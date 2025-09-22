ক্ষন্তেকৰ বাবে আনক জুবিন দাক: দাবীত অটল যোৰহাটবাসী
মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক এবাৰ ওচৰৰ পৰা চাব বিচাৰিছে যোৰহাটৰ ৰাইজে । এই দাবীৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ ।
September 22, 2025
যোৰহাট: অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰদেহ গুৱাহাটীৰ সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামতে ৰখা হৈছে । য'ত লাখ লাখ অনুৰাগী শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে । সমান্তৰালকৈ সোণাপুৰৰ হাতীমূৰাত শিল্পীগৰাকীৰ শেষকৃত্যৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে প্ৰস্তুতিও চলাইছে প্ৰশাসনে ।
কিন্তু তাৰ মাজতে যোৰহাটত তীব্ৰ উত্তেজনা অব্যাহত আছে । মৰমৰ শিল্পীগৰাকীক অন্তিমবাৰৰ বাবে ওচৰৰ পৰা চোৱাৰ হেঁপাহ যোৰহাটবাসীৰ । যাৰ বাবে শিল্পীগৰাকীৰ নশ্বৰদেহ যোৰহাটলৈ লৈ যোৱাৰ দাবী জনাইছে জুবিন অনুৰাগীয়ে ।
জুবিন গাৰ্গে যোৰহাটতে প্ৰাথমিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা লগতে যোৰহাটৰ পৰাই সংগীতৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল । যাৰ বাবে জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰদেহ যোৰহাটলৈ অনাৰ দাবীত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে শ শ লোক । নিশাৰে পৰা একাংশ লোকে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে যোৰহাটত । সমান্তৰালকৈ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰিছে জুবিন অনুৰাগীয়ে । ফলত স্তব্ধ হৈ পৰিছে উজনি-নামনিৰ যাতায়ত সেৱা ।
ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মাজতে নিশাৰে পৰা আবদ্ধ হৈ পৰিছে যাত্ৰীবাহী বাছ, মালবাহী ট্ৰাক আৰু ব্যক্তিগত যান-বাহনসমূহ । ফলত সাধাৰণ যাত্ৰীসকল সমস্যাত পৰিছে । আনহাতে ট্ৰাকৰ চালকসকলেও অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে ।
এগৰাকী ট্ৰাক চালকে কয়, "আমি হোজাই লংকাৰ পৰা তিনিচুকীয়া অভিমুখে যাত্ৰা কৰি আছিলো । যোৰহাট সোমাওতে আমি আবদ্ধ হৈ পৰিলোঁ । জুবিন অনুৰাগীসকলে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিচ্ছবি আগত লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে । লগতে বাইক ৰেলীও কৰিছে ।"
উল্লেখ্য যে ইয়াৰ মাজতে চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে সোণাপুৰৰ সমান্তৰালকৈ যোৰহাটতো জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত সমাধি নিৰ্মাণ কৰা হ'ব । একেদৰে জুবিন গাৰ্গ চিতাভস্মও যোৰহাটলৈ লৈ যোৱা হ'ব । কিন্তু চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ পিছতো শান্ত হোৱা নাই যোৰহাটবাসী ।
