উন্নয়ন মানেই জধেমধে গছ কটা নচলিব ! জুবিন গাৰ্গৰ নামত আৰবান ফৰেষ্টৰ দাবী

উন্নয়ন মানেই জধেমধে গছ কটা নচলিব ! জুবিন গাৰ্গৰ নামত আৰবান ফৰেষ্টৰ দাবী
ডিব্ৰুগড়ৰ মাজমজিয়াত ১০০ বিঘা মাটি সংৰক্ষণ কৰি "আৰবান ফৰেষ্ট" গঢ়ি তুলিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান ।
Published : October 7, 2025 at 12:41 PM IST
মৰাণ: বৰ্তমান সময়ত প্ৰকৃতিৰ ভাৰসাম্যতাক লৈ চিন্তিত হ’বলগা হৈছে মানৱ জাতি । ৰাজ্য চৰকাৰে অমৃত বৃক্ষ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি গছপুলি ৰোপণ কৰাৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছে জনজাগৰণ । কিন্তু তেনে সময়ত ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মাজমজিয়াত দিনে-নিশাই চলিছে চাহ বাগিচা ধ্বংস কৰি গছ কটা প্ৰক্ৰিয়া ।
ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মাজমজিয়াত থকা অতি পুৰণি দক্ষিণ জালান চাহ বাগিচা ধ্বংস কৰি বিভিন্ন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান গঢ়ি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰাত চিন্তিত হৈছে সচেতন ৰাইজ । জালান নগৰ টি ইষ্টেট প্ৰাইভেট লিমিটেড মালিকানাধীন দক্ষিণ জালান চাহ বাগিচাৰ ভূমিত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান গঢ়ি তুলিবলৈ চলোৱা চেষ্টাক বিৰোধিতা কৰি দীৰ্ঘদিনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে ডিব্ৰুগড়ৰ সচেতন ৰাইজে ।
চহৰখনৰ হৃদপিণ্ডস্বৰূপ সেউজীয়া বাগিচাৰ লগতে চাহ বাগিচাত থকা গছ ধ্বংস কৰি হাস্পতাল, এপাৰ্টমেণ্ট, হোটেল আদি নিৰ্মাণৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে ৰাইজে । কিন্তু ৰাইজৰ আহ্বানলৈ কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নাই চৰকাৰৰ লগতে জিলা প্ৰশাসনৰ । খণ্ড খণ্ডকৈ বিক্ৰী হৈ আছে জালান চাহ বাগিচাৰ ভূমি । বাগিচা-গছ কাটি, ধ্বংস কৰি কংক্ৰিটৰ মহানগৰলৈ পৰিণত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলিছে । ফলত আজি উন্নয়নৰ নামত সেউজীয়া চাহ বাগিচা আৰু গছ ধ্বংসৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ ৰাজপথলৈ পুনৰ ওলাই আহিল সচেতন ৰাইজ ।
ডিব্ৰুগড় চহৰখনক প্ৰাকৃতিকভাৱে উন্নত কৰি ৰখাৰ বাবে অতি পুৰণি চাহ বাগিচাখন ধ্বংস কৰাৰ লগতে গছ কটা প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ কৰি জুবিনৰ গাৰ্গৰ নামত "নগৰীয়া বনাঞ্চল প্ৰকল্প" গঢ়ি তুলিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান Sustainable green Dibrugarh ৰ । ডিব্ৰুগড়ৰ মাজমজিয়াত ১০০ বিঘা মাটি সংৰক্ষণ কৰি "আৰবান ফৰেষ্ট" গঢ়ি তুলিবলৈ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে চৰকাৰলৈ আহ্বান সংস্থাটোৰ বিষয়ববীয়া তথা বিশিষ্ট ঔপন্যাসিকা জুৰি বৰা বৰগোহাঞিৰ ।
বিশিষ্ট ঔপন্যাসিকাগৰাকীৰ নেতৃত্বতে প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ বাবে ওলাই আহে স্থানীয় ৰাইজ । জালান চাহ বাগিচাৰ ভূমি ক্ৰয়-বিক্ৰয়, গছ-গছনি কটা, বাগিচা ধ্বংস নকৰিবলৈ দাবী জনাই সংস্থাটোৱে ।
ডিব্ৰুগড় চহৰত জুবিন গাৰ্গৰ নামত ‘‘আৰবান ফৰেষ্ট’’ গঢ়ি তুলিবলৈ আহ্বান জনাই বিশিষ্ট ঔপন্যাসিকা জুৰি বৰা বৰগোহাঞিয়ে কয়, ‘‘আমি বিগত দুটা বছৰে ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজৰ হৈ দাবী জনাই আহিছোঁ আমাক এখন আৰবান ফৰেষ্ট লাগে । চাহ বাগিচাক কেন্দ্ৰ কৰি ডিব্ৰুগড় চহৰৰ পৰিবেশ আছিল । সেই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰিবেশ অনুকূল আছিল । কিন্তু বিগত দুটা বছৰৰ পৰা চহৰৰ মাজমজিয়াত থকা জালান চাহ বাগিচাৰ গছসমূহ ৰাতি ৰাতি উঠাই থকা হৈছে । আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজৰ বাবে এটা প্ৰাকৃতিকভাৱে ভাল পৰিবেশ লাগে । সেয়ে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ ১০০ বিঘা মাটি সংৰক্ষণ কৰি আৰবান ফৰেষ্ট গঢ়ি তুলিবলৈ ।’’
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতো ৰাতি ৰাতি কাটি থকা হৈছে গছ
বিশিষ্ট ঔপন্যাসিকা জুৰি বৰা বৰগোহাঞিয়ে কয়, ‘‘মুখ্যমন্ত্ৰীক এই বিষয়ে অৱগত কৰাৰ পাছত জিলা আয়ুক্তক বিষয়টো চাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া স্বত্বেও ৰাতি ৰাতি গছ কাটি থকা হৈছে । এনেকৈ হৈ থাকিলে ডিব্ৰুগড়খন ধ্বংস হৈ যাব । ভাৰতৰ বন আইনৰ অধীনত প্ৰতিখন মহানগৰত একোখনকৈ আৰবান ফৰেষ্ট গঢ়ি তোলা হৈছে । ডিব্ৰুগড়তো এখন আৰবান ফৰেষ্ট গঢ়ি তুলিবলৈ চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক ।’’
