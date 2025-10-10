ডিজিটেল যুগত হেৰাই গ'ল চিঠিৰ সেই মাদকতা !
আৱেগৰ টোপোলাটো ঘৰে ঘৰে গৈ বিলাই আহিছিল ডাকোৱালজনে ৷ আজি বিশ্ব ডাক দিৱসত অতীত ৰোমন্থন ।
Published : October 10, 2025 at 3:55 PM IST
তেজপুৰ: এখন চিঠি আহিব বুলি অধীৰ অপেক্ষা । কি কি লিখা আছে সেই চিঠিখনত ? নঙলা খোলাৰ শব্দ শুনিলেই অথবা কাৰোৱাৰ চাউকেলৰ টিলিঙা বাজিলেই ডাকোৱাল আহিছে নেকি চোৱা সেই দৃশ্য়বোৰ এতিয়া অতীত হৈ পৰিল । কাৰণ ডিজিটেল যুগত অস্তিত্বৰ সংকটত ডাকঘৰৰ সেই ৰঙা বাকচটো য'ত আছিল আৱেগ ভৰা শব্দৰ সমষ্টি ।
টনা-পৰিঘটনাৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰা একমাত্ৰ মাধ্যম :
পাৰৰ পাখিত গাঁঠি দিলো ফুলাম চিঠিখনি… । গণশিল্পী খগেন মহন্তৰ কণ্ঠত শুনা এই গীতৰ আঁৰত আছে দৈনন্দিন জীৱনত এখন পত্ৰৰ গুৰুত্ব কিমান । এসময়ত এই চিঠিখনেই আছিল বহু ঘটনা-পৰিঘটনাৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰা একমাত্ৰ মাধ্যম । ইণ্টাৰনেটে বিশ্বক এখন গাঁৱলৈ পৰ্যবসিত কৰাৰ আগলৈকে চিঠিখনৰ জৰিয়তেই খবৰ আদান-প্ৰদান হৈছিল ।
ইতিহাসৰ পৃষ্ঠা মেলি চালে ৰজা-মহাৰজাৰ দিনতো খবৰ আদান-প্ৰদান কৰিবলৈ কটকীৰ হাতত তুলি দিয়া চিঠিখনেই আছিল যোগাযোগ ৰক্ষাৰ লগতে বাৰ্তা প্ৰেৰণৰ একমাত্ৰ মাধ্য়ম । এই চিঠিখন প্ৰেৰণ কৰাৰ মাধ্য়ম আছিল ডাক সেৱা । ডাকঘৰৰ পৰাই নিয়ন্ত্ৰণ হৈছিল এই ডাক সেৱা । আজিৰ ডিজিটেল পৃথিৱীত ডাক সেৱা এলাগী হ'লেও এসময়ত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ জীৱনৰেখাৰ দৰে ভূমিকা পালন কৰিছিল চিঠিখনে ।
প্ৰত্য়েকৰে জীৱনৰ বহুতো দিশত ডাক সেৱা অপৰিহাৰ্য হিচাপে বিবেচিত হৈ আহিছে । তথ্যৰ আদান-প্ৰদান, ব্যৱসায়ক উদগণিৰে অৰ্থনৈতিক বিকাশত অৰিহণা যোগোৱা আৰু সংকটৰ সময়ত মানৱীয় প্ৰচেষ্টাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে চিঠিখনেই ।
ডাক সেৱাত অভূতপূৰ্ব পৰিৱৰ্তন :
আজিৰ ডিজিটেল যুগত ডাক সেৱাৰ অভূতপূৰ্ব পৰিৱৰ্তন দেখা পোৱা গৈছে । কিয়নো ই-কৰ্মাচ পাৰ্চেলে সমগ্ৰ পৃথিৱীক ডাকৰ আধুনিকতাৰ পৰশ দিছে ; কিন্তু অতীতত ডাকৰ যি গুৰুত্ব আছিল সেয়া যেন বিলুপ্তি ঘটাৰ উপক্ৰম । ডাক ব্যৱস্থাত স্পীড পোষ্ট নাইবা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ই-কৰ্মাচে প্ৰৱেশ কৰাৰ ফলত ডাক সেৱাত অভূতপূৰ্ব পৰিৱৰ্তন ঘটিছিল । আগতে গাঁৱৰ পৰা চহৰ, চহৰৰ পৰা ৰাজ্য, ৰাজ্যৰ পৰা দেশ আৰু বিদেশৰ সৈতে সংযোগ কৰা আটাইতকৈ পুৰণি আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য সেৱা আছিল ডাক সেৱা । ম'বাইল ফোন, টেলিফোনৰ ব্যৱহাৰ নথকা দিনৰ পৰা জীৱনৰ সকলো স্তৰৰ মানুহে তেওঁলোকৰ বাৰ্তাবোৰ চিঠি-পত্ৰৰ জৰিয়তে ইজনে সিজনক প্ৰেৰণ কৰিছিল ।
পাৰৰ পাখিত বান্ধি দিয়া চিঠিখন :
