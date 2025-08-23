ETV Bharat / state

ভাদমাহত চামগুৰি সত্ৰত ৩০০ বছৰীয়া সম্পদ সংৰক্ষণৰ বাবে পদক্ষেপ - SRI SRI SAMAGURI SATRA

১৬৭০ শকতে শ্ৰীশ্ৰীবিশ্বম্ভৰ আতাপুৰুষৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠিত শ্ৰীশ্ৰীচামগুৰি সত্ৰত সংৰক্ষিত আপুৰুগীয়া ভাস্কৰ্য পৰিষ্কৰণ কাৰ্যসূচী ।

Sri Sri Samaguri Satra
কলিয়াবৰৰ মহিমামণ্ডিত শ্ৰীশ্ৰীচামগুৰি সত্ৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 23, 2025 at 3:27 PM IST

2 Min Read

কলিয়াবৰ: কলিয়াবৰৰ মহিমামণ্ডিত চাৰিসত্ৰীয়া থুলৰ 'গুৰুজনাৰ জীউ-ধৰা ডাল'খ্যাত শ্ৰীশ্ৰীচামগুৰি সত্ৰত প্ৰায় ৩০০ বছৰীয়া সম্পদ সংৰক্ষণৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হৈছে পদক্ষেপ । পৱিত্ৰ ভাদমাহৰ আৰম্ভণিৰে পৰা হৰিনাম ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ থকা কলিয়াবৰত এইবাৰ সত্ৰখনত সংৰক্ষিত আপুৰুগীয়া ভাস্কৰ্যসমূহ পৰিষ্কৰণৰ এক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয় ।

এই সন্দৰ্ভত সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰীয়া দিব্যজ্যোতি গোস্বামীয়ে কয়, "১৬৭০ শকতে শ্ৰীশ্ৰীবিশ্বম্ভৰ আতাপুৰুষৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠিত শ্ৰীশ্ৰীচামগুৰি সত্ৰত অতীজৰে পৰা পবিত্ৰ ভাদমাহ অতি ভক্তিভাবেৰে পালন কৰি অহা হৈছে । দৈনিক যিধৰণে সত্ৰৰ নামঘৰত নাম-প্ৰসংগ হয়, এই ভাদ মাহত চৈধ্য প্ৰসংগৰ নিয়ম সেই নিয়ম সত্ৰৰ ভকত-বৈষ্ণৱৰ সহযোগত পালন কৰি অহা হৈছে ।"

কলিয়াবৰৰ মহিমামণ্ডিত শ্ৰীশ্ৰীচামগুৰি সত্ৰ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য় যে পবিত্ৰ ভাদ মাহত সত্ৰৰ নামঘৰসমূহত দৈনিক চাৰি প্ৰসংগ নাম চলাৰ উপৰি অতিৰিক্তভাৱে দহ প্ৰসংগ নাম লোৱা হয় । শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ নাতি শ্ৰীপুৰুষোত্তম ঠাকুৰৰ দ্বাৰা নিবন্ধ এই প্ৰসংগীয়া নাম সত্ৰসমূহত প্ৰচলিত আছে । এই সত্ৰত সেই আৰ্হিৰ নাম-প্ৰসংগ ধৰি ৰখাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে ।

Sri Sri Samaguri Satra
কলিয়াবৰৰ মহিমামণ্ডিত শ্ৰীশ্ৰীচামগুৰি সত্ৰ (ETV Bharat Assam)

পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ প্ৰাৰম্ভতে সত্ৰত সংৰক্ষিত আপুৰুগীয়া ভাস্কৰ্যসমূহ পৰিষ্কৰণৰ এক কাৰ্যসূচী সম্পাদন কৰে কলিয়বৰ আৰ্ট ছ'চাইটিৰ সদসসকলে । এই সন্দৰ্ভত সমন্বিত যুৱতীৰ্থ, কলিয়াবৰৰ সভাপতি তথা সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰীয়া দিব্যজ্যোতি গোস্বামীয়ে কয়, "সত্ৰৰ নামঘৰৰ লগতে প্ৰতিষ্ঠিত গুৰুজনাৰ পাদুকা স্থানত সংৰক্ষিত হৈ আছে গুৰুজনাৰ পাদুকা । গুৰুজনাৰ গুৰুসেৱাৰ জঁপাকে ধৰি ভালেমান আপুৰুগীয়া সমল। পূৰ্বৰ অধিকাৰ আতাসকলে কাঠত কটা বৰ্তমান উপযুক্ত সংৰক্ষণৰ অভাৱত পৰি থকা কিছু ভাস্কৰ্য শিল্প যেনে কাঠৰ মেহৰাজী, দধীশাল, একেডাল কাঠত কটা কৃষ্ণৰ মূৰ্তি, শতদল পদ্ম, অগ্নিগড়, নামসিংহ, বিভিন্ন মুৰ্তিযুক্ত কাঠৰ দুৱাৰ আদি চাফ-চিকুণ কৰে ।"

