নগাৰ দাদাগিৰি অসমৰ মাটিত নচলিব; তৈল খেজুৰৰ খেতিক লৈ মেৰাপানীত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ
ছীড ফাৰ্মৰ ভূমিত নাগালেণ্ডে তৈল খেজুৰৰ খেতি কৰিবলৈ লোৱাক লৈ মেৰাপানীত দল-সংগঠনৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ ।
Published : September 18, 2025 at 8:34 PM IST
গোলাঘাট : বৃহস্পতিবাৰে গোলাঘাট জিলাৰ মেৰাপানীৰ ভেলৌগুৰিত কেইবাটাও সংগঠনে নাগালেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । নাগালেণ্ড প্ৰশাসনে ছীড ফাৰ্মত গোপনে তৈল খেজুৰৰ পুলি মজুত কৰাৰ তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পিছতেই জাঙুৰ খাই উঠিছে মেৰাপানীৰ দল-সংগঠন ।
প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ছীড ফাৰ্মৰ ভূমিৰ পৰা নাগালেণ্ড প্ৰশাসনে বিনাচৰ্তে তৈল খেজুৰৰ পুলিসমূহ উঠাই নিয়াৰ দাবী জনায় । লগতে যেতিয়ালৈকে পুলিসমূহ উঠাই নিনিয়ে তেতিয়ালৈকে এই প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব বুলিও স্পষ্ট কৰি দিয়ে ।
এই সম্পৰ্কে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়াই কয়, "অসম নাগালেণ্ডৰ নহয় । ছীড ফাৰ্মৰ ১৫ বিঘা ভূমিত আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে জংঘল কাটি খেতিৰ মাটি প্ৰস্তুত কৰিছিল আৰু তাত ৫০ বছৰ ধৰি আমাৰ কৃষকসকলে খেতি কৰি আছে । প্ৰথম অৱস্থাত স্থানীয় কৃষকক খেতি কৰিব নোৱাৰিব বুলি জাননী জাৰি কৰে নাগালেণ্ড ভিজিলেন্স কাউন্সিলে । তাৰ পিছত আমাৰ জিলা আয়ুক্ত, আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগত আলোচনাৰ পাছত জাননী উঠাই ল'লে । কিন্তু এতিয়া নাগালেণ্ড চৰকাৰে গাড়ীয়ে গড়ীয়ে তৈল খেজুৰৰ পুলি গোপনে মজুত কৰিছে । কাষত এটা চি আৰ পি এফৰ কেম্প আছে, তেওঁলোকে সুবিধা কৰি দিছে । আজি আমি সকলোৱে একগোট হৈ এটাই দাবী জনাইছোঁ যে ইয়াত নাগালেণ্ড চৰকাৰে অনা এটাও তৈল খেজুৰৰ পুলি ৰাখিবলৈ নিদিওঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "নগাৰ দাদাগিৰি অসমৰ মাটিত নচলিব । অসমৰ মাটিত এটাও তৈল খেজুৰৰ পুলি ৰোপণ কৰিবলৈ নিদিওঁ । কাৰণ সেয়া আমাৰ মাটি । অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েঙে এই তৈল খেজুৰৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে । ইণ্ডোনেছিয়া, মালয়েছিয়া আৰু অসমৰ গোৱালপাৰা জিলাত ৰোপণ কৰা তৈল খেজুৰৰ পুলিয়ে দৈনিক ৩০০ লিটাৰ পানী টানে আৰু বেলেগ গছত কোনো ফল নধৰে । গতিকে এনে গছ ৰোপণ কৰি অকল গোলাঘাট নহয়, সমগ্ৰ অসম মৰুভূমি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে । ইয়াত হাত উজান দিছে অসম চৰকাৰ, চি আৰ পি এফ আৰু গোলাঘাট প্ৰশাসনে । যাৰ বাবে ইয়াৰ পৰা সকলো পুলি উঠাই নিনিয়া পৰ্যন্ত আমাৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব ।"
আনহাতে, এই সম্পৰ্কে চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ গোলাঘাট জিলা সমিতিৰ বিষয়ববীয়া লোহিত শইকীয়াই কয়, "এই মাটি গোলাঘাটৰ আৰু তাত আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ অধিকাৰ নাই, তাতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আৰু হ'ব নোৱাৰে । ইয়াত তৈল খেজুৰৰ খেতি কৰিবলৈ লৈছে । তাৰ পাছতো অসম চৰকাৰ বা জিলা প্ৰশাসনে নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰিছে । আমি আজি প্ৰতিবাদ কৰিছো । তাত নাগালেণ্ড আৰক্ষীয়ে আমাক বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে । আমাৰ স্পষ্ট কথা, ছীড ফাৰ্মত যি তৈল খেজুৰৰ খেতি কৰিবলৈ লৈছে, সেই খেতি বন্ধ কৰিব লাগিব ।"
আনহাতে, ২৫ বছৰ গোলাঘাট সমষ্টিৰ বিধায়ক হৈ থকাৰ পাছতো স্থানীয় বিধায়কগৰাকীয়ে এই দৈয়াং অঞ্চলৰ ৰাইজক ভূমিৰ পট্টা প্ৰদান কৰা নাই বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
ইফালে এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি নাগালেণ্ড কৃষি বিভাগৰ এজন বিষয়াই কয়, "আমাৰ ইয়াত তৈল খেজুৰৰ খেতি কৰিবলৈ লোৱাত ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে । আমি কৃষি বিভাগৰ লগত জড়িত লোক । আমি ধানখেতি কৰি আছোঁ । আমি তৈল খেজুৰৰ খেতি নকৰোঁ । এতিয়া প্ৰায় ৭০০ তৈল খেজুৰৰ পুলি আনি থোৱা আছে । এইখিনি য'ত ধানখেতি নকৰে তাত ৰোপণ কৰা হ'ব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "মানুহৰ ভুল বুজাবুজি বেছি হৈছে যে তৈল খেজুৰৰ খেতিৰ বাবে পানী শুকাই যায় । কিন্তু বিজ্ঞানীসকলে কৈছে যে এইটো ভুল । এয়া তৈল খেজুৰৰ খেতি হ'লেও ই তামোল গছ বা নাৰিকল গছৰ দৰেই হয় ।"