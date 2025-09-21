আৰু কিছু বেলি দেখা দিবা নেকি তোমাক চোৱাৰ বতৰ এইয়া...

আৰু কিছু বেলি দেখা দিবা নেকি তোমাক চোৱাৰ বতৰ এইয়া...
প্ৰাণৰো প্ৰিয় জুবিন গাৰ্গক চোৱাৰ বতৰ আজি । কিয়নো অন্তিম শয়নত হিয়াৰ আমঠু জুবিন ।
Published : September 21, 2025 at 11:45 PM IST
গুৱাহাটী : আজি প্ৰকৃতিয়ো কান্দিছে । সৰুসজাইত গুণমুগ্ধৰ কান্দোন আৰু প্ৰকৃতিৰ কান্দোন হৈ পৰে একাকাৰ । জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰদেহ সৰুসজাই ষ্টেডিয়াম পোৱাৰ পিছতে হঠাৎ গুজৰি গুমৰি এজাক বৰষুণ নামি আহিছিল । প্ৰকৃতি ভালপোৱা জুবিনক যেন প্ৰকৃতিও কফিনৰ ভিতৰত শুই থকা দেখি সহ্য কৰিব পৰা নাই । সেই সময়ত সাতবৰণীয়া ৰামধেনুখনেও আকাশৰ পৰা জুবিনক শেষৰ বাবে এবাৰ চাইছিল ।
কালি নিশাৰে পৰা সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামলৈ জনস্ৰোত বৈছে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক শেষবাৰৰ বাবে চাবলৈ । অৱশেষত ষ্টেডিয়ামখনৰ ভিতৰত দিনৰ ২.৪৫ মিনিটত ফুলৰে সজ্জিত বাহনখন প্ৰৱেশ কৰা সময়তে জনতাৰ চকুত চকুলো আৰু জয় জুবিন দা, জুবিন দা অমৰ হওক ধ্বনি ।
মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত গীতৰ কলি - ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগীৰ মুখত ফুটি উঠিছিল । সেই মুহূৰ্ততে আকাশত মেঘৰ গুজৰনিয়ে মুখলধাৰ এজাক বৰষুণ নমাই আনিছিল । কিন্তু এই বৰষুণকো নেওচি অনুৰাগীয়ে গাই গ'ল মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত গীতটি ।
কফিনৰ ভিতৰত শুভ্ৰ পোছাকত অন্তিম শয়নত শুই পৰা প্ৰাণৰ প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক গুণমুগ্ধই অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে ফুল, গামোচাৰে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে । বিমান বন্দৰৰ পৰা বাসগৃহলৈ হাজাৰ হাজাৰ গুণমুগ্ধই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে যদিও সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামতো ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা অনুৰাগীৰ লানি নিছিগা সোঁত বৈছে ।
- প্ৰিয় শিল্পীগৰাকী ষ্টেডিয়ামত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ অহা শতাধিক অনুৰাগী অসুস্থ
সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক শ্ৰাদ্ধঞ্জলি জনাবলৈ অহা শতাধিক লোক অসুস্থ হৈ পৰে । স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা পোৱা তথ্য, দুপৰীয়া ২ বজালৈ ১১৩ গৰাকী লোক অসুস্থ হয় । তাৰে ভিতৰত সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত থকা হাস্পতালত ১৩ জন আই চি ইউ ৰখা হয় ।
কিছু সময় চিকিৎসাৰ অন্তত ১২ গৰাকী সুস্থ হয় যদিও এজন অনুৰাগী শুৱালকুছিৰ লক্ষণ বৈশ্য (২৫) সুস্থ নোহোৱাত জি এম এছলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । গৰম, অনাহাৰ আৰু অনিদ্ৰাৰ বাবে অনুৰাগীসকল অসুস্থ হোৱা বুলি চিকিৎসকে সংবাদ মাধ্যমক জানিবলৈ দিয়ে ।