যোৰহাট: অসম সাহিত্য সভা অসমীয়া জাতিৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ । অসম সাহিত্য সভা অবিহনে অসমীয়া জাতিৰ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰাটো অসম্ভৱ । এই অসম সাহিত্য সভাৰ হিতৰ কাৰণে যোৰহাটৰ আইনজীৱী তথা যোৰহাট জিলা সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ভৱ গোস্বামীয়ে নিজৰ কষ্টোপাৰ্জিত ধনৰ এটা অংশ, ৫০ লাখ টকাৰ অনুদান আগবঢ়ায় ।
বৃহস্পতিবাৰে ভৱ গোস্বামীৰ যোৰহাটস্থিত বাসভৱনত অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ড০ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামী আৰু সাহিত্য সভাৰ বিষয়ববীয়া আৰু পৰিয়ালৰ লোকৰ উপস্থিত এই কথা ঘোষণা কৰে ভৱ গোস্বামীয়ে । তেওঁ আগবঢ়োৱা এই পুঁজি অসম সাহিত্য সভা আৰু অসমবাসীৰ সাৰ্বিক উন্নতিৰ হকে আৰু মূল পুঁজিৰ পোৱা সুতৰ অংশ দৰিদ্ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ জ্ঞানৰ কাৰণে খৰচ কৰা হ'ব ।
এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ড০ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামীয়ে কয়, "আজিৰ দিনটো অসম সাহিত্য সভাৰ কাৰণে অতি আনন্দ আৰু সুখকৰ দিন । ভৱ গোস্বামী আৰু মোৰ মাজত এটা ভাল বন্ধুত্বৰ সম্পৰ্ক আছে । ভৱ গোস্বামীয়ে মোক সাহিত্য সভাত এটা ন্যাস গঠনৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল আৰু সেই প্ৰস্তাৱ মই কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত উথাপন কৰিছিলোঁ । কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত বিপুল হৰ্ষধ্বনিৰ মাজেৰে প্ৰস্তাৱ গৃহীত হৈছিল । ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য অসম সাহিত্য সভা আৰু অসমবাসীৰ সাৰ্বিক উন্নতি চিন্তা কৰা ।"
সভাপতি ড০ গোস্বামীয়ে লগতে কয়, "তেওঁ আগৱঢ়োৱা মূল পুঁজি কোনেও খৰচ কৰিব নোৱাৰিব । মূল পুঁজিৰ পৰা পোৱা সুতৰ টকাখিনি দৰিদ্ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ জ্ঞানৰ কাৰণে খৰচ কৰা হ'ব । পুঁজি হস্তান্তৰ কৰাৰ সময়ত যিখন দলিল প্ৰস্তুত হ'ব, সেই দলিলত পৰিয়ালৰ লোকে যিখিনি চৰ্ত দিব সেইখিনি সাহিত্য সভাই মানি ল'ব ।"
লগতে উপনিষদ ভাষাৰে তেওঁ কয় যে শ্ৰদ্ধাৰে দিয়া দান গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু শ্ৰদ্ধাৰে নিদিয়া দান গ্ৰহণ কৰিব নালাগে ।
আনহাতে, অসম সাহিত্য সভালৈ আৰ্থিক অনুদান প্ৰদান কৰি ভৱ গোস্বামীয়ে কয়, "মোৰ সঞ্চিত যি আছে তাৰে এটা অংশ অসম সাহিত্য সভালৈ দিছোঁ । 1968 চনৰ পৰায়ে মই অসম সাহিত্য সভাৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ । মোৰ অন্তিম সময়ত অসম সাহিত্য সভা, ৰাইজৰ মংগলৰ অৰ্থে আৰু কামত অহাকৈ এই পইচাখিনি দি গ'লে মই অন্তৰত শান্তি পাম । মই আগবঢ়োৱা আৰ্থিক সাহায্য অসম সাহিত্য সভাই আনন্দৰে গ্ৰহণ কৰা কথাও কৈছে । মই দিয়া সাহায্য অসম সাহিত্য সভা, অসমবাসী আৰু ভাষা-সাহিত্যৰ লগত জড়িতসকলৰ কামত আহিব লাগিব । ভৱন এটা হ'লেই নহ'ব ।"
অসম সাহিত্য সভালৈ ভৱ গোস্বামীয়ে ৫০ লাখ টকা আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়োৱাৰ কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা সময়ত উপস্থিত থাকে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ড০ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামী, সাহিত্য সভাৰ বিষয়ববীয়া আৰু তেওঁ পৰিয়ালবৰ্গ ।