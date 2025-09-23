পঞ্চভূতত বিলীন হ’ব জনতাৰ শিল্পী জুবিন, নিশাৰে পৰা গুণমুগ্ধৰ সোণাপুৰত অপেক্ষা
আজি নতুন ঠিকনালৈ চিৰদিনৰ বাবে যাত্ৰা কৰিব জুবিনে । দুচকু বোৱাই অপেক্ষা কৰিছে জনতাই...
Published : September 23, 2025 at 8:49 AM IST|
Updated : September 23, 2025 at 9:41 AM IST
গুৱাহাটী : আজি জনতাৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ লৈ যোৱা হ’ব তেওঁৰ শেষ ঠিকনা কমাৰকুছিলৈ । এক স্বকীয় সংগীতৰ ধাৰাৰে তিনি দশক ধৰি অসমবাসীৰ হৃদয় জিনা শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ আজিৰে পৰা নতুন ঠিকনা হ'ব হাতীমূৰা টিলা, কমাৰকুছি গাঁও, পাণবাৰী মৌজা, সোণাপুৰ ৰাজহ চক্ৰ, জিলা কামৰূপ (মহানগৰ) । সেয়েহে মহান শিল্পীগৰাকীৰ অন্তিমবাৰৰ বাবে বিদায় দিয়াৰ মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হৈ ৰ'বলৈ নিশাৰে পৰাই জনতাৰ সোঁত বৈছে সোণাপুৰত ।
জুবিন গাৰ্গ আৰু কাহানিও উভতি নাহে ''মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত...'' গাবলৈ । প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক শেষ সন্মান জনাবলৈ লোকাৰণ্য় হৈছে সোণাপুৰ । আজি এই ঠাইলৈকে অন্তিমবাৰৰ বাবে আহিব জনতাৰ শিল্পীগৰাকী । ছিংগাপুৰৰ পিছত আজি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত সম্পন্ন কৰাৰ পিচতেই হ'ব তেওঁৰ নতুন ঠিকনালৈ যাত্ৰা । সেয়েহে বিদায় বেলাত প্ৰাণৰো প্ৰাণ জুবিন গাৰ্গক এবাৰ ওচৰৰ পৰা চাবলৈ অনুৰাগীয়ে নিশাৰে পৰা অপেক্ষা কৰিছে সোণাপুৰত ।
সৰুসজাইত নিস্তব্ধ হৈ শুই থকা জুবিন গাৰ্গ আজি কিছু সময়ৰ পিচতেই বিলীন হৈ যাব পঞ্চভূতত ৷ জুবিনক চিৰদিনলৈ নিজৰ বুকুত বিলীন কৰি ল’বলৈ সাজু হোৱা সোণাপুৰৰ সেউজীয়া ভূমিত এতিয়া চৌদিশে কেৱল জনতাৰ সোঁত । শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বয়স্কলৈকে সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছে কেতিয়া আহিব জুবিন গাৰ্গ ।
এইদৰে অপেক্ষা কৰি থকা হাজাৰ হাজাৰ জনতাই নাজানে তেওঁলোকৰ অতিকৈ মৰমৰ শিল্পীগৰাকী কেতিয়া আহিব ? পেটত ভোক আৰু দুচকুত টোপনি লৈয়ে অপেক্ষা কৰিছে জুবিন গাৰ্গলৈ । তেওঁলোকৰ মাথোঁ এটাই আশা শেষকৃত্যক অংশলৈ চিৰদিনৰ বাবে বিদায় দিব জনতাৰ শিল্পীগৰাকীক ।