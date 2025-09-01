হাফলং: বিভিন্ন নৃত্যকে ধৰি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰে ভৰা অসমৰ অন্যতম পুৰণি ভূমিপুত্ৰ হৈছে ডিমাছা জনগোষ্ঠী । তেওঁলোকৰ কৃষি পদ্ধতি আৰু সামাজিক জীৱনৰ সৈতে নৃত্যৰ পৰম্পৰা গভীৰভাৱে জড়িত । ডিমাছা জনগোষ্ঠীৰ উল্লেখযোগ্য নৃত্যৰ ভিতৰত আছে বাইডিমা । এই নৃত্য হৈছে খেতি চপোৱা উৎসৱৰ নৃত্য । ক্ৰাম জাং মাই ডুবা মানে বাঁহী আৰু ঢোলৰ স্পন্দনত পৰিচালিত নৃত্য । আৰু বৈমাইজী নৃত্য হৈছে হাতত প্লেট লৈ কৰা এক আকৰ্ষণীয় নৃত্য ।
এই নৃত্যবোৰ প্ৰায়ে বুছু ডিমা মূল চপোৱা উৎসৱ আৰু হৰ্ণবিল উৎসৱৰ দৰে উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি কৰা হয় । এই পৰম্পৰাগত বাইডিমা নৃত্য ডিমাছা জনগোষ্ঠীৰ সৰ্ববৃহৎ বুছু ডিমা চপোৱা উৎসৱৰ সময়ত কৰা হয় । বৈমাইজাই (বা বৈজাবাহ) আৰু বাইডিমাৰ দৰে ডিমাছা পৰম্পৰাগত নৃত্যৰ ইতিহাস ৰাজকীয় উৎসৱ, বিজয় উদযাপন, কৃষি উৎসৱৰ পৰাই শিপাই আছে, যিয়ে সম্প্ৰদায়টোৰ চহকী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আৰু ধৰ্মীয় বিশ্বাসক প্ৰতিফলিত কৰে ।
নৃত্যবোৰৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে ছন্দময় গতি, প্ৰায়ে মুৰি (বাঁহী) আৰু খ্ৰামৰ (ঢোল) দৰে পৰম্পৰাগত বাদ্যযন্ত্ৰৰ সৈতে সমন্বয় কৰা । এই লোকনৃত্যসমূহ শস্য চপোৱা উৎসৱ বুছুৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠানৰ সময়ত পৰিৱেশন কৰা হয় আৰু ডিমাছাৰ সাংস্কৃতিক প্ৰকাশ আৰু ইতিহাসৰ ই এক অবিচ্ছেদ্য অংগ । ইয়াৰ উৎপত্তি প্ৰাচীনকালতে ।
ঐতিহাসিক উৎপত্তি আৰু তাৎপৰ্য
ৰাজকীয় আৰু যুদ্ধ বিজয় নৃত্য
যুদ্ধত ৰজাৰ বিজয় উদযাপন কৰাত বৈজাবাহৰ দৰে নৃত্যৰ ঐতিহাসিক শিপা আছে । ৰজা ৰাজ্যলৈ ঘূৰি অহাৰ লগে লগে জয় আৰু আনন্দ প্ৰকাশৰ বাবে এই নৃত্যবোৰ কৰা হৈছিল ।
কৃষি উদযাপন
ডিমাছা জীৱনত কৃষিৰ গুৰুত্ব প্ৰতিফলিত কৰি শস্য চপোৱাৰ পিছৰ উদযাপন বুছু উৎসৱৰ সময়ত বাইডিমা নৃত্য গোটেই ৰাতি পৰিবেশন কৰা হয় । এই উৎসৱত গায়ন-বায়ন, নৃত্য আৰু খেলা-ধূলা জড়িত হৈ থাকে । যাৰ ফলত সামূহিক জীৱনত নৃত্যৰ স্থান কঠিন হৈ পৰে । নৃত্যকে ধৰি ডিমাছা সংস্কৃতিৰ শিপা মহাভাৰতৰ যুগৰ পৰাই বুলি কোৱা হয় । এই জনগোষ্ঠীটো প্ৰাচীন গ্ৰন্থত উল্লেখ কৰা বৃহত্তৰ কছাৰী গোটৰ অংশ ।
নৃত্য শৈলী
বৈমাইজাই (বৈজাবাহ) : প্লেট লৈ মহিলাসকলে পৰিৱেশন কৰা এই নৃত্যক বিজয় নৃত্য হিচাপে দেখা যায় । ই এক উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক প্ৰকাশ ।
বাইডিমা নৃত্য : ডিমাছা জনগোষ্ঠীৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ শস্য চপোৱা উৎসৱ বুছু উৎসৱৰ সময়ত এই নৃত্য যুৱক-যুৱতী আৰু সৰু ল'ৰা-ছোৱালীয়ে প্ৰদৰ্শন কৰে । ডিমাছা জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত সাজপাৰ পৰিধান কৰি মুৰি (বাঁহী) আৰু খ্ৰামৰ (ঢোল) তালে তালে গোটেই ৰাতি বাইডিমা নৃত্য পৰিবেশন কৰা হয় ।
বাদ্যযন্ত্ৰ
