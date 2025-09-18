দশম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে ভাল খবৰ : পহিলা নবেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব 'প্ৰেৰণা' আঁচনি
এইবাৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে ৰাজ্য় চৰকাৰৰ বিশেষ সুবিধা । প্ৰতিমাহে লাভ কৰিব ৩০০ কৈ টকা ।
Published : September 18, 2025 at 4:04 PM IST
গুৱাহাটী: মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলগীয়া ৰাজ্যৰ লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে ভাল খবৰ । পহিলা নৱেম্বৰৰ পৰা ৰাজ্যৰ বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগৰ অধীনৰ দশম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে 'প্ৰেৰণা' নামৰ এখন নতুন আঁচনি প্রযোজ্য হ'ব । ১০ জুলাইত ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাপ্তাহিক কেবিনেট বৈঠকত এই আঁচনিখন অনুমোদন জনোৱা হৈছিল । এই আঁচনিয়ে চি বি এছ ইৰ অধীনত দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱা আদৰ্শ বিদ্যালয়সমূহকো সামৰি ল'ব ।
অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদ (খণ্ড-১) আৰু চি বি এছ ইৰ অধীনত ১০ম ব'ৰ্ড পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ সকলো ছাত্র-ছাত্রীক অধ্যয়ন সামগ্ৰী, কিতাপ আৰু পুষ্টিকৰ খাদ্য আদি ক্ৰয় কৰিব পৰাকৈ শৈক্ষিক সহায় আগবঢ়োৱাৰ উদ্দেশ্যৰে এই আঁচনিখন প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে ।
শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে 'প্ৰেৰণা' আঁচনিৰ উদ্দেশ্য:
ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা এই আঁচনিখনৰ দ্বাৰা প্ৰতিগৰাকী শিক্ষার্থীয়ে প্ৰতি মাহে ৩০০ টকাকৈ ছমাহ অর্থাৎ মুঠ ১৮০০ টকা লাভ কৰিব । অৱশ্যে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বিদ্যালয়ত উপস্থিতিৰ হাৰ ৭৫ শতাংশ হ'ব লাগিব ।
দৰিদ্ৰতা আৰু গ্ৰাম্য ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত ড্র'পআউটৰ হাৰ হ্ৰাস কৰা, ব'ৰ্ড পৰীক্ষাত সফলতাৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত আত্মবিশ্বাস গঢ়ি তুলি উত্তীৰ্ণৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰা, প্ৰাদেশীকৃত আৰু আদৰ্শ বিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰা, পৰীক্ষাৰবাবে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যত এই আঁচনিখন গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে ৩০০ টকাকৈ মাহিলি জলপানি প্ৰদান কৰিব শিক্ষা বিভাগে ।
কোনে কি দৰে লাভ কৰিব 'প্ৰেৰণা' আঁচনিৰ সুবিধা:
বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগে জাৰি কৰা জাননী অনুসৰি অহা ৩০ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত শিক্ষার্থীসকলে এই জলপানি লাভ কৰিবলৈ আবেদন জনাব লাগিব । কোনো অভিভাৱকে এই আঁচনিৰ সুবিধা ল'বলৈ অনিচ্ছুক হ'লে আঁচনিখনৰ পৰা নিজ সন্তানক আঁতৰত ৰাখিব পাৰিব । জাৰি কৰা জাননী অনুসৰি হিতাধিকাৰী শিক্ষাৰ্থীসকলে অনুশাসন বজাই ৰাখিব লাগিব আৰু নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিৰ্ধাৰণ কৰা সকলো নিয়ম-নীতি মানি চলিব লাগিব ।
ইয়াৰ ভিতৰত নিয়মিতভাৱে শ্রেণীত উপস্থিত থকা, বিদ্যালয়ৰ সম্পত্তিক সন্মান কৰা, শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰীৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰণ কৰা, সমনীয়া আৰু প্ৰতিষ্ঠানৰ অন্যান্য শিক্ষার্থীৰ প্ৰতি সৎ আচৰণ কৰা আদি অন্তৰ্ভুক্ত । ৰেগিং, বিদ্যালয়ৰ সম্পত্তি ভাঙি ছিঙি পেলোৱা বা যিকোনো ধৰণৰ অসৎ আচৰণ কৰি এই নিয়মসমূহৰ উলংঘন কৰিলে সুবিধা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ব ।
দশম ব'ৰ্ড পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা সকলো ছাত্র-ছাত্রী যোগ্য বিবেচিত হ'ব । ছাত্র-ছাত্রীসকলে বেংকৰ সবিশেষ শুদ্ধকৈ উল্লেখ কৰি নিৰ্ধাৰিত আবেদন পত্ৰ পূৰ্ণ কৰি বৰ্তমান নামভৰ্তি কৰা নিজ নিজ শিক্ষানুষ্ঠানত তথ্যখিনি জমা দিব ।
উক্ত প্ৰ-পত্ৰ পূৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া ৩০ ছেপ্টেম্বৰলৈকে চলিব । প্রধান শিক্ষক, অধ্যক্ষসকলে নিজ নিজ প'ৰ্টেলৰ জৰিয়তে আৱেদন প্ৰ-পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰি পৰীক্ষণ কৰিব আৰু প'ৰ্টেলত স্বয়ংক্ৰিয় ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে সঠিক তথ্য দাখিল কৰিব । প্ৰতিষ্ঠানৰ সকলো মুৰব্বীয়ে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানত আঁচনি ৰূপায়ণৰ বাবে এজন বা দুজন ন’ডেল শিক্ষকক অৱগত কৰিব লাগিব অভিভাৱক সকলে তেওঁলোকৰ পুত্ৰ-কন্যাই সুবিধা লাভৰ বাবে আবেদন দাখিল কৰিব নে নকৰে সেই কথা নিজে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিব ।
১০ জুলাইত কেবিনেটে লৈছিল সিদ্ধান্ত :
ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাপ্তাহিক কেবিনেটৰ ১০ জুলাইৰ বৈঠকত মেট্ৰিকৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে বিশেষ আঁচনিত অনুমোদন জনোৱা হৈছিল । এইবাৰ যিসকলে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকৰ প্ৰ-পত্র পূৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া ১০ অক্টোবৰত সামৰণি পৰিব । এইবাৰ প্ৰ-পত্র পূৰণৰ সময়ত তেওঁলোকক বেংক একাউণ্ট দিয়াৰ বাবে কোৱা হৈছে ।
কেবিনেটত অনুমোদন জনোৱা অনুসৰি ১ নৱেম্বৰৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষা শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত প্ৰতিগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীৰ বেংক একাউণ্টত মাহে ৩০০ টকাকৈ দিয়া হ'ব । ৫ লাখ শিক্ষাৰ্থীয়ে মাহে ৩০০ টকাকৈ পাব । কিতাপ আৰু সুষম আহাৰৰ বাবে এই পুঁজি দিয়া হ'ব । ছয় মাহৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকলে এই জলপানি লাভ কৰিব ।