Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

সন্দেহজনক নাগৰিকে দা লৈ খেদিলে জাতীয় সংগঠনৰ নেতাক - PROTEST IN SONARI

ঐতিহাসিক চৰাইদেউতে মিঞাই দা লৈ জাতীয় সংগঠনৰ সদস্যক আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ । অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত সোণাৰি থানা ঘেৰাও দল-সংগঠনৰ ।

Protest demanding the arrest of the accused who attempted to attack members of local organization
সোণাৰি থানা ঘেৰাও কৰিলে জাতীয়-জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 7, 2025 at 5:26 PM IST

4 Min Read

ডিব্ৰুগড়: উজনি অসমৰ চৰাইদেউত মাটি বেচাৰ-কিনাৰ বিতৰ্ক গৈ এতিয়া 'মিঞা বনাম খিলঞ্জীয়া' ৰূপ পৰিগ্ৰহ কৰি খাণ্ডৱ দাহলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে । উজনিৰ প্ৰতিখন জিলাতে আৰম্ভ হৈছে 'মিঞা খেদা অভিযান' । একাংশ দল-সংগঠনে উজনিৰ জিলাসমূহত বিভিন্ন কামৰ বাবে বাহৰ পাতি থকা 'মিঞা'সকলক খেদিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে । কিন্তু ইয়াৰে কিছুসংখ্যক ৰাজনৈতিক-অৰাজনৈতিক দল-সংগঠনে 'মিঞা খেদা অভিযান'ৰ বিৰোধিতা কৰিছে ।

ধৰ্মৰ ভিত্তিত এনে কাৰ্য কৰাটো উচিত নহয় বুলি একাংশই দাবী কৰি অহাত ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত তীব্ৰ বাদ-বিবাদ হোৱাৰ উপৰিও অৰাজনৈতিক দল-সংগঠনসমূহৰ মাজতো সংঘাত সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । কিন্তু ইয়াৰ মাজতে বুধবাৰে ঐতিহাসিক চৰাইদেউত 'মিঞা'ই দা লৈ জাতীয় সংগঠনৰ সদস্যক আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । ইয়াৰ পাছতে বৃহস্পতিবাৰে সোণাৰিত সমবেত শ শ খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ লগতে জাতি জনগোষ্ঠীয় দল-সংগঠন একত্ৰিত হৈ কৰিলে প্ৰতিবাদী সভা ।

সোণাৰি থানা ঘেৰাও কৰিলে জাতীয়-জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে (ETV Bharat Assam)

কি হৈছিল প্ৰকৃততে ঘটনাটো:

সোণাৰি নগৰৰ ৪ নং ৱাৰ্ডৰ হাজী হবিবুৰ ৰহমান পথত বসবাস কৰা এঘৰ সন্দেহযুক্ত বুলি অভিযোগ কৰা লোকে মাটি কিনা-বেচাৰ বিষয়ে খবৰ কৰিবলৈ যাওঁতেই পৰিয়ালটোৰ একাংশ পুৰুষ- মহিলাই দা লৈ টাই আহোম যুৱ পৰিষদ চমুকৈ টাইপাৰ সদস্যক খেদি আহে । এই ঘটনাক লৈ চৰাইদেউ জিলাৰ সদৰ সোণাৰি নগৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয় । ঘটনাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাত ৰাজ্যত প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে । ইয়াৰ পাছতে 'মিঞা' লোকক দুদিনৰ ভিতৰত ঐতিহাসিক চৰাইদেউ ত্যাগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই দল-সংগঠনে ।

সোণাৰি মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত মিঞাৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ প্ৰতিবাদী সভা:

মিঞাৰ পৰিয়ালটোৰ পুৰুষ-মহিলাই দা লৈ টাই আহোম যুৱ পৰিষদ চমুকৈ টাইপাৰ সদস্যক খেদি অহা ঘটনাৰ পাছতেই বৃহস্পতিবাৰে টাইপাৰ নেতৃত্বত সোণাৰি মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত বিশাল প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত কৰে । এই কাৰ্যসূচীত বিভিন্ন জিলাৰ টাইপাৰ বিষয়ববীয়া, টাইপাৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি দিগন্ত তামুলীৰ লগতে সদৌ অসম গৰিয়া পৰিষদ, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, আটছা, গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা আদি সংগঠনৰ বিভিন্ন জিলা সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত থাকে । খিলঞ্জীয়া লোকক আক্ৰমণ কৰিব বিচৰা মিঞাক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী তোলে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জড়িয়তে ।‌

প্ৰতিবাদী সমদলেৰে সোণাৰি থানা ঘেৰাও কৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ:

মিঞাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধংদেহী ৰূপত উজনিৰ জাতি-জনগোষ্ঠীয় সংগঠন । মিঞা জনগোষ্ঠীৰ পৰিয়ালৰ সদস্যই টাইপাৰ কৰ্মীক আক্ৰমণ কৰিবলৈ বিচৰা কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সোণাৰিত । সোণাৰি মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত কৰা পাছতেই জাতীয়-জনগোষ্ঠীয় দল-সংগঠনে ঘেৰাও কৰিলে সোণাৰি থানা । আক্ৰমণৰ বাবে চেষ্টা কৰা সন্দেহযুক্ত নাগৰিকক ৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰত গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে ১০০ ঘণ্টাৰ বাবে চৰাইদেউ জিলা বন্ধ ঘোষণাৰ হুংকাৰ টাইপাকে ধৰি দল-সংগঠনৰ ।‌

১০০ ঘণ্টীয়া চৰাইদেউ জিলা বন্ধৰ হুংকাৰ:

এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি টাইপাৰ সভাপতি দিগন্ত তামুলীয়ে কয়,"খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ স্বৰূপ চৰাইদেউৰ সোণাৰিত অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা হৈছে । খিলঞ্জীয়া মহিলাগৰাকীৰ মাটি সন্দেহযুক্ত লোকে কাঢ়ি লোৱা প্ৰচেষ্টাৰ চলাইছে । এই কথা টাইপাৰ কৰ্মীসকলক অৱগত কৰিছিল । সেয়ে এই কথাৰ বুজ ল'বলৈ যাওঁতে দা আৰু লাঠী লৈ মাৰিবলৈ খেদি আহিল । এই ঘটনাৰ পাছতে সোণাৰি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ । দোষীসকলক ৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰত গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী জনাইছোঁ । যদি নকৰে অহা ৯ তাৰিখৰ পৰা ১০০ ঘন্টা চৰাইদেউ বন্ধ ঘোষণা কৰা হ'ব ।"

লগতে পঢ়ক: তিনিদিনে একেৰাহে খোজকাঢ়ি আহি ভাগৰুৱা আলফা কেডাৰ: পুলিচে সোধাপোছা কৰিবই পৰা নাই - ULFA CADRE SURRENDER

কাজিৰঙাৰ বননিত পোৱালিসহ শাৰী শাৰী হাতী: কিয় এই বিৰল দৃশ্য - ELEPHANT HEALTH CHECK UP

ডিব্ৰুগড়: উজনি অসমৰ চৰাইদেউত মাটি বেচাৰ-কিনাৰ বিতৰ্ক গৈ এতিয়া 'মিঞা বনাম খিলঞ্জীয়া' ৰূপ পৰিগ্ৰহ কৰি খাণ্ডৱ দাহলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে । উজনিৰ প্ৰতিখন জিলাতে আৰম্ভ হৈছে 'মিঞা খেদা অভিযান' । একাংশ দল-সংগঠনে উজনিৰ জিলাসমূহত বিভিন্ন কামৰ বাবে বাহৰ পাতি থকা 'মিঞা'সকলক খেদিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে । কিন্তু ইয়াৰে কিছুসংখ্যক ৰাজনৈতিক-অৰাজনৈতিক দল-সংগঠনে 'মিঞা খেদা অভিযান'ৰ বিৰোধিতা কৰিছে ।

ধৰ্মৰ ভিত্তিত এনে কাৰ্য কৰাটো উচিত নহয় বুলি একাংশই দাবী কৰি অহাত ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত তীব্ৰ বাদ-বিবাদ হোৱাৰ উপৰিও অৰাজনৈতিক দল-সংগঠনসমূহৰ মাজতো সংঘাত সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । কিন্তু ইয়াৰ মাজতে বুধবাৰে ঐতিহাসিক চৰাইদেউত 'মিঞা'ই দা লৈ জাতীয় সংগঠনৰ সদস্যক আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । ইয়াৰ পাছতে বৃহস্পতিবাৰে সোণাৰিত সমবেত শ শ খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ লগতে জাতি জনগোষ্ঠীয় দল-সংগঠন একত্ৰিত হৈ কৰিলে প্ৰতিবাদী সভা ।

সোণাৰি থানা ঘেৰাও কৰিলে জাতীয়-জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে (ETV Bharat Assam)

কি হৈছিল প্ৰকৃততে ঘটনাটো:

সোণাৰি নগৰৰ ৪ নং ৱাৰ্ডৰ হাজী হবিবুৰ ৰহমান পথত বসবাস কৰা এঘৰ সন্দেহযুক্ত বুলি অভিযোগ কৰা লোকে মাটি কিনা-বেচাৰ বিষয়ে খবৰ কৰিবলৈ যাওঁতেই পৰিয়ালটোৰ একাংশ পুৰুষ- মহিলাই দা লৈ টাই আহোম যুৱ পৰিষদ চমুকৈ টাইপাৰ সদস্যক খেদি আহে । এই ঘটনাক লৈ চৰাইদেউ জিলাৰ সদৰ সোণাৰি নগৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয় । ঘটনাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাত ৰাজ্যত প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে । ইয়াৰ পাছতে 'মিঞা' লোকক দুদিনৰ ভিতৰত ঐতিহাসিক চৰাইদেউ ত্যাগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই দল-সংগঠনে ।