ডিমাছা নৃত্য বাদ্য সংগীতৰ ওপৰত প্ৰবলভাৱে নিৰ্ভৰশীল । ইয়াৰ ছন্দই খ্ৰাম (ঢোল) আৰু মুৰি (বাঁহী) অনুসৰণ কৰে আৰু নৃত্যশিল্পীসকলৰ গতিবিধি সংগীতৰ সৈতে সমন্বিত হয় । মুৰিৰ সুৰ একঘেয়ামী হ'ব পাৰে, কিন্তু ইয়াত কাহিনী আৰু আৱেগক যোগাযোগ কৰা ভিন্নতা আৰু আৱেগিক সুৰ থাকে । নৃত্যৰ গতিবিধিসমূহ মুৰিটাই সুৰৰ সৈতে গভীৰভাৱে জড়িত । সুৰৰ পৰিৱৰ্তনে খোজৰ পৰিৱৰ্তনৰ সংকেত দিয়ে আৰু নৃত্যৰ জৰিয়তে পৰিৱেশন কৰা হয় ।
ডিমাছা নৃত্য সন্দৰ্ভত উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সংস্কৃতি আৰু প্ৰচাৰ বিভাগৰ সঞ্চালক সঞ্জয় জিডোঙৰ মন্তব্য
সঞ্জয় জিডোঙে কয়, "প্ৰাচীন কালৰ পৰাই ডিমাছা নৃত্য চলি আহিছে । ডিমাছা নৃত্য হৈছে এক অনন্য নৃত্য । যেতিয়া ডিমাছা ল'ৰা-ছোৱালীসকলে পৰম্পৰাগত সাজপাৰ পৰিধান কৰি নৃত্য পৰিবেশন কৰে তেতিয়া এই নৃত্য আৰু অনন্য হৈ উঠে ।"
সঞ্জয় জিডোঙে লগতে কয়, "ডিমাছা জনগোষ্ঠীৰ প্ৰধান নৃত্য হৈছে বাইডিমা নৃত্য, যি নৃত্য পৰিবেশন কৰা হয় জানুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত শস্য চপোৱা উৎসৱ বুছুডিমাত । গোটেই ৰাতি এই নৃত্য পৰিবেশন কৰে ডিমাছা জনগোষ্ঠীৰ যুৱক-যুৱতী আৰু ল'ৰা-ছোৱালীয়ে । আগতে প্ৰতিখন ডিমাছা গাঁৱত নোদ্রুঙ নামৰ যুৱ ছাত্ৰাৱাস আছিল, য'ত যুৱকসকলে সংগীত-নৃত্য আৰু ডিমাছা সংস্কৃতি আৰু অন্যান্য শিল্পকে ধৰি বিভিন্ন দক্ষতা শিকিছিল । এতিয়া উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে প্ৰতিখন গাঁৱত বাইখ' নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ ফলতে আৰু বেছি সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিছে যুৱক যুৱতীসকলে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ডিমাছা জনগোষ্ঠীৰ হাঙচং বুছুসকলক চাব লাগে । ডিমা হাছাও জিলাত আহিলে এই উৎসৱ চাব লাগে, বিশেষকৈ ল'ৰা-ছোৱালীসকল চাব লাগে । এই বুছুত সাত দিন দিনে-ৰাতি খাৰাম আৰু মুৰিৰ তালত নাচি থাকিবলগা হয় ।" কিন্তু চহৰ অঞ্চলত ইমান সুবিধা নথকাৰ বাবে হাংচং বুছু আৰু সুৰেন বুছু গাঁৱত অনুষ্ঠিত হয় বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ।
তেওঁ আৰু কয়, "আমাৰ সময়ত নৃত্য শিকাৰ বাবে তেনে ধৰণৰ সুযোগ-সুবিধা নাছিল । এতিয়া হাফলঙৰ ওচৰতে থকা দিবাৰাই গাঁৱত এখন ৰিংকু ডান্স স্কুল খোলা হৈছে, য'ত হাফলং চহৰৰ ওচৰতে থকা বিভিন্ন গাঁৱৰ ল'ৰা-ছোৱালীসকলে এই স্কুলত বিশেষজ্ঞ প্ৰশিক্ষকৰ ওচৰত ডিমাছা নৃত্য আৰু ডিমাছা জনগোষ্ঠীৰ অন্যান্য শিল্পৰ প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ সুযোগ-সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে ।"
ইয়াৰ উপৰি তেওঁ কয় যে ডিমাছা জনগোষ্ঠীৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ নৃত্য আছে । যেনে যাৱবাণী বাইগ্ৰা, যাৱফিনবাণী মাইডাইখিলিম, বাইজাবা ওয়াৰ নৃত্য, বাইমাইজি প্লেট নৃত্য । সঞ্জয় জিডোঙে কয় যে ডিমাছা কৃষ্টি-সংস্কৃতি মহাভাৰতৰ লগতে জড়িত বুলি আমি জানো । এইবোৰ স্পষ্টকৈ বুৰঞ্জীত লিখা আছে । সেই সময়ৰ পৰাই ডিমাছা জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত নৃত্য চলি আহিছে বুলিও তেওঁ কয় ।