যোৰহাটত সমাধি হ'বই লাগিব; ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ জনতা
যোৰহাটৰ ৰাইজে এতিয়াও আশা এৰা নাই প্ৰাণৰো প্ৰাণ জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিৰ বাবে ।
Published : September 21, 2025 at 9:06 PM IST
যোৰহাট: যোৰহাটত জুবিন গাৰ্গৰ সমাধি হ'বই লাগিব । এই দাবীৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ জনতা । যোৰহাটৰ সন্তান বাবেই জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিও যোৰহাটতে হোৱাৰ দাবী উত্থাপন হৈছে বিভিন্ন পক্ষৰ পৰা । আনকি এই দাবী অসম সাহিত্য সভাও কৰিছে । এতিয়াও যোৰহাটৰ ৰাইজে আশা এৰা নাই প্ৰাণৰো প্ৰাণ এইগৰাকী শিল্পীৰ সমাধিৰ ।
সকলোৰে এটাই দাবী "সোণাপুৰত নহয়, জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিক্ষেত্ৰ যোৰহাটত লাগিবই ।" যোৰহাটৰ মধ্যস্থল বৰুৱা চাৰিআলিত আজি (দেওবাৰ) সন্ধিয়া জুবিন গাৰ্গক ভালপোৱা হাজাৰ হাজাৰ লোক সমবেত হয় । জাতি, ধৰ্ম-বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে শেষশ্ৰদ্ধা জনাবলৈ হিলদল ভাঙি ওলাই অহা জনতাই এৰা নাই আশা ।
উল্লেখ্য় যে ইয়াৰ পূৰ্বেও অসম সাহিত্য় সভাই এই দাবী উত্থাপন কৰাত যোৰহাটৰ ৰাইজেও জনাইছিল সঁহাৰি ।
সমাধিৰ বাবে গণস্বাক্ষৰ :
আজি জিলাখনৰ বিভিন্ন ঠাইৰ বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো বয়সৰ লোকেই এই দাবীৰে ওলাই আহিছে ৰাজপথলৈ । কোনোবাই কৰিছে মমবাতি লৈ সমদল, কোনোবাই একগোট হৈ জুবিনৰ প্ৰতিচ্ছবিত জনাইছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি, সমাধিৰ বাবে আৰম্ভ গণস্বাক্ষৰ আৰু গাইছে জুবিন গাৰ্গৰ চিৰযুগমীয়া গান ।
যোৰহাটৰ অলিয়ে-গলিয়ে সকলোতে মৰমৰ শিল্পীগৰাকীক জনাইছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । বন্ধ হৈ পৰে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আৰু যাতায়ত ব্যৱস্থা ।
আজি জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই নৱপ্ৰজন্মৰ এগৰাকী প্ৰতিনিধিয়ে কয়, "জুবিন গাৰ্গ আমাৰ হিয়াৰ আমঠু । তেওঁৰ মৃত্যুৱে আমাক শোকবিহ্বল কৰিছে । জুবিন দা'ৰ সমাধি আমাক যোৰহাটত লাগিবই । সকলো অনুৰাগীয়ে কৈছে আমাৰ কলিজা টুকুৰাটো যোৰহাটত লাগিবই, অন্য়থা বন্ধ হৈ পৰিব যোৰহাট ।"