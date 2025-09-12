ধুবুৰীত অস্থিৰতা;চৰকাৰকে দোষাৰোপ বিৰোধীৰ
জনজাতিকৰণৰ দাবীত আয়োজিত জোঁৰ সমদলত আৰক্ষীৰ লাঠীচালনাক লৈ উত্তাল ধুবুৰী । অভিযুক্ত আৰক্ষীক নিলম্বন । চৰকাৰক বিৰোধীৰ আক্ৰমণ ।
By PTI
Published : September 12, 2025 at 1:44 PM IST
গুৱাহাটী : সদৌ কোচ-ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত উলিওৱা জোঁৰ সমদলত আৰক্ষীৰ বৰ্বৰ লাঠীচালনাক কেন্দ্ৰ কৰি ধুবুৰীত উত্তেজনা অব্যাহত আছে । আৰক্ষীয়ে লাঠীচালনা কৰা ফলত মহিলাকে ধৰি বহু প্ৰতিবাদকাৰী আহত হৈছিল । যাৰ বাবে সংগঠনটোৱে বৃহস্পতিবাৰে ১২ ঘণ্টীয়া ধুবুৰী বন্ধৰো আহ্বান জনাইছিল । এই বন্ধৰ আহ্বানৰ প্ৰতি জনসাধাৰণে সঁহাৰি দিয়া পৰিলক্ষিত হয় । বন্ধৰ সমৰ্থকসকলে অভিযোগ কৰিছে যে গোলকগঞ্জত আয়োজিত জোঁৰ সমদলত আৰক্ষীয়ে বৰ্বৰভাৱে প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা দিছিল ।
ইফালে ঘটনাৰ পিছতে চৰকাৰেও বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে । গোলকগঞ্জ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াক নিলম্বন কৰাৰ বিপৰীতে গৌৰীপুৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াক পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নোপোৱালৈকে 'ৰিজাৰ্ভ ক্ল'জ'ৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ।
বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ৬ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বন্ধৰ ফলত ধুবুৰীৰ স্বাভাৱিক জীৱন বিঘ্নিত হোৱাৰ লগতে বাংলাদেশৰ সীমান্তৱৰ্তী জিলাখনৰ নিৰাপত্তা কটকটীয়া কৰা হয় । বন্ধ কাৰ্যসূচী সমাপ্ত হোৱাৰ পিছতো জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা দেখা গৈছে ।
পৰিস্থিতি সম্প্ৰতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিছে যদিও জিলাখনৰ একাংশ অঞ্চলত উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে বুলি বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে । উল্লেখ্য যে এছ টিৰ মৰ্যাদা আৰু কোচ-ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ বাবে সুকীয়া ৰাজ্যৰ দাবীত বুধবাৰে নিশা আক্ৰাছুৱে জোঁৰ সমদল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল । চিলাৰায় মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা গোলকগঞ্জ বজাৰ অভিমুখে সমদলটো গৈ থকা অৱস্থাতে আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা দিয়া । প্ৰতিবাদকাৰী আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীৰ মাজত প্ৰচণ্ড হতাহতি হয় আৰু আৰক্ষী লাঠীচালনা কৰাৰ ফলত বহু প্ৰতিবাদকাৰী আহত হয় ।
ইফালে ঘটনাৰ পিছতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশমৰ্মে নিশাই গোলকগঞ্জত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা । ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক্সৰ জৰিয়তে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ লিখিছে, "ধুবুৰীৰ ঘটনাটো দুৰ্ভাগ্যজনক । অভিযুক্ত বিষয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে অসম চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু মোৰ কেবিনেটৰ সহকৰ্মীয়েও আহত লোকসকলক সাক্ষাৎ কৰিছে ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে আন এটা পোষ্টত লিখিছে, "প্ৰশাসন আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত হোৱা ভুল বুজাবুজিৰ বাবে ধুবুৰীৰ গোলকগঞ্জত সংঘটিত হোৱা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাক সেই স্থান পৰিদৰ্শন কৰি পৰিস্থিতিৰ মূল্যায়ন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।"
মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ধুবুৰীত উপস্থিত হৈ আহতসকলৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লয় আৰু চিকিৎসাৰ সহায় নিশ্চিত কৰিবলৈ স্বাস্থ্য বিভাগক নিৰ্দেশ দিয়ে । তেওঁ কোচ-ৰাজবংশী নেতাসকলকো সাক্ষাৎ কৰি শান্তি বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায় । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে জনাইছে যে সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে, ৫ দিনৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগিব । অসম চৰকাৰ এনে ঘটনা ৰোধ কৰাৰ লগতে জনসাধাৰণৰ আস্থা অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বুলিও উল্লেখ কৰিছে কাৰ্যালয়ে ।
মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই সংবাদ মাধ্যমক কয় যে জিলাখনৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু উপ-আৰক্ষী অধীক্ষকৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছে । তেওঁ ৰাইজক আশ্বাস দিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান সন্দৰ্ভত ইতিবাচক দিশত কাম কৰি আছে আৰু নৱেম্বৰ মাহত আগন্তুক বিধানসভাৰ অধিৱেশনত এই বিষয়ে বিশদ প্ৰতিবেদনো দাখিল কৰিব ।
উল্লেখ্য যে অসমৰ ৬ টা জনগোষ্ঠীয়ে -কোচ-ৰাজবংশী, টাই-আহোম, চুতীয়া, মটক, মৰাণ আৰু চাহ জনজাতি দীৰ্ঘদিন ধৰি জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা বিচাৰি আন্দোলন কৰি আহিছে । সদৌ কোচ-ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আক্ৰাছুৱে সুকীয়া কামতাপুৰ ৰাজ্য গঠনৰ বাবেও চৰকাৰক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে ।
বিৰোধীৰ সমালোচনা
অসম কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে এই ঘটনাক গৰিহণা দি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক খিলঞ্জীয়া আৰু যুৱক-যুৱতীসকলৰ প্ৰতি উদাসীন বুলি অভিযোগ কৰে । গগৈয়ে এক্সৰ এটা পোষ্টত লিখিছে, "অনুসূচিত জনজাতিৰ মৰ্যাদাৰ বাবে শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ কৰা গোলকগঞ্জৰ কোচ-ৰাজবংশী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত কৰা নৃশংস আক্ৰমণক মই তীব্ৰ গৰিহণা দিছো ।"
অসমৰ যুৱক-যুৱতীসকল দমন আৰু অৱহেলাৰ যোগ্য নহয়, মৰ্যাদা, আলোচনা আৰু সুযোগৰ যোগ্য বুলি গগৈয়ে দৃঢ়তাৰে কয় । অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়েও গোলকগঞ্জৰ ঘটনাক গৰিহণা দি ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰে আদিবাসী আৰু অন্যান্য খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ দাবী আৰু উদ্বেগৰ প্ৰতি আগ্ৰহী নহয় বুলি অভিযোগ কৰে ।
