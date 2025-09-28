সংগীতৰ মহানায়কক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ১৬৩ বছৰীয়া মুখাৰ্জী বাৰীৰ পূজাত

সংগীতৰ মহানায়কক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ১৬৩ বছৰীয়া মুখাৰ্জী বাৰীৰ পূজাত
মহাষষ্ঠী পূজাত দেৱীক আদৰিবলৈ সাজু ৰাজ্য়বাসী । সংগীতৰ ভগবানক হেৰুওৱা শোকাকুল জনতাৰ মাজত নাই পূজাৰ উচাহ ।
Published : September 28, 2025 at 4:45 PM IST
তেজপুৰ: আজি মহাষষ্ঠী পূজা । পূজা মণ্ডপ সমূহত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব দেৱী দুৰ্গাক । দেৱী দুর্গাৰ মৰ্ত্যলৈ আগমনৰ লগে লগেই এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ৰাজ্য়ত । অৱশ্য়ে অসমৰ সংগীত জগতৰ মহানায়ক জুবিন গাৰ্গৰ অকাল মহাপ্ৰয়াণত ম্ৰিয়মান ৰাজ্য়বাসীৰ মাজত নাই পূজাৰ বিশেষ উচাহ । সকলোৱে মাথোঁ ধৰ্মীয় পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈহে সাজু হৈছে ।
তেজপুৰ চহৰৰ মাজ মজিয়াৰ ১৬৩ বছৰত পদাৰ্পণ কৰা এখন পূজাতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একেই ছবি । ১৮৬৩ চনত বাকুম মুখাৰ্জীৰ আজোককাই আৰম্ভ কৰা তেজপুৰৰ এই পূজাখনে এইবাৰ ১৬৩ বছৰত পদাৰ্পণ কৰিলে । এইবাৰ পূজা মণ্ডপৰ সন্মুখত প্ৰথমে জনতাৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ফটোত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আগবঢ়ায় পূজা অৰ্চনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আয়োজকসকলে ।
এই পূজাখনৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি বাকুম মুখাৰ্জী নামৰ আয়োজকগৰাকীয়ে কয়, "প্ৰত্যেক বছৰে গাড়ীৰ পৰিৱৰ্তে মূৰ্তি অনা হয় কান্ধত তুলি । আয়তীৰ আৰতি, শংখ-ধ্বনিৰ মাজেৰে দেৱীক স্থাপন কৰা হয় । এইখন পূজাত কোনো জীৱ-জন্তু বলি দিয়া নহয় ।" চহৰখনৰ মূখাৰ্জী বাৰীৰ এই পূজা চাবলৈ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ভক্তই ভিৰ কৰে । বিসৰ্জনৰ দিনাও দেৱীক কান্ধত তুলি নিয়া হয় নৈৰ ঘাটলৈ ।
তেজপুৰ চহৰত এইবাৰ মুঠ ১১৪ খন দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে । আনহাতে, জিলাখনত ৪৮৬ খন পূজা আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব । এইবাৰ পূজাত উচ্চ প্ৰাৱল্য়ত ডি জে বজোৱা পৰিহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে প্ৰশাসনে ।
আনহাতে বিজয়া দশমীতো দেৱীক বিসৰ্জনৰ সময়ত ডি জে আদি নবজাবলৈ প্ৰশাসনে ৰাইজক আহ্বান জনাইছে একমাত্ৰ সকলোৰে আপোন শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধা জনোৱাৰ উদ্দেশ্য়ে । ইপিনে, তেজপুৰৰ বাঙালী সমাজৰ পূজাথলী সমূহতো ঢাক আদি বজোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব বুলি শোণিতপুৰৰ আয়ুক্তই ইতিমধ্য়ে সদৰী কৰিছে ।