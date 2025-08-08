গুৱাহাটী: এডাল সূতা - আৰু এই সূতাডালতে অন্তৰ্নিহিত হৈ থাকে ভাতৃ-ভগ্নীৰ প্ৰেম, সম্পৰ্ক আৰু দায়িত্ববোধৰ এক অতুলনীয় বিশ্বাস । সেয়ে এই সূতাডালক কেৱল এডাল সূতা বুলি কোৱাতকৈ ভাতৃ-ভগ্নীৰ মাজৰ পৱিত্ৰ সম্পৰ্কৰ এনাজৰী বুলি কোৱাটোহে উচিত হ'ব । এই সূতাডালকে কোৱা হয় ৰাখী । যদিও এই ৰাখী আক্ষৰিক অৰ্থত এডাল সূতা, তাতোকৈ ব্যাপক ইয়াৰ মৰ্মাৰ্থ ।
অৱশ্যে সময়ৰ গতিত এই ৰাখী এডাল সূতাতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই । বৰ্তমান ই লাভ কৰিছে বিভিন্ন ৰূপ । কিন্তু ৰূপ ভিন্ন হ'লেও এই ৰাখীৰ তাৎপৰ্য আৰু ৰাখীবন্ধনৰ গুৰুত্ব তথা আধ্যাত্মিকতা এতিয়াও অটুট আছে ।
এই দিনটোত ভগ্নীয়ে ভাতৃৰ হাতত ৰাখী নামৰ মৰমৰ এনাজৰীডাল বান্ধি দিয়ে । এই ৰাখীডালতেই লুকাই থাকে ভাতৃৰ প্ৰতি ভগ্নীৰ মৰম-চেনেহ আৰু ভালপোৱাৰ লগতে মংগল কামনা । আনহাতে, ইয়াৰ মাজতে অন্তৰ্নিহিত হৈ থাকে ভগ্নীক আজীৱন ৰক্ষা কৰাৰ ভাতৃৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ।
শনিবাৰে পবিত্ৰ ৰাখী পূৰ্ণিমা । এই ৰাখী পূৰ্ণিমাত ভাতৃ-ভগ্নীৰ সম্পৰ্ক অধিক সুদৃঢ় কৰাৰ বাবে ৰাখীবন্ধন উৎসৱ পালন কৰা হয় । ভাতৃ-ভগ্নীৰ পবিত্ৰ সম্পৰ্কৰ প্ৰতীক ৰাখীবন্ধন শনিবাৰে সমগ্ৰ দেশজুৰি উদযাপন কৰা হ'ব ।
ৰাখীবন্ধনৰ তাৎপৰ্য
ভাৰতত বহু দশক ধৰি পৰম্পৰাগতভাৱে পালন কৰি অহা হৈছে ৰাখী পূৰ্ণিমা বা ৰাখীবন্ধন । ভাতৃ-ভগ্নীৰ মাজৰ পবিত্ৰ সম্পৰ্ক, দায়িত্ববোধ আৰু নিভাঁজ মৰমক সন্মান জনাই এই উৎসৱ পালন কৰা হয় । হিন্দু পঞ্জিকা অনুসৰি, শাওণ মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথিত এই উৎসৱ পালন কৰা হয় । সেয়ে শাওণ মাহৰ পূৰ্ণিমাৰ দিনটোক ৰাখী পূৰ্ণিমা বুলি অভিহিত কৰা হয় ।
গুৱাহাটীৰ বজাৰত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ৰাখীৰ পয়োভৰ
ইফালে ৰাখীবন্ধন উপলক্ষে বিভিন্ন ডিজাইনৰ ৰাখীৰে ভৰি পৰিছে বজাৰসমূহ । ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় গুৱাহাটী মহানগৰীও । মহানগৰীৰ ব্যৱসায়িক প্ৰাণকেন্দ্ৰ ফাঁচীবজাৰৰ উপৰি চানমাৰি, গণেশগুৰি, বামুণীমৈদাম, ছয়মাইল, শিলপুখুৰী আদি বজাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ৰাখীৰে ভৰি পৰিছে ।
ৰাখীৰ বজাৰত কাৰ্টুন ডিজাইনৰ চাহিদা
এইবাৰ ৰাখীৰ বজাৰত কাৰ্টুনৰ ডিজাইন সন্নিৱিষ্ট ৰাখীৰ চাহিদা অধিক বৃদ্ধি পাইছে । আনহাতে, ডিজাইন আৰু প্ৰকাৰ অনুসৰি সৰ্বনিম্ন ৫ টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ২০০ টকা পৰ্যন্ত বজাৰত বিক্ৰী হৈছে ৰাখী ।
ব্যৱসায়ীয়ে কি কয়
ৰাখীৰ বজাৰ সন্দৰ্ভত ফাঁচীবজাৰৰ ব্যৱসায়ীসকলে জনোৱা অনুসৰি, "এইবাৰ কাৰ্টুন ৰাখী আৰু কী-ৰিঙৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে । মটু-পটলু, স্পাইডাৰমেন, চিনচেন, লাবুবু, চোটা ভীমকে আদি ধৰি কাৰ্টুন কেৰেক্টাৰবোৰৰ চাহিদা অধিক । তদুপৰি, এইবাৰ চাবিৰ ৰিঙৰ ডিজাইনৰ ৰাখীও বজাৰলৈ আহিছে । সেইবোৰ ৪০ টকাৰ পৰা ১০০ টকালৈকে বিক্ৰী হৈছে ।"
আন এগৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে জনোৱা মতে, "ৰাখীৰ বজাৰ ঠিকেই আছে । বজাৰত এইবাৰ লাবুবু নামৰ কাৰ্টুনটোৰ আৰ্হিৰ ৰাখীৰ চাহিদা সৰ্বাধিক । ৰাখী বিক্ৰীৰ আৰম্ভণিৰ চাৰিদিনমানৰ ভিতৰতে লাবুবু ৰাখী শেষ হৈ গৈছে । বৰ্তমানো বহু গ্ৰাহক লাবুবু ৰাখী বিচাৰি আহিছে যদিও বজাৰত পোৱা নাই ।"
গ্ৰাহকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
আনহাতে, ৰাখী ক্ৰয় কৰিবলৈ অহা এগৰাকী গ্ৰাহকে কয়, "দাদা-ভাইটিৰ বাবে ৰাখী ক্ৰয় কৰিছোঁ । প্ৰতিবছৰে ফাঁচীবজাৰলৈ আহি ৰাখী ক্ৰয় কৰোঁ । এইবাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাখী বজাৰলৈ আহিছে । তাৰ পৰা পচন্দ অনুসৰি প্ৰয়োজনীয়খিনি ক্ৰয় কৰিছোঁ ।"
উল্লেখ্য যে ৰাখীবন্ধন সাধাৰণতে হিন্দী বলয়ৰ ৰাজ্যসমূহত পৰম্পৰাগতভাৱে আৰু ব্যাপকভাৱে চলি আহিছে । বৰ্তমান অসমতো এই ৰাখীবন্ধনৰ উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাইছে । ৰাখীবন্ধনৰ দিনটোত এগৰাকী ভগ্নীয়ে ভাতৃৰ হাতত ৰাখী বান্ধি দিয়ে আৰু বিনিময়ত ভাতৃয়েও ভগ্নীক উপহাৰ প্ৰদান কৰি সুৰক্ষা প্ৰদানৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হয় ।