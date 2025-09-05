কেৱল সম্বৰ্ধনাৰেই জানো জীৱনটো চলে ! বিনা বেতনেৰে ২২ বছৰ শিক্ষকতা কৰি এতিয়া অভাৱেই সংগী

ETV Bharat / state

এজন শিক্ষকৰ জীৱন গাথাই আবেগিক কৰি তুলিব আপোনাক (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 5, 2025 at 8:30 PM IST

3 Min Read

ডিব্ৰুগড়: ভাৰতৰ প্ৰখ্যাত দাৰ্শনিক তথা দ্বিতীয় গৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি ড৹ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণৰ জন্মদিনটো শিক্ষক দিৱস হিচাপে সমগ্ৰ দেশতে পালন কৰা হয় । শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ভৱিষ্যত গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলৰ অক্লান্ত প্ৰচেষ্টা আৰু অমূল্য অৱদানক সন্মান আৰু প্ৰশংসা কৰাৰ বাবে উৎসৰ্গিত এই দিনটোত ডিব্ৰুগড়তো বিভিন্ন চৰকাৰী-বেচৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান, মহাবিদ্যালয়, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আদিত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হয় শিক্ষক দিৱস ।

এই শিক্ষক দিৱসৰ পবিত্ৰ দিনটোতে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং শিলপুতাৰ এজন শিক্ষকৰ জীৱন গাথা পোহৰলৈ আহিছে । ১৯৮২ চনৰ পৰা শিক্ষকতা কৰি ২২টা বছৰত বিনা বেতনেৰেই অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে শিক্ষকজনে । শিলপুতাৰ ছাত্ৰী কল্যাণ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰধান শিক্ষক নীলমণি গগৈৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ কাহিনীয়ে আপোনাকো আবেগিক কৰি তুলিব । শিক্ষকজনে ২২ টা বছৰ শিক্ষকতা কৰে যদিও কোনো ধৰণৰ মাননি নাপালে ।

বিনা বেতনেৰে ২২ বছৰ শিক্ষকতা কৰা শিক্ষকৰ কাহিনী (ETV Bharat Assam)

সমাজত মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ উদ্দেশ্যৰেই তেওঁ শিক্ষকতা সেৱা আগবঢ়াইছিল । পৰিয়ালৰ আৰ্থিক অনাটনৰ মাজেৰেই তেওঁ জীৱন সংগ্ৰাম চলাই নিছে । এখন চাইকেলকে সাৰথি কৰি শিক্ষকজনে ৭৯ বছৰ পাৰ কৰিলে । অৱশ্যে আক্ষেপ নাই শিক্ষকজনৰ । আৰ্থিক অনাটনত পৈত্ৰিক সম্পত্তি বন্ধকত ৰাখি হ'লেও জীৱন চলাই নিয়াৰ পণ লৈছে ।

চাইকেলখনেই সাৰথি তেওঁৰ (ETV Bharat Assam)

কিন্তু এতিয়া অভাৱ-অনাটনেৰ মাজৰেই জীৱনৰ প্ৰতিটো দিনেই পাৰ কৰিব লগা হৈছে । চৰকাৰৰ অভিলাষী আঁচনিয়ে ঢুকি পোৱা নাই নীলমণি গগৈক । তথাপিও চাইকেলখনকে সাৰথি কৰি সমাজৰ প্ৰতিটো কামতে নিজক জড়িত কৰি ৰাখিছে । এই মহান শিক্ষকগৰাকীক আজি নিজা বাসগৃহলৈ আহি সম্বৰ্ধনা জনালে বিভিন্নজন সমাজকৰ্মীয়ে । শিক্ষকগৰাকীৰ পৰা আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰি সুস্থ আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলে সকলোৱেই । উল্লেখযোগ্য যে শিলপুতা ছাত্ৰী কল্যাণ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় চৰকাৰে যোৱাটো বছৰত আন বিদ্যালয়ৰ সৈতে একত্ৰিত কৰি দিয়ে ।

বিনা বেতনেৰে ২২ বছৰ শিক্ষকতা কৰিছিল তেওঁ (ETV Bharat Assam)

মাটি বন্ধকত থৈ বিদ্যালয়ৰ কাম কৰিছিলোঁ:

জীৱনৰ মূল্যবান সময় মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ বাবে ত্যাগ কৰা অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক নীলমণি গগৈয়ে কয়,"মই ১৯৮২ত ছাত্ৰী কল্যাণ হাইস্কুলখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলোঁ । বিদ্যালয়খন বৰ্তমান বন্ধ হৈ গ'ল । শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা অলপ কম আছিল । ঘৰখনৰ সমস্যা হয় যদিও সেয়া আওকাণ কৰি হ'লেও কৰি গৈছিলোঁ । নিজৰ পইচা খৰচ কৰি হ'লেও কাম ‌কৰি যাব লগা হৈছিল, কাৰণ তাত এখন সমাজ জড়িত হৈ আছিল । অফিচৰ কামত কেতিয়াবা মাটি বন্ধকত থৈ হ'লেও গুৱাহাটীলৈ গুচি যাওঁ, যাতে স্কুলখনৰ কামটো হয় । মোৰ লগৰ বহুতে পেঞ্চন লাভ কৰিছে যদিও মোৰ আক্ষেপ নাই । কিবা সমস্যা থকা বাবে মোৰ নহ'ল, ভাগ্যত নাই বুলি ধৰি লৈছোঁ ।"‌

শিক্ষক দিৱসৰ দিনা সম্বৰ্ধনা (ETV Bharat Assam)

চৰকাৰক সহায়ৰ আহ্বান:

শিক্ষক দিৱসৰ দিনটোত শিলপুতা ছাত্ৰী কল্যাণ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰধান শিক্ষক নীলমণি গগৈক সম্বৰ্ধনা জনাই সমাজকৰ্মী পুষ্পজিত কোঁৱৰে কয়,"এই পবিত্ৰ দিনটোত প্ৰতিজন শিক্ষাগুৰুক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ । আজি আমি আমাৰ অঞ্চলৰ গৌৰৱ নীলমণি গগৈ দেৱক সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ । চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছোঁ, ছাৰে বিনা বেতনেৰে শিক্ষকতা কৰি আহিছে, গতিকে চৰকাৰে কিছু সহযোগিতা আগবঢ়ালে উপকৃত হ'ব ।"

লগতে তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনোৱা সমাজকৰ্মী পৰাগ দত্তই কয়, "ছাৰে সমাজ জীৱনলৈ যি অৱদান আগবঢ়ালে তাক লৈ আমি সুখী । সেয়ে পবিত্ৰ দিনটোত ছাৰৰ পৰা এটা আশীৰ্বাদ ল'বলৈ আহিলোঁ । ছাৰৰ সান্নিধ্য লাভ কৰি আনন্দিত হ'লোঁ ।"

