কৰিমগঞ্জৰ নাম সলনিক লৈ প্ৰতিবাদ: ৰাজপথতেই খণ্ডযুদ্ধ বন্ধৰ সমৰ্থক-বিৰোধীৰ

১২ ঘন্টীয়া শ্রীভূমি বন্ধক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ।
Published : September 6, 2025 at 8:13 PM IST
শ্ৰীভূমি: কৰিমগঞ্জৰ নাম শ্ৰীভূমি কৰাক লৈ হোৱা প্ৰতিবাদত শ্ৰীভূমিতেই শনিবাৰে সৃষ্টি হ’ল লংকা-কাণ্ড ৷ খণ্ডযুদ্ধৰে ৰণথলীলৈ পৰিণত হ’ল শ্ৰীভূমিৰ ৰাজপথ । শ্ৰীভূমি জিলাত নাম সলনিৰ প্ৰতিবাদত আহ্বান কৰা বন্ধৰ সমৰ্থক আৰু বন্ধ বিৰোধীসকলৰ মাজত হোৱা তুমুল সংঘাতে আইন-শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে । দুই পক্ষৰ মাজত প্ৰবল হতাহতিৰ ঘটনাই উত্তপ্ত কৰি ৰাখে শ্ৰীভূমি ৷
শনিবাৰে ১২ ঘন্টীয়া শ্রীভূমি বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিল বাওঁপন্থী দলসহ কংগ্ৰেছ আৰু নাগৰিক কমিটী নামৰ সংগঠনে । কৰিমগঞ্জৰ নাম সলনি কৰি শ্ৰীভূমি ৰখাৰ বিৰোধিতা কৰি বাওঁপন্থী দলসহ কংগ্ৰেছে ৬ ছেপ্টেম্বৰত আহ্বান জনোৱা শ্ৰীভূমি বন্ধ সফল কৰাৰ লক্ষ্যৰে কেইবাদিনৰ পৰা সভা-সমিতি কৰি মাইকযোগে ব্যাপক প্ৰচাৰ চলাইছিল । আনফালে, আন একাংশ সাধাৰণ লোকসহ শাসকীয় বিজেপিৰ সমৰ্থকে এই বন্ধৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি বন্ধ নস্যাৎ কৰাৰ আহ্বান জনাইছিল ।
ইয়াৰ মাজতেই আজিৰ দিনটোত শ্ৰীভূমি জিলাত বন্ধ সমৰ্থক আৰু বন্ধ বিৰোধীসকলৰ মাজত তুমুল সংঘাতে ভয়াৱহ ৰূপ লয় । দুই পক্ষৰ মাজত প্ৰবল হতাহতিৰ ঘটনা সংঘটিত হয় । বাওঁপন্থী সংগঠনৰ মহিলা আৰু বিজেপি জিলা পৰিষদ সদস্যাৰ মাজত সংঘটিত হয় আক্ৰমণ-প্ৰত্যাক্ৰমণৰ ঘটনা । খেদা-খেদি, চুলিয়াচুলিৰে ৰাজপথ পৰিণত হয় ৰণথলীলৈ । মহিলাই মহিলাক চুলিত টানি চোচৰাই মাটিত পেলোৱাৰ ঘটনাও ঘটে ।
এই লৈ শ্ৰীভূমিত ব্যাপক উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয় । অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষী আৰু অৰ্ধ সামৰিক বাহিনীৰ হস্তক্ষেপত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহে ৷ ইয়াৰ পিছতেই এই ঘটনা সন্দৰ্ভত শ্ৰীভূমিৰ আৰক্ষী অধীক্ষ প্ৰাৰ্থপ্ৰতীম দাসে কয়,"বিশেষ তেনে কোনো ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই । যিসকলে ব্য়াঘাত জন্মাইছে তেওঁলোকক বাধা দিয়া হৈছে । প্ৰায় ২৫০ গৰাকী প্ৰতিবাদকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ।"
আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে কয় যে শুকুৰবাৰে নিশা এই বন্ধ প্ৰসংগত জিলা প্ৰশাসনেও জাৰি কৰিছিল ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ১৬৩ ধাৰা । শ্ৰীভূমি জিলা আয়ুক্তই জাৰি কৰা ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ১৬৩ ধাৰা অনুসৰি শনিবাৰে কিছু নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰে । সেই অনুসৰি ৬ ছেপ্টেম্বৰত সমগ্ৰ জিলাখনত পুৱা ৫ বজাৰ পৰা নিশা ৮ বজালৈকে এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকিব । আদেশ অনুসৰি ৫ জনৰ অধিক লোক গোট খোৱা, বন্ধ, ধৰ্ণা, সমদল উলিওৱা আদিত বাধা প্ৰদান কৰা হৈছে ।