সোণাৰি মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত মিঞাৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ প্ৰতিবাদী সভা:

মিঞাৰ পৰিয়ালটোৰ পুৰুষ-মহিলাই দা লৈ টাই আহোম যুৱ পৰিষদ চমুকৈ টাইপাৰ সদস্যক খেদি অহা ঘটনাৰ পাছতেই বৃহস্পতিবাৰে টাইপাৰ নেতৃত্বত সোণাৰি মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত বিশাল প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত কৰে । এই কাৰ্যসূচীত বিভিন্ন জিলাৰ টাইপাৰ বিষয়ববীয়া, টাইপাৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি দিগন্ত তামুলীৰ লগতে সদৌ অসম গৰিয়া পৰিষদ, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, আটছা, গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা আদি সংগঠনৰ বিভিন্ন জিলা সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত থাকে । খিলঞ্জীয়া লোকক আক্ৰমণ কৰিব বিচৰা মিঞাক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী তোলে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জড়িয়তে ।‌

প্ৰতিবাদী সমদলেৰে সোণাৰি থানা ঘেৰাও কৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ:

মিঞাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধংদেহী ৰূপত উজনিৰ জাতি-জনগোষ্ঠীয় সংগঠন । মিঞা জনগোষ্ঠীৰ পৰিয়ালৰ সদস্যই টাইপাৰ কৰ্মীক আক্ৰমণ কৰিবলৈ বিচৰা কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সোণাৰিত । সোণাৰি মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত কৰা পাছতেই জাতীয়-জনগোষ্ঠীয় দল-সংগঠনে ঘেৰাও কৰিলে সোণাৰি থানা । আক্ৰমণৰ বাবে চেষ্টা কৰা সন্দেহযুক্ত নাগৰিকক ৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰত গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে ১০০ ঘণ্টাৰ বাবে চৰাইদেউ জিলা বন্ধ ঘোষণাৰ হুংকাৰ টাইপাকে ধৰি দল-সংগঠনৰ ।‌

১০০ ঘণ্টীয়া চৰাইদেউ জিলা বন্ধৰ হুংকাৰ:

এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি টাইপাৰ সভাপতি দিগন্ত তামুলীয়ে কয়,"খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ স্বৰূপ চৰাইদেউৰ সোণাৰিত অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা হৈছে । খিলঞ্জীয়া মহিলাগৰাকীৰ মাটি সন্দেহযুক্ত লোকে কাঢ়ি লোৱা প্ৰচেষ্টাৰ চলাইছে । এই কথা টাইপাৰ কৰ্মীসকলক অৱগত কৰিছিল । সেয়ে এই কথাৰ বুজ ল'বলৈ যাওঁতে দা আৰু লাঠী লৈ মাৰিবলৈ খেদি আহিল । এই ঘটনাৰ পাছতে সোণাৰি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ । দোষীসকলক ৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰত গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী জনাইছোঁ । যদি নকৰে অহা ৯ তাৰিখৰ পৰা ১০০ ঘন্টা চৰাইদেউ বন্ধ ঘোষণা কৰা হ'ব ।"

লগতে পঢ়ক: তিনিদিনে একেৰাহে খোজকাঢ়ি আহি ভাগৰুৱা আলফা কেডাৰ: পুলিচে সোধাপোছা কৰিবই পৰা নাই - ULFA CADRE SURRENDER

কাজিৰঙাৰ বননিত পোৱালিসহ শাৰী শাৰী হাতী: কিয় এই বিৰল দৃশ্য - ELEPHANT HEALTH CHECK UP

For All Latest Updates

TAGGED:

TAYPA PROTESTTAYPA PROTEST AGAINST MIYAইটিভি ভাৰত অসমমিঞা খেদা অভিযানPROTEST IN SONARI

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

বিবাহ বিচ্ছেদ কেৱল অভিনেত্ৰীৰে নহয়, সাধাৰণ মানুহৰো হয়: শিল্পী শিখা দেৱী

দুবছৰৰ ভিতৰত এক মিলিয়ন গছপুলি ৰোপণ, কোন এইগৰাকী বিশেষ যুৱতী

এয়া কাজিৰঙাৰ সন্ন্যা সিনী- বেলিফুলত তাই আঁকিছে জীৱনৰ ৰঙচঙীয়া কাহিনী

চাকৰিৰ আশা এৰি কেঁচুৰ সৈতে বন্ধুত্ব কৰি এতিয়া জীৱনৰ ছন্দ বিচাৰি পাইছে; নাম তাইৰ তৃষ্ণামণি

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.