Sri Sri Samaguri Satra
কলিয়াবৰৰ মহিমামণ্ডিত শ্ৰীশ্ৰীচামগুৰি সত্ৰ (ETV Bharat Assam)

কলিয়াবৰ আৰ্ট ছ'চাইটিৰ সভাপতি বিশিষ্ট চিত্ৰশিল্পী যোগেন্দ্ৰ সিং, অৰূপ কলিতাকে প্ৰমুখ্য কৰি সদস্যসকলে ভাস্কৰ্য শিল্পসমূহ সংৰক্ষণৰ বাবে চাফ-চিকুণাই পৰিপাটি কৰি ৰখাৰ এক কাৰ্যসূচী সম্পাদন কৰে ৷ কলিয়াবৰ আৰ্ট ছ’চাইটিক এই পদক্ষেপৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছে জ্য়েষ্ঠ সত্ৰীয়া কমল চন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে ।

লগতে পঢ়ক:ভাদ মাহত একেবাৰেই নকৰিব এই কাম অন্যথা হ’ব ডাঙৰ লোকচান! - BHADRA MONTH RULES

উশাহত হৰিনাম, বতাহত হৰিনাম ! পৱিত্ৰ ভাদমাহ সোমাল, নাম-প্ৰসংগৰে মুখৰিত ৰাজ্য় - HOLY VADRA MONTH

কলিয়াবৰ: কলিয়াবৰৰ মহিমামণ্ডিত চাৰিসত্ৰীয়া থুলৰ 'গুৰুজনাৰ জীউ-ধৰা ডাল'খ্যাত শ্ৰীশ্ৰীচামগুৰি সত্ৰত প্ৰায় ৩০০ বছৰীয়া সম্পদ সংৰক্ষণৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হৈছে পদক্ষেপ । পৱিত্ৰ ভাদমাহৰ আৰম্ভণিৰে পৰা হৰিনাম ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ থকা কলিয়াবৰত এইবাৰ সত্ৰখনত সংৰক্ষিত আপুৰুগীয়া ভাস্কৰ্যসমূহ পৰিষ্কৰণৰ এক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয় ।

এই সন্দৰ্ভত সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰীয়া দিব্যজ্যোতি গোস্বামীয়ে কয়, "১৬৭০ শকতে শ্ৰীশ্ৰীবিশ্বম্ভৰ আতাপুৰুষৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠিত শ্ৰীশ্ৰীচামগুৰি সত্ৰত অতীজৰে পৰা পবিত্ৰ ভাদমাহ অতি ভক্তিভাবেৰে পালন কৰি অহা হৈছে । দৈনিক যিধৰণে সত্ৰৰ নামঘৰত নাম-প্ৰসংগ হয়, এই ভাদ মাহত চৈধ্য প্ৰসংগৰ নিয়ম সেই নিয়ম সত্ৰৰ ভকত-বৈষ্ণৱৰ সহযোগত পালন কৰি অহা হৈছে ।"

কলিয়াবৰৰ মহিমামণ্ডিত শ্ৰীশ্ৰীচামগুৰি সত্ৰ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য় যে পবিত্ৰ ভাদ মাহত সত্ৰৰ নামঘৰসমূহত দৈনিক চাৰি প্ৰসংগ নাম চলাৰ উপৰি অতিৰিক্তভাৱে দহ প্ৰসংগ নাম লোৱা হয় । শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ নাতি শ্ৰীপুৰুষোত্তম ঠাকুৰৰ দ্বাৰা নিবন্ধ এই প্ৰসংগীয়া নাম সত্ৰসমূহত প্ৰচলিত আছে । এই সত্ৰত সেই আৰ্হিৰ নাম-প্ৰসংগ ধৰি ৰখাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে ।

