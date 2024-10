ETV Bharat / state

মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এছিয়ান সোণালী মেকুৰী; গৱেষণাই কৰিছে নিশ্চিত

By ETV Bharat Assamese Team

গুৱাহাটী : বিজ্ঞানী আৰু সংৰক্ষণবিদৰ এটা দলে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এছিয়ান সোণালী মেকুৰীৰ (Catopuma temminckii) অস্তিত্ব পুনৰ নিশ্চিত কৰিছে ।

এছিয়ান সোণালী মেকুৰী হৈছে উত্তৰ-পূব ভাৰত উপমহাদেশ, দক্ষিণ-পূব এছিয়া আৰু দক্ষিণ চীনত বিস্তৃত হৈ থকা এক মজলীয়া আকাৰৰ মেকুৰী প্ৰজাতিৰ স্তন্যপায়ী বা বন মেকুৰী । 'ইণ্টাৰনেচনেল ইউনিয়ন ফৰ কনজাৰ্ভেচন অব নেচাৰ'-এ (International Union for Conservation of nature, IUCN) এই প্ৰজাতিটোক আই ইউ চি এনৰ ৰঙা তালিকাত (IUCN Red List) 'অস্তিত্বৰ প্ৰতি ভাবুকি সম্পন্ন' (Near Threatened) হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে । আনহাতে, এই প্ৰাণীবিধক ভাৰতৰ বন্যপ্ৰাণী (সুৰক্ষা) আইন, 1972-ৰ অনুসূচী 1-ৰ অধীনত সুৰক্ষিত কৰা হৈছে ।

আৰণ্যকৰ বিজ্ঞানী ডঃ এম ফিৰোজ আহমেদে মঙলবাৰে কয় যে অসম বন বিভাগৰ বিশেষজ্ঞৰ এটা দল, আৰণ্যকৰ সংৰক্ষণবিদসকলৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আন কেইবাজনো সংৰক্ষণবিদে প্ৰজাতিটোৰ অস্তিত্ব সম্পৰ্কে পুনৰ নিশ্চিত হৈছে ।

২০০৭ চনত কৰা পোনপটীয়া দৃশ্যগ্ৰহণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অঞ্চলটোত এই প্ৰজাতিটো থকাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰা সত্ত্বেও ২০১১ চনৰ পৰা ২০১৮ চনৰ ভিতৰত এই আঠ বছৰত ৩৯,৭০০ ট্ৰেপ-দিনৰ এক নিৰন্তৰ বাৰ্ষিক প্ৰণালীবদ্ধ কেমেৰা ট্ৰেপিং প্ৰচেষ্টায়ো কিন্তু ইয়াৰ উপস্থিতিৰ কোনো ৰেকৰ্ড লাভ কৰা নাছিল । তেওঁ কয় যে এই গৱেষণাৰ পৰা উপলব্ধ তথ্য ২০২৪ চনৰ গ্ৰীষ্মকালত আই ইউ চি এন প্ৰজাতি জীৱন ৰক্ষা আয়োগৰ 'CATNews' সংস্কৰণত প্ৰকাশিত হৈছিল, যিটো হৈছে আই ইউ চি এন প্ৰজাতি জীৱন ৰক্ষা আয়োগৰ পাঁচটা উপাদানৰ এটা ।