বন্দুকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ ! কংগ্ৰেছ-বাওঁপন্থীতো দূৰৈৰে কথা, হিন্দুত্ববাদী নেতায়ো কৰিছে চৰকাৰৰ বিৰোধিতা - ARMS LICENSE TO INDIGENOUS MINORITY

গুৱাহাটী: ৰাজ্যখনৰ অসুৰক্ষিত আৰু আওহতীয়া অঞ্চলবোৰত আত্মৰক্ষাৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ ভূমিপুত্ৰ আৰু খিলঞ্জীয়া ভাৰতীয় লোকসকলক ৰাজ্য চৰকাৰে বন্দুকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ দিব । বুধবাৰে অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ।

কেবিনেটে 'Special Scheme for grant of Arms licenses to original Inhabitant and Indigenous Indian citizen of vulnerable and remote areas of Assam' শীর্ষক প্ৰস্তাৱটোত ইতিমধ্য়ে অনুমোদন দিছে ।

অসম কেবিনেটৰ এই বন্দুকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ‌ কৰা মন্তব্যক বিভিন্ন দল-সংগঠনে বিৰোধিতা কৰা দেখা গৈছে । কংগ্ৰেছ, বাওঁপন্থী সংগঠন দূৰৈৰ কথা জাতীয়তাবাদী সংগঠন আনকি হিন্দুত্ববাদী নেতাই চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত ই টিভি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ মতামত লোৱাৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল ।

এবাৰ কাৰ্যকৰী হ’লে এইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা হ’ব: দেৱব্ৰত শইকীয়া

বিৰোধী দলপতিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)

বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই কয় ‘‘মূল বাসিন্দাসকলক অস্ত্ৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্তই ৰাজ্যখনৰ আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতি নিশ্চিত কৰাত ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিফলতাক স্পষ্টভাৱে ইংগিত দিছে । চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তটোত স্পষ্টকৈ কোৱা হৈছে যে অসমত আইন-শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ অৱনতি ঘটিছে । এই সিদ্ধান্ত এবাৰ কাৰ্যকৰী হ’লে এইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা হ’ব ।’’

হিন্দুত্ববাদী নেতাৰ মতে এয়া আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত

আত্মৰক্ষাৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ ভূমিপুত্ৰ আৰু খিলঞ্জীয়া ভাৰতীয় লোকসকলক ৰাজ্য চৰকাৰে বন্দুকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়াৰ বাবে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তক হিন্দুত্ববাদী নেতা তথা কুটুম্ব সুৰক্ষা পৰিষদৰ সভাপতি সত্যৰঞ্জন‌ বৰাৰ মতে এয়া চৰকাৰৰ আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত ।

হিন্দুত্ববাদী নেতা সত্যৰঞ্জন বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)

বৰাই কয় ‘‘মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হিন্দুৰ সুৰক্ষা তথা খিলঞ্জীয়া লোকৰ সুৰক্ষাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি কৈছে । এয়া যেন ক'ৰবাত আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত হৈছে । সমাজখনক ক্ষতি কৰিব । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক জীৱনত ক্ষতি কৰিব । মুকলিকৈ সন্ত্ৰাসবাদ আৰু হত্যা-হিংসাক যেন উৎসাহিত কৰিব বিচাৰিছে । এয়া ভুল সিদ্ধান্ত ।‌ অসমীয়া সমাজখনক ক্ষতি কৰিব । তেজৰ নৈ বোৱাব । অসমীয়া জাতিটোক কলংকিত কৰিব ।‌ যাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খিলঞ্জীয়াক অস্ত্ৰ তুলি বিচাৰিছে সেইসকলে ইয়াৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব ।‌’’

বৰাই লগতে কয় যে চৰকাৰে আৰক্ষীক অধিক ‌ক্ষমতা দিয়ক । খিলঞ্জীয়াৰ‌ সুৰক্ষাৰ বাবে স্পৰ্শকাতৰ এলেকাবোৰত আৰক্ষী চকী বেছিকৈ স্থাপন কৰক ।