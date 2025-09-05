বিধায়ক নুৰুলৰ ইটোৰ পিছত সিটো লেঠা: এইবাৰ মাদ্ৰাছাত গৌৰৱ গগৈৰ জন্মদিন পাতি বিপদত

বিশ্ব শান্তিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা অনুষ্ঠিত কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটী সভাপতি জন্মদিন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ ।
নগাঁও: মাদ্ৰাছাত গৌৰৱ গগৈৰ জন্মদিন উদযাপন কৰি বিপদত এগৰাকী বিধায়ক । অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতিগৰাকীৰ জন্মদিন উদযাপন কৰি সৃষ্টি কৰা বিতৰ্ক এতিয়া হৈ পৰিছে চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু । ঘটনাটো ৪ ছেপ্টেম্বৰৰ । সিদিনা আছিল অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীৰ জন্মদিন ।
কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ জন্মদিন এখন মাদ্ৰাছাত উদযাপন কৰি এই বিতৰ্কৰ সূচনা কৰিলে দলটোৰেই ৰূপহীহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক নুৰুল হুদাই । ৰূপহীহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত জুৰীয়াৰ সম্পূৰ্ণ ইছলাম ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতিৰে চলি থকা এখন মাদ্ৰাছাত বিশ্ব শান্তিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে মাদ্ৰাছাৰ মৌলানা, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক লৈ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ জন্মদিন উদযাপন কৰা হৈছিল । বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ নেতৃত্বত জুৰীয়াৰ মাদ্ৰাছাত জন্মদিন উদযাপন কৰাক লৈ এতিয়া জাঙুৰ খাই উঠিছে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু সংগঠনৰ লগতে স্থানীয় ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল ।
বৃহস্পতিবাৰে মাদ্ৰাছাত গৌৰৱ গগৈৰ জন্মদিন উদযাপন কৰাৰ পাছত শুকুৰবাৰে একাংশ সংখ্যালঘু সংগঠন আৰু স্থানীয় ৰাইজে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ বিৰুদ্ধে । বিধায়ক হুদাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ নেতা মোছাব্বিৰ আহমেদে নুৰুল হুদাৰ বিৰুদ্ধে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকক ব্লেকমেইলিং কৰি মাদ্ৰাছাত গৌৰৱ গগৈৰ জন্মদিন উদযাপন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয়, “ইছলামত জন্মদিন উদযাপন সম্পূৰ্ণ নিষিদ্ধ ৷ কিন্তু বিধায়ক নুৰুল হুদাই বৃহস্পতিবাৰে জুৰীয়াৰ মাদ্ৰাছাত অনুষ্ঠিত হোৱা বিশ্ব শান্তিৰ দোৱাত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাজনৈতিক মুনাফা আদায়ৰ বাবে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ জন্মদিন উদযাপন কৰে । বিধায়ক নুৰুল হুদাক আমি গৰিহণা দিছো ।”
বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানত গৌৰৱ গগৈৰ জন্মদিন উদযাপন কৰা কাৰ্যক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি বিধায়ক নুৰুল হুদাক গৰিহণা দিয়ে স্থানীয় লোকসকলেও । উল্লেখ্য় যে অহা ১০ ছেপ্টেম্বৰত গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংক ৰাজহুৱা কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা ঘোষণাক লৈ চর্চা চলি থকাৰ মাজতে হঠাৎ মাদ্ৰাছাত গগৈৰ জন্মদিন উদযাপন কৰা ঘটনাটোত একাংশ লোকে ৰহস্যজনক বুলিহে আখ্যা দিছে ।