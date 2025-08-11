ETV Bharat / state

হোৰা-হোৰে কমিছে কেঁচা চাহপাতৰ মূল্য; ক্ষুদ্ৰ খেতিয়কৰ হাহাকাৰ অৱস্থা - ASSAM TEA

অসমৰ চাহ উদ্যোগ বৰ্তমান প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখত ৷ কমিছে চাহপাতৰ মূল্য ৷ হ্ৰাস পাইছে উৎপাদনো ৷ চিন্তাত ৰাজ্যৰ চাহ খেতিয়কসকল ৷

কেঁচা চাহপাতৰ মূল্য হ্ৰাস (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 11, 2025 at 12:36 PM IST

5 Min Read

সৰুপথাৰ : চাহ অসম তথা অসমীয়াৰ স্বাভিমান আৰু পৰিচয় ৷ পৃথিৱীৰ বাবে অসম মানেই চাহৰ সোৱাদ আৰু গোন্ধৰে ভৰা এক নাম ৷ কিন্তু আজিৰ তাৰিখত অসমৰ চাহৰ আৰু চাহৰ খেতিৰ সৈতে জড়িত উদ্যোগটোৰ অৱস্থা কেনে তাকে লৈ বিভিন্ন সময়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ আহিছে ৷ বহু সময়ত চাহৰ এক বৃহৎ বজাৰ থকা স্বত্ত্বেও অসমৰ চাহ উদ্যোগে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হোৱাকলৈয়ো বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈ আছে ৷ কিদৰে ৰাজ্যখনৰ চাহ উদ্যেগটোৰ সৈতে জড়িত লোকসকলে এই প্ৰত্যাহ্বানবোৰৰ সৈতে যুঁজি আছে সেই কথা জানিবৰ বাবে ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকে চলালে এক প্ৰয়াস ৷

গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰ সমজিলাৰ অন্তৰ্গত বৃহত্তৰ টেঙানী অঞ্চল । অঞ্চলটোৰ প্ৰায় ৪২ খন গাঁৱৰ কৃষকসকল চাহপাতৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল । ধান, শাক-পাচলিৰ খেতি টেঙানী অঞ্চলত কৰে যদিও কৃষকসকল অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল হৈ উঠিছে চাহ খেতিৰ যোগেদি । অঞ্চলটোৰ পৰা বছৰি প্ৰায় ১৫-১৬ লাখ কিঃগ্ৰাঃ কেঁচা চাহপাত উৎপাদিত হয় । প্ৰতিদিনে প্ৰায় ৭৫ হাজাৰ কিঃগ্ৰাঃ কেঁচা চাহপাত অঞ্চলটোৰ পৰা বিভিন্ন ফেক্টৰীলৈ যায় ।

কেঁচা চাহপাতৰ মূল্য হ্ৰাস হোৱাৰ ফলত প্ৰভাৱিত ক্ষুদ্ৰ খেতিয়ক (ETV Bharat)

কেঁচা চাহপাতৰ মূল্য হ্ৰাস

স্থানীয় লোকসকলে জনোৱা মতে টেঙানী অঞ্চলটোৰ ৪২ খন গাঁৱত প্ৰায় ২,০০০ চাহ খেতিয়ক আছে । অঞ্চলটোৰ কৃষকসকলে চাহ খেতি কৰিয়ে একপ্ৰকাৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে । কিন্তু সম্প্ৰতি কৃষকসকল উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে । কাৰণ এটাই নিম্নগামী কেঁচা চাহপাতৰ মূল্য । স্থানীয় কৃষকসকলে জনোৱা মতে চলিত মাহত কেঁচা চাহপাতৰ মূল্য তীব্ৰগতিত হ্ৰাস পাইছে । বৰ্তমান মূল্য ১৬-১৮ টকা হৈছে ।

কিন্তু জুন-জুলাই মাহত এই মূল্য দুগুণ অৰ্থাৎ প্ৰতি কিঃগ্ৰাঃত ২৮ৰ পৰা ৩০ টকা আছিল । হঠাৎ কেঁচা চাহপাতৰ মূল্য এনেদৰে হ্ৰাস হোৱাত মূৰে কপালে হাত দিছে অঞ্চলটোৰ চাহ খেতিয়কসকলে । ইফালে টেঙানী অঞ্চলত চাহ খেতি কৰিবলৈ যথেষ্ট খৰচ কৰিবলগীয়া হয় । চাহ বাগিচাসমূহত কীটনাশক দ্ৰব্য বা সাৰ প্ৰয়োগৰ নামত যথেষ্ট খৰচ হয় । চাহপাতৰ মূল্য হ্ৰাস হৈছে যদিও কীটনাশক দ্ৰব্য, সাৰকে ভিটামিন আদিৰ মূল্য কিন্তু পূৰ্বতকৈ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । চাহপাত সংগ্ৰহৰ সময়ত মজুৰি হিচাপেও শ্ৰমিকসকলক যথেষ্ট ধন দিব লাগে কৃষকসকলে । এগৰাকী স্থানীয় কৃষকে জনোৱা মতে ১ কিঃগ্ৰাঃ চাহপাতৰ বিনিময়ত শ্ৰমিকক দিব লাগে ৫ টকা ।

ৰাজ্যত কেঁচা চাহপাতৰ মূল্য হ্ৰাস (ETV Bharat)

