ভাৰতৰ প্ৰাচীন প্ৰজ্ঞাৰ সমৃদ্ধি আৰু আধুনিক ভাৰত গঢ় দিয়াত ইয়াৰ তাৎপৰ্যৰ বিষয়ে গভীৰভাৱে আলোচনা কৰা ।