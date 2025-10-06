অসমৰ ভূমিত নগাৰ দপদপনি: সীমান্ত উন্নয়ন মন্ত্ৰীক লাগে ৰাইজক

অসমৰ ভূমিত নগাৰ দপদপনি: সীমান্ত উন্নয়ন মন্ত্ৰীক লাগে ৰাইজক
সীমান্তত নিৰাপত্তা দিবলৈ গৈ নগাৰ ধমকত উভতি আহিছিল অসম আৰক্ষী । অন কেমেৰাতে নগাই অসম আৰক্ষীক ধমক দিয়াৰ দৃশ্য বন্দী হৈছিল ।
Published : October 6, 2025 at 4:58 PM IST
সৰুপথাৰ: বিগত ২ অক্টোবৰৰ নিশা প্ৰায় ১১ বজাত দক্ষিণ নামবৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ 'বি' ছেক্টৰৰ টেঙাতল পঞ্চমুখ তথা জালালবস্তিত অগ্নিসংযোগ কৰিছিল নগা দুৰ্বৃত্তই । সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গাঁওখনৰ প্ৰায় ৯৩ টা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ভস্মীভূত হৈছিল । জ্বলাই দিয়া হৈছিল বাহনৰ লগতে পশুধন আৰু অন্যান্য সম্পত্তি ।
মানুহ শুই থকা অৱস্থাতে গাঁওখনক চাৰিওদিশৰ পৰা ঘেৰি লৈ নগা দুৰ্বৃত্তই প্ৰথমে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰি আতংকময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল ৷ ইয়াৰ পিছতে গ্ৰেণেড বিস্ফোৰণ কৰাৰ লগতে অগ্নিসংযোগ কৰে বুলিও মন্তব্য কৰিছিল স্থানীয় লোকে । প্ৰাণৰ মমতাত স্থানীয় লোকে পলাই গৈ আশ্ৰয় লৈছিল ধাননি পথাৰ, বাঁহ আৰু জংঘলৰ মাজত ।
কেইবাজনো লোক আহত হৈছিল এই ঘটনাত । শেহতীয়াকৈ সংঘটিত এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ আছু, চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি স্থানীয় দল-সংগঠনৰ নেতাসকলে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ।
শনিবাৰৰ নিশা অসম আৰক্ষীৰ বাহনত থকা আৰক্ষীৰ দলকো বাধা প্ৰদান কৰি ধমকি দিছিল নগালোকে । একপ্ৰকাৰে অসমৰ মাটিতে অসম আৰক্ষীক ধমক দিয়ে নগা দুৰ্বৃত্তই । সীমান্তত নিৰাপত্তা দিবলৈ গৈ নগাৰ ধমকত উভতি আহিবলৈ বাধ্য হয় অসম আৰক্ষী । সবাতোকৈ লজ্জাজনক কথা এয়ে যে অন কেমেৰাতে নগাই অসম আৰক্ষীক ধমক দিয়াৰ দৃশ্য বন্দী হৈছিল ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতা বিকাশ বৰাই কয়, ‘‘অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ জালালবস্তিৰ টেঙাতলত যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল, এইটো অতিকৈ নিন্দনীয়া কথা । এই লোকসকলক যদি উচ্ছেদ কৰিব লাগে অসম চৰকাৰে উচ্ছেদ কৰিব । কিন্তু নগা দুৰ্বৃত্তই অমানৱীয়ভাৱে ঘৰসমূহ জ্বলাই দিয়াৰ ঘটনাক ধিক্কাৰ জনাইছো । লগতে সেই স্থানত অসম আৰক্ষীৰ লগতে নাগালেণ্ড আৰক্ষীয়ে যি ধৰণে তহল দিব লাগিছিল, সেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাই ।’’
অসম আৰক্ষীক নগাই বাধা প্ৰদান কৰাৰ সন্দৰ্ভতো ছাত্ৰ নেতাজনে কয়, ‘‘শনিবাৰে নগাই অসম আৰক্ষীক সেই স্থানলৈ যোৱাত বাধা প্ৰদান কৰা ঘটনাটো অতি নিৰ্লজ্জ কথা । অসম পুলিচে নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰি পিছুৱাই আহিবলৈ বাধ্য হৈছে । অসমৰ ভূমিত যদি প্ৰশাসনেই যোৱাত বাধা তেনেহ'লে জনসাধাৰণ কেনেকৈ থাকিব ? অসমৰ সীমান্ত উন্নয়ন মন্ত্ৰীৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত কি হৈছে আজিলৈকে খবৰ নাই । অসমৰ সীমান্তৰ দায়িত্বত থকা মন্ত্ৰীৰ নীৰৱ ভূমিকাক সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই গৰিহণা দিছো ।’’
ধনশিৰি মহকুমা চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদক ৰক্তিম চুতীয়াই কয়, ‘‘অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে, তাৰ সমান্তৰালকৈ অসম আৰক্ষীক যোৱাত নগাই বাধা প্ৰদান কৰিছে । ইয়াতকৈ লজ্জাজনক কথা একো হ'ব নোৱাৰে । যেতিয়া প্ৰশাসন তন্ত্ৰটো ঘটনাস্থলীত সোমাব নোৱাৰে, অসমৰ ভূমিত নগাৰ দপদপনি চলিব আৰু অসমৰ প্ৰশাসন সেই স্থানলৈ যাব নোৱাৰাৰ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, এইটো অঞ্চলটোৰ কাৰণেই দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় । অসমৰ যি গৰাকী সীমান্ত উন্নয়ন মন্ত্ৰী আছে, তেখেত ক'ত আছে আমি বিচাৰি পোৱা নাই ।’’
মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব পাৰে, সীমান্ত উন্নয়ন মন্ত্ৰী আহিব নোৱাৰে
ধনশিৰি মহকুমা চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদক ৰক্তিম চুতীয়াই পুনৰ কয়, ‘‘অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ ৰেংমা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত উজনি অসমৰেই সৰ্ববৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান সম্পন্ন হ'ল । য'ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰিছিল । কিন্তু দায়িত্বত থকা সীমান্ত উন্নয়ন মন্ত্ৰী অতুল বৰাই উচ্ছেদিত স্থান পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ নাহিল । ইয়াতকৈ লজ্জাজনক কথা নাই । ২০১৪ চনৰ পৰাই দেখি আহিছে যে সীমান্তত কিদৰে নগাৰ উপদ্ৰৱ । অসমৰ ভূমিত থকা বাসগৃহ তেওঁলোকে জ্বলাই দিয়ে । গতিকে এই সীমা সমস্যা স্থায়ী সমাধানৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক দাবী উত্থাপন কৰিছো ।’’