এই সন্দৰ্ভত টেঙানী অঞ্চলৰ এজন চাহ খেতিয়কে কয়, "চাহপাতৰ মূল্য যেতিয়া কমি গৈছে এজন ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক হিচাপে চিন্তিত হৈছোঁ । এই কেঁচা চাহপাতৰ কেজি যদি ১২/১৩ টকা হয়, তেনেহ'লে প্ৰতি কেজি পাত উৎপাদনৰ বাবদ খৰচ ৯ টকা মানকৈ হয় । পাত ছিঙিবলৈ অহা লোকক প্ৰতি কেজিত ৫ টকা দিবলগীয়া হয় । লগতে সাৰ, ঔষধ, কীটনাশককে ধৰি অন্যান্য খৰচো যথেষ্ট হয় ।"

চাহপাতত কি সাৰ প্ৰয়োগ কৰে কৃষকে ?

টেঙানী অঞ্চলৰ কৃষকজনে কয়, "ৰাসায়নিক সাৰ দিবলৈ হ'লে ইউৰিয়া, ছুপাৰ, পটাছৰ সংমিশ্ৰণ কৰিবলগীয়া হয় । কীটনাশকৰ বাবে পূৰ্বতে "ইন'ভা" প্ৰয়োগ কৰিছিলো । এতিয়া এইবিধ কীটনাশক বন্ধ কৰিছে । বৰ্তমান ১০০ গ্ৰাম ঔষধৰ দাম ৩৫০ টকা ।"

কেঁচা চাহপাতত উচিত মূল্য নাপায় হাহাকাৰ ক্ষুদ্ৰ খেতিয়কৰ (ETV Bharat)

কিয় কমিছে চাহপাতৰ মূল্য ?

স্থানীয় কৃষকজনে কয়, "জলবায়ু পৰিৱৰ্তন দাম কমি যোৱাৰ কাৰণ হ'ব নোৱাৰে । বৰষুণ কম হ'লে চাহপাতৰ উৎপাদনটো কমি থাকিবই । বৰষুণ পালে পুনৰ উৎপাদন বাঢ়ি যায় । গতিকে চাহ উদ্যোগৰ স্বত্বাধিকাৰী এজনে কম উৎপাদনৰ সময়ত দাম বেছিকৈ দিব পাৰে কিন্তু এতিয়া উৎপাদন বেছি হোৱাৰ সময়ত কিয় দিব নোৱাৰে ? তেওঁলোকে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ কথা চিন্তা নকৰি অধিক লাভৰ বাবে এইটো কৰিছে । তেওঁলোকে জানে যে চাহপাত তেওঁলোকক নিদিলে কৃষকে দিব ক'ত ? গতিকে এইটো তেওঁলোকৰ এটা পলিচি । যিহেতু পাতৰ উৎপাদন বাঢ়িছে কৃষকে যি উচিত মূল্য পাব লাগে সেইটো নাপায় ।"

তেওঁ লগতে কয়, "টেঙানী অঞ্চলৰ চাহ খেতিয়ক হিচাপে ২৮ বছৰে মই এই খেতিৰ লগত জড়িত । ২৮ বছৰেই দেখিছো যেতিয়া উৎপাদন কম হয় তেতিয়া নিজৰ উদ্যোগলৈ পাতসমূহ পাবলৈ স্বত্বাধিকাৰীসকলে দামটো বঢ়ায় ।"

চলিত মাহত কেঁচা চাহপাতৰ মূল্য ১৬-১৮ টকা (ETV Bharat)

অভাৱনীয়ভাৱে চাহপাতৰ মূল্য হ্ৰাস হোৱাক লৈ স্থানীয় সংগঠনসমূহেও উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সৰুপথাৰ সমজিলা সমিতিৰ সম্পাদক তথা টেঙানী অঞ্চলৰ স্থানীয় যুৱক সীমান্ত বৰাই কয়, "অসমৰ একাংশ খেতিয়কক অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল কৰিবলৈ চাহ উদ্যোগে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে । অসমৰ উৎপাদিত চাহ কেৱল অসম তথা ভাৰতবৰ্ষতেই সীমাবদ্ধ নাথাকি এছিয়া মহাদেশৰ লগতে পৃথিৱীৰ ভিন্ন প্ৰান্তলৈ ৰপ্তানি হৈছে । অসমৰ উৎপাদিত চাহ পৃথিৱীৰ ভিন্ন প্ৰান্তলৈ ৰপ্তানি হ'লেও কৃষকসকলৰ পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা । চলিত মাহৰ পূৰ্বে চাহপাতৰ মূল্য আছিল ২৮ ৰ পৰা ৩০ টকা । কিন্তু এই মাহত গোলাঘাট জিলাত চাহ উদ্যোগসমূহে মূল্য নিম্নগামী কৰিছে ।"

আমি সকলোৱে জানো যে অসমৰ অৰ্থনীতি টনকিয়াল কৰাৰ ক্ষেত্রত আৰু হাজাৰ হাজাৰ লোকক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি তোলাত চাহ উদ্যোগে গুৰুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । এই উদ্যোগৰ সৈতে জড়িত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ এতিয়া পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা । কেঁচা চাহপাতৰ মূল্য হ্ৰাস হোৱাৰ বিপৰীতে বৃদ্ধি পাইছে কীটনাশক, সাৰ আদিৰ মূল্য । এনে পৰিস্থিতিত অসমৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ ভৱিষ্যৎ কি ?

