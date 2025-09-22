ETV Bharat / state

এঘণ্টাৰ বাবে হ'লেও আনিবই লাগিব জুবিনৰ নশ্বৰ দেহ, ঘাইপথ অৱৰোধ

তিনিদিনে শোৱা নাই অনুৰাগীয়ে । জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টিক নৱ-প্ৰজন্মৰ মাজলৈ নিবলৈ আহ্বান কণ্ঠশিল্পী কুসুম কৈলাসৰ ।

নশ্বৰ দেহ আনিবই লাগিব, দেৰগাঁৱত জুবিন অনুৰাগীৰ প্ৰতিবাদত স্তব্ধ যাতায়ত ব্যৱস্থা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 22, 2025 at 5:14 PM IST

গোলাঘাট : যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুত শোকস্তুব্ধ সমগ্ৰ অসম । তাৰ সমান্তৰালকৈ সকলোৰে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ যোৰহাটলৈ অনাৰ দাবীত যোৰহাটৰ লগতে গোলাঘাটৰ দেৰগাঁৱত ৩৭ নং ঘাইপথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে জুবিন অনুৰাগীয়ে । দেওবাৰে নিশাৰে পৰাই অব্যাহত প্ৰতিবাদ দেৰগাঁও ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত । ফলত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আবদ্ধ হৈ পৰে বহু যান-বাহন ।

এই সম্পৰ্কে এজন স্থানীয় জুবিন অনুৰাগীয়ে কয়, "দেৰগাঁওবাসীয়ে আজি তিনিদিনে শোৱা নাই । আমি উজাগৰে থাকি এটা কথা বিচাৰিছো যোৰহাটত জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰ দেহ এঘন্টাৰ বাবে হ'লেও আনিবই লাগিব । ইয়াৰ উপৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দাবী জনাইছো যে শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক অতি সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে । আনহাতে দেৰগাঁওবাসীৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি এঘন্টাৰ বাবে হ'লেও জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰ দেহ আনিব লাগে ।"

এই সম্পৰ্কে আন এজন জুবিন অনুৰাগীয়ে কয়, "জুবিন দা'ৰ ক্ষেত্ৰত দিন বা নিশা নহয় । জুবিন দা নোহোৱা দিনাৰ পৰাই আমি সকলোৱে ওলাই আহিছো । জুবিন গাৰ্গৰ ঘটনাৰ আঁৰত যিকেইজন ব্যক্তি আছে সেই কেইজনৰ লগতে শ্যামকানু মহন্ত অতি সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লাগিব । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ থাকিলে নহ'ব আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই বেলেগলৈ দোষ ঠেলি দিলে নহ'ব, তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবই লাগিব । জুবিন গাৰ্গৰ আচল ঘৰ যোৰহাটত । তেওঁৰ সংগীতৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল যোৰহাটৰ পৰা । সেইবাবে তেওঁৰ পিতৃগৃহলৈ এবাৰ হ'লেও আনিব লাগে, নহ'লে যোৰহাটবাসীৰ ক্ষেত্ৰত অন্যায় কৰা হ'ব ।"

কণ্ঠশিল্পী কুসুম কৈলাসেও জনালে আহ্বান :

ইফালে, উজনিৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহি থাকোতে দেৰগাঁও ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধস্থলীত আৱদ্ধ হৈ পৰা জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী কুসুম কৈলাসে কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰভাৱ বিশ্বজুৰি আছিল । আমি সকলোৱে মৰ্মাহত হৈ আছো । বৰ্তমান মই দেৰগাঁৱত উপস্থিত হৈছো আৰু দেৰগাঁৱৰ জুবিন অনুৰাগী সকলে জুবিন গাৰ্গৰ জন্মস্থান জাঁজীত সমাধিস্থলী হ'ব লাগে বুলি দাবী জনাইছে । এইক্ষেত্ৰত চৰকাৰে এবাৰ চিন্তা-চৰ্চা কৰিবলৈ আহ্বান জনালো আৰু শিল্পী হিচাপে এই অনুৰোধ থাকিল ।"

আনহাতে জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু সম্পৰ্কে তেওঁ কয়, "তেওঁৰ মৃত্যু অসমত হোৱা নাই, ছিংগাপুৰত হৈছে । এইটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাতৰি । এইটোৰ নিশ্চয় চি বি আই তদন্ত কৰিব চৰকাৰে । তদন্তৰ পাছত সকলো কথা পোহৰলৈ আহিব । ইয়াৰ উপৰি মই এটা কথা অনুৰোধ কৰিম, আমি তৰ্ক-বিতৰ্ক কৰি একো লাভ নহ'ব । তেওঁৰ ভাল ভাল দিশ সমূহ লৈ নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত নতুন চিন্তাধাৰাৰে আগবাঢ়ি গ'লে তেওঁ কল্পনা কৰা অসমে বাস্তৱ ৰূপ ল'ব । জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰ দেহ সমগ্ৰ অসম ভ্ৰমণ কৰালে ভাল আছিল; কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ ইমান বেছি অনুৰাগী যে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰিব বাবে চৰকাৰে সাহস কৰিব পৰা নাই ।"