ডাক সেৱাৰ গুৰুত্ব আজি নৱ প্ৰজন্মৰ মাজত বৰ্তাই ৰখাৰ লগতে অধিক উন্নত কৰাৰ লক্ষ্য়ৰে প্ৰতিবছৰে ৯ অক্টোবৰত পালন কৰা হয় 'বিশ্ব ডাক সেৱা দিৱস' । ১৮৫৪ চনত ভাৰতত ডাক সেৱা আৰম্ভ কৰিছিল এগৰাকী ইংৰাজ বিষয়া লৰ্ড ডেলহাউচীয়ে ৷ তাৰ পূৰ্বেও ভাৰতত ৰাজতন্ত্ৰ চলি থকাৰ সময়তো চিঠি আদান-প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা আছিল ৷ কটকীৰ হতুৱাই অথবা পাৰৰ পাখিত বান্ধি চিঠি পঠিওৱাৰ কথা পঢ়িবলৈ পোৱা যায় ৷ অৱশ্যে, পৰৱৰ্তী সময়ত ইংৰাজৰ শাসন কালৰ পৰাহে আনুষ্ঠানিকভাৱে ডাক সেৱা আৰম্ভ হয় । আজিৰ পৰা প্ৰায় ২৫ বছৰ আগলৈকে এই ডাক সেৱাৰ সৈতে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ জীৱনৰ লগত এক অন্তৰ্নিহিত সম্পৰ্ক আছিল ।
মানুহৰ দৈনন্দিন জীৱনত ডাক সেৱাৰ গুৰুত্ব কি সেয়া পূৰ্বৰ প্ৰজন্মই ভালকৈ জানে । কিয়নো সেই সময়ত বিশ্বায়নৰ গতিধাৰা আজিৰ যুগৰ দৰে নাছিল । ডাক সেৱা সমাজৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ বাবে স্বাভিমান আছিল য'ত লুকাই আছিল আপুনি-মই নজনা বহু অকথিত ক্ষুদ্ৰ গল্পৰ বুৰবুৰণি ; কিন্তু প্ৰশাসনৰ যিকোনো কাম হওঁক বা সীমান্তৰ সৈনিকসকলক তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰাই হওঁক, ডাক সেৱাই যোগাযোগৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ব্যৱস্থা হিচাপে ইয়াৰ ভূমিকা পালন কৰিছে ।
এটা কথা ঠিক ডাক সেৱাৰ গুৰুত্ব আৰু জনপ্ৰিয়তা আজিও হ্ৰাস পোৱা নাই । সময়ে সকলোকে পৰিৱৰ্তন ঘটোৱাৰ দৰে সময়ৰ সোঁতত ডাক সেৱাতো আগৰ দৰে ব্যৱস্থাৰ বিলুপ্ত ঘটাই কিছু সাল-সলনি আৰু ডিজিটেল মাধ্যম ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।
আৱেগৰ টোপোলাটো :
চিঠি মানেই এক মাদকতা । আৱেগৰ টোপোলাটো ঘৰে ঘৰে গৈ বিলাই আহিছিল ডাকোৱালজনে ৷ দূৰণিত থকা আত্মীয় স্বজনৰ খবৰ ল’বলৈ আকুণ্ঠতাৰে লিখা যায় নীলা খামৰ চিঠি ৷ আনহাতে, চিঠি এখন আহিব আহিব বুলি বাটলৈ চাই থকা, নঙলা খোলাৰ শব্দ শুনিলেই অথবা কাৰোৱাৰ চাউকেলৰ টিলিঙা বাজিলেই ডাকোৱাল আহিছে নেকি বুলি চোতাললৈ ঢাপলি মেলি যোৱাৰ মাদকতা আজিও পাহৰিব পৰা নাই বিশিষ্ট গীতিকাৰ সুৰকাৰ তথা তেজপুৰ বান থিয়েটাৰৰ সভাপতি বঙ্কিম শৰ্মা ৷
আগৰ সেই মাদকতাভৰা দিনবোৰৰ কথা উল্লেখ কৰি বঙ্কিম শৰ্মাই কয়, "এটা সময় আছিল, সেই সময় আৰু আজিৰ ডাক সেৱাৰ এই বিশেষ দিনটোৰ বিষয়ে ভাবিলে আচৰিত লাগে । ডাক বিভাগৰ সেই পোষ্ট কাৰ্ডত কাৰোবালৈ খবৰ পঠোৱা আৰু তাৰ উত্তৰলৈ বাট চাই থকা আজিৰ দিনটোত ভাবিলে মই বৰ নষ্টালজিক হৈ পৰো । এই যে আমি পোষ্টকাৰ্ড এখনত বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিলো, তাৰ পিছত আহিল খাম ,বিভিন্ন ধৰণৰ ৰঙীন খাম বহু পলমকৈহে আহিছে ।"
