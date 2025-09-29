ETV Bharat / state

জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি জীয়াই ৰাখিবলৈ পৰিয়ালে যি বিচাৰে তাকেই কৰাৰ আশ্বাস উদ্যোগপতি গৌতম আদানিৰ

জুবিন গাৰ্গৰ বাসগৃহত পুত্রৰ সৈতে উপস্থিত বিশিষ্ট উদ্যোগপতি গৌতম আদানি ৷ দেওবাৰে নিশা প্ৰায় ৯.৩০ বজাত জুবিন গাৰ্গৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় আদানি আৰু পুত্ৰ ।

ZUBEEN GARG DEATH
জুবিন পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ সৈতে বাৰ্তালাপ আগশাৰীৰ উদ্যোগপতি গৌতম আদানিৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 29, 2025 at 12:25 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ নোহোৱা হোৱা আজি দহটা দিন হ’ল । শিল্পীগৰাকী নোহোৱা হোৱাৰ পিছৰে পৰা কাহিলীপাৰাৰ ঘৰখন আৰু শিল্পীগৰাকীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া কৰা ঠাইখিনি একপ্ৰকাৰ বৈকুণ্ঠপুৰীত পৰিণত হৈছে । বাসগৃহৰ সমানে সমানে সোণাপুৰৰ কমাৰকুছি গাঁৱত এতিয়া দিনে-নিশাই ভিৰ কৰিছে অনুৰাগীয়ে ।

অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰাৰ বাসগৃহত দেওবাৰে নিশা উপস্থিত হয় বিশিষ্ট উদ্যোগপতি গৌতম আদানি । পুত্ৰ জিৎ আদানিৰ সৈতে উপস্থিত হয় উদ্যোগপতি গৌতম আদানি । দেওবাৰে নিশা প্ৰায় ৯.৩০ বজাত জুবিন গাৰ্গৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় আদানি আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ ।

ZUBEEN GARG DEATH
পুত্ৰৰ সৈতে গুৱাহাটীত উপস্থিত উদ্যোগপতি গৌতম আদানি (ETV Bharat Assam)

দেশৰ বিশিষ্ট উদ্যোগপতিগৰাকীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনৰ লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে । পুত্ৰ জিৎ আদানিৰ সৈতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই গৌতম আদানিয়ে জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা গাৰ্গৰ সৈতে বাৰ্তালাপত মিলিত হয় ।

কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে জুবিন গাৰ্গৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় গৌতম আদানি । বিশ্বৰ ভিতৰতে ধনাঢ্য উদ্যোগপতিগৰাকীয়ে শিল্পীগৰাকীক গামোচা, ফুলৰ থোপাৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।

ZUBEEN GARG DEATH
শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি যাচিছে বিশিষ্ট উদ্যোগপতিগৰাকীয়ে (ETV Bharat Assam)

জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰি গৌতম আদানিয়ে জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি চিৰদিন জীয়াই ৰখাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আশ্বাস দিয়ে । পত্নী গৰিমা গাৰ্গক জুবিনৰ গান ব্যক্তিগতভাবে ভালপাই বুলি কোৱাৰ লগতে ‘‘এগৰাকী শিল্পীৰ মৃত্যুত ইমান লোকৰ সমাগম পূৰ্বে মই দেখা নাই’’ বুলিও উদ্যোগপতিগৰাকীয়ে মন্তব্য় কৰে ৷

উল্লেখ্য যে, জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি জীয়াই ৰাখিবলৈ পৰিয়ালে যি বিচাৰে তাকেই কৰিব গৌতম আদানিয়ে । জুবিন পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গক সাক্ষাৎ কৰি এই কথা জনাই গৌতম আদানিয়ে । ১৫ দিনৰ পাছত পুনৰ জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব বিশিষ্ট উদ্যোগপতিগৰাকীয়ে ।

ইফালে জুবিন গাৰ্গৰ বাসগৃহত পৰিবাৰৰ সৈতে দেওবাৰে উপস্থিত হয় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত । প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে । প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত আৰু তেওঁৰ পৰিবাৰে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ বিয়োগত দুখ প্ৰকাশ কৰি আবেগিক হৈ পৰে ।

লগতে পঢ়ক: মই নথকাৰ অনুভৱ... গীতটোৰ সংগীতকাৰে কৈ গ’ল জুবিনৰ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থই কৰা দুৰ্ব্যৱহাৰৰ কথা

For All Latest Updates

TAGGED:

INDUSTRIALIST GAUTAM ADANIZUBEEN GARGইটিভি ভাৰত অসমZUBEEN GARG RESIDENCEZUBEEN GARG DEATH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.