গুৱাহাটীৰ ৰাজভৱনৰ ৫ কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত জাৰি নিষেধাজ্ঞা

উপ-আয়ুক্ত (কেন্দ্ৰীয়) অমিতাভ বসুমতাৰীয়ে জাৰি কৰা নিৰ্দেশত প্ৰকাশ কৰা হয় এই নিষেধাজ্ঞা ৷

RAJ BHAVAN IN GUWAHATI
ৰাজভৱন (Himanta Biswa Sarma FB Account)
By PTI

Published : September 6, 2025 at 12:47 PM IST

গুৱাহাটী: গুৱাহাটীৰ ৰাজভৱনৰ পৰা ৫ কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতাৰ ১৬৩ ধাৰাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে, যাৰ ফলত অঞ্চলটোৰ সুৰক্ষা আৰু সংৰক্ষণৰ প্ৰতি সম্ভাব্য ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব পৰা যিকোনো কাম-কাজ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে বুলি এগৰাকী বিষয়াই জানিবলৈ দিয়ে ৷

এই নিৰ্দেশ উলংঘা কৰিলে আইনৰ বিধান অনুসৰি শাস্তি প্ৰদান কৰা হ’ব বুলি বুধবাৰে উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত (কেন্দ্ৰীয়) অমিতাভ বসুমতাৰীয়ে জাৰি কৰা নিৰ্দেশত প্ৰকাশ কৰা হয় ৷ নিৰ্দেশটোত বসুমতাৰীয়ে কয়, "মোৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে যে গুৱাহাটীৰ ৰাজভৱনৰ আশে-পাশে থকা কিছুমান বিশেষ কাৰ্যকলাপে এই উচ্চ নিৰাপত্তাসম্পন্ন অঞ্চলটোৰ সুৰক্ষা, নিৰাপত্তা আৰু পবিত্ৰতাৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে ৷ "

নিৰ্দেশনাত লগতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপালৰ চৰকাৰী বাসগৃহ হোৱাৰ বাবে ৰাজভৱনটো চৰকাৰী অত্যাৱশ্যকীয় কৰ্তব্যৰ কাম-কাজ নিশ্চিত কৰিবলৈ উচ্চ নিৰাপত্তা আৰু শান্ত পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজন ৷ সেয়েহে বি এন এছ এছৰ ১৬৩ নং ধাৰাত ৰাজভৱনৰ পৰা ৫ কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত সকলো ৰাজহুৱা সমাৱেশ, প্ৰতিবাদ বা বিক্ষোভ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ৷

এই নিৰ্দেশত লাউডস্পীকাৰ, আতচবাজী, ক্ৰেকাৰ বা যিকোনো ধৰণৰ শব্দ উৎপাদনকাৰী যন্ত্ৰৰ ব্যৱহাৰ, পূৰ্বৰ অনুমতি অবিহনে বাহন বা ব্যক্তিৰ অকৰ্তৃত্বশীল চলাচল, নিৰ্মাণ কাম বা এনে কোনো সম্ভাব্য বিঘ্নিতকাৰী কাৰ্যকলাপ যিয়ে নিৰাপত্তাত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বা অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ৷

এই নিৰ্দেশ অহা দুমাহলৈ বলবৎ হৈ থাকিব আৰু ইয়াৰ উলংঘা কৰা যিকোনো ব্যক্তিয়ে বিএনএছএছৰ সংশ্লিষ্ট ধাৰাত শাস্তি পাব ৷

