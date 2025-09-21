ETV Bharat / state

আৰু কিছু বেলি দেখা দিবা নেকি তোমাক চোৱাৰ বতৰ এইয়া...

প্ৰাণৰো প্ৰিয় জুবিন গাৰ্গক চোৱাৰ বতৰ আজি । কিয়নো অন্তিম শয়নত হিয়াৰ আমঠু জুবিন ।

late singer zubeen garg
জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 21, 2025 at 11:45 PM IST

গুৱাহাটী : আজি প্ৰকৃতিয়ো কান্দিছে । সৰুসজাইত গুণমুগ্ধৰ কান্দোন আৰু প্ৰকৃতিৰ কান্দোন হৈ পৰে একাকাৰ । জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰদেহ সৰুসজাই ষ্টেডিয়াম পোৱাৰ পিছতে হঠাৎ গুজৰি গুমৰি এজাক বৰষুণ নামি আহিছিল । প্ৰকৃতি ভালপোৱা জুবিনক যেন প্ৰকৃতিও কফিনৰ ভিতৰত শুই থকা দেখি সহ্য কৰিব পৰা নাই । সেই সময়ত সাতবৰণীয়া ৰামধেনুখনেও আকাশৰ পৰা জুবিনক শেষৰ বাবে এবাৰ চাইছিল ।

কালি নিশাৰে পৰা সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামলৈ জনস্ৰোত বৈছে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক শেষবাৰৰ বাবে চাবলৈ । অৱশেষত ষ্টেডিয়ামখনৰ ভিতৰত দিনৰ ২.৪৫ মিনিটত ফুলৰে সজ্জিত বাহনখন প্ৰৱেশ কৰা সময়তে জনতাৰ চকুত চকুলো আৰু জয় জুবিন দা, জুবিন দা অমৰ হওক ধ্বনি ।

late singer zubeen garg
সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত অনুৰাগীৰ লানি নিছিগা সোঁত (ETV Bharat Assam)

মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত গীতৰ কলি - ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগীৰ মুখত ফুটি উঠিছিল । সেই মুহূৰ্ততে আকাশত মেঘৰ গুজৰনিয়ে মুখলধাৰ এজাক বৰষুণ নমাই আনিছিল । কিন্তু এই বৰষুণকো নেওচি অনুৰাগীয়ে গাই গ'ল মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত গীতটি ।

কফিনৰ ভিতৰত শুভ্ৰ পোছাকত অন্তিম শয়নত শুই পৰা প্ৰাণৰ প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক গুণমুগ্ধই অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে ফুল, গামোচাৰে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে । বিমান বন্দৰৰ পৰা বাসগৃহলৈ হাজাৰ হাজাৰ গুণমুগ্ধই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে যদিও সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামতো ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা অনুৰাগীৰ লানি নিছিগা সোঁত বৈছে ।

  • প্ৰিয় শিল্পীগৰাকী ষ্টেডিয়ামত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ অহা শতাধিক অনুৰাগী অসুস্থ

সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক শ্ৰাদ্ধঞ্জলি জনাবলৈ অহা শতাধিক লোক অসুস্থ হৈ পৰে । স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা পোৱা তথ্য, দুপৰীয়া ২ বজালৈ ১১৩ গৰাকী লোক অসুস্থ হয় । তাৰে ভিতৰত সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত থকা হাস্পতালত ১৩ জন আই চি ইউ ৰখা হয় ।

Assamese cultural icon Zubeen
অন্তিম শয়নত হিয়াৰ আমঠু জুবিনক চাবলৈ আহিল অগণন জনতা (ETV Bharat Assam)

কিছু সময় চিকিৎসাৰ অন্তত ১২ গৰাকী সুস্থ হয় যদিও এজন অনুৰাগী শুৱালকুছিৰ লক্ষণ বৈশ্য (২৫) সুস্থ নোহোৱাত জি এম এছলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । গৰম, অনাহাৰ আৰু অনিদ্ৰাৰ বাবে অনুৰাগীসকল অসুস্থ হোৱা বুলি চিকিৎসকে সংবাদ মাধ্যমক জানিবলৈ দিয়ে ।

