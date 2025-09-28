ETV Bharat / state

সংগীতৰ মহানায়কক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ১৬৩ বছৰীয়া মুখাৰ্জী বাৰীৰ পূজাত

মহাষষ্ঠী পূজাত দেৱীক আদৰিবলৈ সাজু ৰাজ্য়বাসী । সংগীতৰ ভগবানক হেৰুওৱা শোকাকুল জনতাৰ মাজত নাই পূজাৰ উচাহ ।

তেজপুৰৰ ১৬৩ বছৰত পদাৰ্পণ কৰা মুখাৰ্জী বাৰীৰ পূজা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 28, 2025 at 4:45 PM IST

তেজপুৰ: আজি মহাষষ্ঠী পূজা । পূজা মণ্ডপ সমূহত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব দেৱী দুৰ্গাক । দেৱী দুর্গাৰ মৰ্ত্যলৈ আগমনৰ লগে লগেই এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ৰাজ্য়ত । অৱশ্য়ে অসমৰ সংগীত জগতৰ মহানায়ক জুবিন গাৰ্গৰ অকাল মহাপ্ৰয়াণত ম্ৰিয়মান ৰাজ্য়বাসীৰ মাজত নাই পূজাৰ বিশেষ উচাহ । সকলোৱে মাথোঁ ধৰ্মীয় পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈহে সাজু হৈছে ।

তেজপুৰ চহৰৰ মাজ মজিয়াৰ ১৬৩ বছৰত পদাৰ্পণ কৰা এখন পূজাতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একেই ছবি । ১৮৬৩ চনত বাকুম মুখাৰ্জীৰ আজোককাই আৰম্ভ কৰা তেজপুৰৰ এই পূজাখনে এইবাৰ ১৬৩ বছৰত পদাৰ্পণ কৰিলে । এইবাৰ পূজা মণ্ডপৰ সন্মুখত প্ৰথমে জনতাৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ফটোত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আগবঢ়ায় পূজা অৰ্চনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আয়োজকসকলে ।

তেজপুৰৰ ১৬৩ বছৰত পদাৰ্পণ কৰা মুখাৰ্জী বাৰীৰ পূজা (ETV Bharat Assam)

এই পূজাখনৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি বাকুম মুখাৰ্জী নামৰ আয়োজকগৰাকীয়ে কয়, "প্ৰত্যেক বছৰে গাড়ীৰ পৰিৱৰ্তে মূৰ্তি অনা হয় কান্ধত তুলি । আয়তীৰ আৰতি, শংখ-ধ্বনিৰ মাজেৰে দেৱীক স্থাপন কৰা হয় । এইখন পূজাত কোনো জীৱ-জন্তু বলি দিয়া নহয় ।" চহৰখনৰ মূখাৰ্জী বাৰীৰ এই পূজা চাবলৈ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ভক্তই ভিৰ কৰে । বিসৰ্জনৰ দিনাও দেৱীক কান্ধত তুলি নিয়া হয় নৈৰ ঘাটলৈ ।

তেজপুৰৰ ১৬৩ বছৰত পদাৰ্পণ কৰা মুখাৰ্জী বাৰীৰ পূজা (ETV Bharat Assam)

তেজপুৰ চহৰত এইবাৰ মুঠ ১১৪ খন দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে । আনহাতে, জিলাখনত ৪৮৬ খন পূজা আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব । এইবাৰ পূজাত উচ্চ প্ৰাৱল্য়ত ডি জে বজোৱা পৰিহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে প্ৰশাসনে ।

তেজপুৰৰ ১৬৩ বছৰত পদাৰ্পণ কৰা মুখাৰ্জী বাৰীৰ পূজা (ETV Bharat Assam)

আনহাতে বিজয়া দশমীতো দেৱীক বিসৰ্জনৰ সময়ত ডি জে আদি নবজাবলৈ প্ৰশাসনে ৰাইজক আহ্বান জনাইছে একমাত্ৰ সকলোৰে আপোন শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধা জনোৱাৰ উদ্দেশ্য়ে । ইপিনে, তেজপুৰৰ বাঙালী সমাজৰ পূজাথলী সমূহতো ঢাক আদি বজোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব বুলি শোণিতপুৰৰ আয়ুক্তই ইতিমধ্য়ে সদৰী কৰিছে ।

কোন পথেৰে যাব পূজা চাবলৈ ?