শৰ্মাই পুনৰ কয়,"তাৰ পিছত আহিল ইনলেণ্ড লেটাৰ কাৰ্ড যি কাৰ্ডৰ ভিতৰত লিখি পুনৰ সেইখন বন্ধ কৰি ঠিকনা লিখি পঠাই দিয়া হয় । ভাবিলে আচৰিত লাগে যে যান্ত্ৰিকতাৰ ধামখুমীয়াত পৰি লাহে লাহে হেৰাই গ’ল চিঠিৰ সেই মাদকতা ৷ আজিকালি ডাকোৱাল নাহে ৷ পূৰ্বতে যি ডাকঘৰত নিতৌ চাৰি-পাঁচশখন চিঠিৰ আদান প্ৰদান হয়, তাত এতিয়া মাত্ৰ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ নথি-পত্ৰৰহে হস্তান্তৰৰ কাম হয় ৷ যোগাযোগ সেৱাৰ দ্ৰুত প্ৰসাৰে আবেগ ভৰা চিঠি অথবা ডাক সেৱাৰ গুৰুত্ব বহুখিনি কমাই আনিলে ৷ এতিয়া মোৰ ডাকঘৰলৈ গলে বেয়াই লাগে, মাত্ৰ টকা জমা লোৱা হিচাপহে প্ৰায় হয় ।"
আজি ডাকোৱালজনৰ চিঞৰ নাই :
বান থিয়েটাৰৰ সভাপতিগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "মই বৰ্তমানৰ আধুনিকতাক বেয়া বুলি কোৱা নাই । এয়া লাগিবই; কিন্তু সেই অতীত সঁচাই এক আৱেগেৰে পৰিপূৰ্ণ আজিও । ডাকসেৱাক কোনোৱে গীতত, কোনোৱে কবিতাত লিপিবদ্ধ কৰি ৰাখিছে ৷ আজি ডাকঘৰত ভিৰ নাই । পূৰ্বৰ সেই চিঠিৰ বোজা পিঠিত কঢ়িয়াই অনা ডাকোৱালজনৰ চিঞৰ নাই । এবুকু অভিমান লৈ সেয়ে অকলশৰীয়া হৈ বহি থাকে ৰঙা ডাক বাকচটো । চিঠিৰ পয়োভৰ কমিলেও, ডাকসেৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিছু হ্ৰাস পালেও কিন্তু আজিও সকলোৰে হৃদয়ত এক সুকীয়া স্থান দখল কৰি আছে চিঠিয়ে ৷"
১৫৫ বছৰ অতিক্ৰম কৰা ভাৰতীয় ডাক সেৱা সাক্ষী হৈ আছে বহু ঘটনা-পৰিঘটনাৰ । পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগেই ডাকঘৰেও পৰিৱৰ্তন কৰিছে জনসাধাৰণৰ বাবে থকা ইয়াৰ সেৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া । আজিকালি ডাকসেৱাত বেংক সেৱা বেছিকৈ উপলব্ধ । কিন্তু ডাক সেৱা বুলি ক'লেই সকলোৰে মানসপটত নিশ্চয় ভাঁহি উঠিব সেই নীলা খামৰ চিঠিবোৰ ।
চিঠিৰ উত্তৰৰ বাবে অপেক্ষা কৰাৰ আমেজেই বেলেগ আছিল :
নাট্যকাৰ তথা অসম নাট্য সন্মিলনৰ উপ-সভাপতি মৃগেন বড়াই কয়,"পূৰ্বতে মোৰ দুৰণীবটীয়া আত্মীয়ৰ খবৰ লবলৈ এখন চিঠি পঠাও যে, আমাৰ খেতিৰ কঠিয়া পাৰিলো, ছোৱালীজনী এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত বহিব, খবৰটো দিলো । ল'ৰাই এটা নতুন ইণ্টাৰভিউৰ বাবে অহা মাহত গুৱাহাটীলৈ যাব । এই যে লিখি পঠালো, প্ৰায় ১৫ দিনৰ পিছত সেই ঠাই পায় আকৌ উত্তৰলৈ একেই সময় ৰখিব লাগে; কিন্তু আমেজ এটা আছিল । এইবাৰ ঐতিহাসিক দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ এটা বিষয়ে এক চর্চা লাভ কৰা দেখা গৈছিল । এই নীলা খামৰ চিঠিৰে ছাত্র একতা সভাৰ সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদৰ বাবে প্ৰান্তিক কৃষ্ণণে প্ৰচাৰ চলাইছিল আৰু জয়ী হৈছিল; তেওঁ এটা পুৰণা দিন ওভতাই আনিলে যাৰ বাবে তেজপুৰত চর্চা হয় ।" যিমানেই আধুনিকতাৰ ফালে আমি নাযাও কিয় পুৰণা স্মৃতি আমি পাহৰিব নোৱাৰো ।"
উল্লেখ্য় যে ক্ৰমবৰ্ধমান ডিজিটেল পৃথিৱীত, ডাক সেৱা এতিয়াও এক গুৰুত্বপূৰ্ণ জীৱনৰেখাৰ দৰেই হৈ আছে, য'ত যোগাযোগ ব্যৱস্থা এতিয়াও জীয়াই আছে । সেয়েহে আমি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ভাষাত ক'ব পাৰো-
‘কৈ যোৱা ডাকোৱাল ! খোজ কিয় কোবাল
ৰুনুক-জুনুক কিনো বাজে ?
তোমাৰ সি টোপোলাত চিঠি নামে অসংখাত
কিনো অদ্ভূত বস্তু বাজে ?’’