ETV Bharat / state

ভোটগ্ৰহণত বিধি-পথালি : দেওবাৰে আকৌ ৪৩ টা কেন্দ্ৰত পৰিব ভোট - PANCHAYAT ELECTION 2025

দেওবাৰে আকৌ ৪৩ টা কেন্দ্ৰত পৰিব ভোট ( Etv Bharat Assam )

By ETV Bharat Assamese Team Published : May 3, 2025 at 12:06 PM IST | Updated : May 3, 2025 at 1:22 PM IST 3 Min Read

গুৱাহাটী : শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ পিছত কেইবাটাও ভোটকেন্দ্ৰত বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পুনৰ নতুনকৈ ভোটদান অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব । অহা ৪ মে' অৰ্থাৎ দেওবাৰে ৪৩ টা ভোটকেন্দ্ৰত পুনৰ নতুনকৈ ভোটদান অনুষ্ঠিত হ'ব । ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে শনিবাৰে এক বিবৃতিত এই কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷ ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে আজি জাৰি কৰা জাননী মতে, ৪৩ টা ভোটকেন্দ্ৰ ক্ৰমে হাইলাকান্দিত ৩১ টা, শ্ৰীভূমিত ৮ টা, লখিমপুৰত ২ টা, গোলাঘাট আৰু মাজুলীত এটাকৈ ভোটকেন্দ্ৰত পুনৰ ভোটদান অনুষ্ঠিত হ'ব । ৪ মে'ত পুৱা ৭.৩০ বজাৰ পুৱা ৪.৩০ বজালৈ এই‌ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰবোৰত ভোটদান অনুষ্ঠিত হ'ব । এই ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচন আয়োগে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগৰ জাননী (ETV Bharat Assam) উল্লেখ্য যে, তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ, মাজুলী, যোৰহাট, গোলাঘাট, ধেমাজি, লখিমপুৰ, শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, কাছাৰ, হাইলাকান্দি আৰু শ্রীভূমিত শুকুৰবাৰে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটদান অনুষ্ঠিত হয় ৷ নিৰ্বাচন আয়োগে বিবৃতিত উল্লেখ কৰা মতে, ১৪ খন জিলাত অনুষ্ঠিত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ভোটদানৰ হাৰ আছিল ৭০.১৯ শতাংশ ।

Last Updated : May 3, 2025 at 1:22 PM IST