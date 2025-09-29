জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি জীয়াই ৰাখিবলৈ পৰিয়ালে যি বিচাৰে তাকেই কৰাৰ আশ্বাস উদ্যোগপতি গৌতম আদানিৰ

জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি জীয়াই ৰাখিবলৈ পৰিয়ালে যি বিচাৰে তাকেই কৰাৰ আশ্বাস উদ্যোগপতি গৌতম আদানিৰ
জুবিন গাৰ্গৰ বাসগৃহত পুত্রৰ সৈতে উপস্থিত বিশিষ্ট উদ্যোগপতি গৌতম আদানি ৷ দেওবাৰে নিশা প্ৰায় ৯.৩০ বজাত জুবিন গাৰ্গৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় আদানি আৰু পুত্ৰ ।
Published : September 29, 2025 at 12:25 AM IST
গুৱাহাটী: মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ নোহোৱা হোৱা আজি দহটা দিন হ’ল । শিল্পীগৰাকী নোহোৱা হোৱাৰ পিছৰে পৰা কাহিলীপাৰাৰ ঘৰখন আৰু শিল্পীগৰাকীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া কৰা ঠাইখিনি একপ্ৰকাৰ বৈকুণ্ঠপুৰীত পৰিণত হৈছে । বাসগৃহৰ সমানে সমানে সোণাপুৰৰ কমাৰকুছি গাঁৱত এতিয়া দিনে-নিশাই ভিৰ কৰিছে অনুৰাগীয়ে ।
অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰাৰ বাসগৃহত দেওবাৰে নিশা উপস্থিত হয় বিশিষ্ট উদ্যোগপতি গৌতম আদানি । পুত্ৰ জিৎ আদানিৰ সৈতে উপস্থিত হয় উদ্যোগপতি গৌতম আদানি । দেওবাৰে নিশা প্ৰায় ৯.৩০ বজাত জুবিন গাৰ্গৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় আদানি আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ ।
দেশৰ বিশিষ্ট উদ্যোগপতিগৰাকীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনৰ লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে । পুত্ৰ জিৎ আদানিৰ সৈতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই গৌতম আদানিয়ে জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা গাৰ্গৰ সৈতে বাৰ্তালাপত মিলিত হয় ।
কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে জুবিন গাৰ্গৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় গৌতম আদানি । বিশ্বৰ ভিতৰতে ধনাঢ্য উদ্যোগপতিগৰাকীয়ে শিল্পীগৰাকীক গামোচা, ফুলৰ থোপাৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।
জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰি গৌতম আদানিয়ে জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি চিৰদিন জীয়াই ৰখাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আশ্বাস দিয়ে । পত্নী গৰিমা গাৰ্গক জুবিনৰ গান ব্যক্তিগতভাবে ভালপাই বুলি কোৱাৰ লগতে ‘‘এগৰাকী শিল্পীৰ মৃত্যুত ইমান লোকৰ সমাগম পূৰ্বে মই দেখা নাই’’ বুলিও উদ্যোগপতিগৰাকীয়ে মন্তব্য় কৰে ৷
উল্লেখ্য যে, জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি জীয়াই ৰাখিবলৈ পৰিয়ালে যি বিচাৰে তাকেই কৰিব গৌতম আদানিয়ে । জুবিন পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গক সাক্ষাৎ কৰি এই কথা জনাই গৌতম আদানিয়ে । ১৫ দিনৰ পাছত পুনৰ জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব বিশিষ্ট উদ্যোগপতিগৰাকীয়ে ।
ইফালে জুবিন গাৰ্গৰ বাসগৃহত পৰিবাৰৰ সৈতে দেওবাৰে উপস্থিত হয় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত । প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে । প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত আৰু তেওঁৰ পৰিবাৰে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ বিয়োগত দুখ প্ৰকাশ কৰি আবেগিক হৈ পৰে ।