Sri Sri Samaguri Satra
কলিয়াবৰৰ মহিমামণ্ডিত শ্ৰীশ্ৰীচামগুৰি সত্ৰ (ETV Bharat Assam)

পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ প্ৰাৰম্ভতে সত্ৰত সংৰক্ষিত আপুৰুগীয়া ভাস্কৰ্যসমূহ পৰিষ্কৰণৰ এক কাৰ্যসূচী সম্পাদন কৰে কলিয়বৰ আৰ্ট ছ'চাইটিৰ সদসসকলে । এই সন্দৰ্ভত সমন্বিত যুৱতীৰ্থ, কলিয়াবৰৰ সভাপতি তথা সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰীয়া দিব্যজ্যোতি গোস্বামীয়ে কয়, "সত্ৰৰ নামঘৰৰ লগতে প্ৰতিষ্ঠিত গুৰুজনাৰ পাদুকা স্থানত সংৰক্ষিত হৈ আছে গুৰুজনাৰ পাদুকা । গুৰুজনাৰ গুৰুসেৱাৰ জঁপাকে ধৰি ভালেমান আপুৰুগীয়া সমল। পূৰ্বৰ অধিকাৰ আতাসকলে কাঠত কটা বৰ্তমান উপযুক্ত সংৰক্ষণৰ অভাৱত পৰি থকা কিছু ভাস্কৰ্য শিল্প যেনে কাঠৰ মেহৰাজী, দধীশাল, একেডাল কাঠত কটা কৃষ্ণৰ মূৰ্তি, শতদল পদ্ম, অগ্নিগড়, নামসিংহ, বিভিন্ন মুৰ্তিযুক্ত কাঠৰ দুৱাৰ আদি চাফ-চিকুণ কৰে ।"

Sri Sri Samaguri Satra
কলিয়াবৰৰ মহিমামণ্ডিত শ্ৰীশ্ৰীচামগুৰি সত্ৰ (ETV Bharat Assam)

কলিয়াবৰ আৰ্ট ছ'চাইটিৰ সভাপতি বিশিষ্ট চিত্ৰশিল্পী যোগেন্দ্ৰ সিং, অৰূপ কলিতাকে প্ৰমুখ্য কৰি সদস্যসকলে ভাস্কৰ্য শিল্পসমূহ সংৰক্ষণৰ বাবে চাফ-চিকুণাই পৰিপাটি কৰি ৰখাৰ এক কাৰ্যসূচী সম্পাদন কৰে ৷ কলিয়াবৰ আৰ্ট ছ’চাইটিক এই পদক্ষেপৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছে জ্য়েষ্ঠ সত্ৰীয়া কমল চন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে ।

লগতে পঢ়ক:ভাদ মাহত একেবাৰেই নকৰিব এই কাম অন্যথা হ’ব ডাঙৰ লোকচান! - BHADRA MONTH RULES

উশাহত হৰিনাম, বতাহত হৰিনাম ! পৱিত্ৰ ভাদমাহ সোমাল, নাম-প্ৰসংগৰে মুখৰিত ৰাজ্য় - HOLY VADRA MONTH

For All Latest Updates

TAGGED:

NAGAONইটিভি ভাৰত অসমHOLY VADRA MONTHপৱিত্ৰ ভাদমাহSRI SRI SAMAGURI SATRA

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

লুইতৰ দৰে বহল হৃদয়ৰ লোহিতৰ মানৱীয়তাৰ কাহিনী: উবেৰ চলাই আশ্ৰয় দিছে ১০ গৰাকী অসহায় আইতাক

ধৰ্মৰ ভিন্নতা ভেদি ঐক্যৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এটা শতবর্ষ পুৰণি মাঝাৰ

ৰাঙলী আইদেউ মৈদামলৈ গৈছেনে ? কিয় ইয়াক কলীয়াভোমোৰাৰ মৈদাম কোৱা হয় জানো আহক

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.