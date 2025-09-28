নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এনএছএছ কোষৰ বিষয়ালৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা যোজনা সন্মান

নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এনএছএছ কোষৰ বিষয়ালৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা যোজনা সন্মান
সাৰথি দ্য় টাইম বেংক, গ্ৰাম্য় পুথিভঁৰাল, বিশেষ শিবিৰৰ বাবে নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা যোজনা কোষে লাভ কৰিলে স্বীকৃতি ।
Published : September 28, 2025 at 3:35 PM IST
নগাঁও : নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এনএছএছ কোষলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ স্বীকৃতি । ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা যোজনাৰ ২০২২-২৩ বৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতি সন্মানৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এনএছএছ কোষক নেতৃত্ব দিয়া কাৰ্যসূচী বিষয়া ড৹ ভুৱন চন্দ্ৰ চুতীয়া ।
২০২৩ চনতেই ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা যোজনা (এনএছএছ)ক প্ৰথমবাৰৰ বাবে পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা তেতিয়াৰ নগাঁও মহাবিদ্যালয় তথা বৰ্তমানৰ নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এনএছএছ কোষে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা যোজনাৰ ২০২২-২৩ বৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতি সন্মানৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱা নগাঁও বিশ্ববিদ্যানয়ৰ এই কোষৰ নেতৃত্ব দিয়া এনএছএছৰ কাৰ্যসূচী বিষয়া ড৹ ভুৱন চন্দ্ৰ চুতীয়াক বাচনি কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা যোজনা সন্মানৰ বাবে ।
এই ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা যোজনাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন পৰ্যায়ত সেৱা আগবঢ়োৱাৰ উদ্দেশ্যে কেইবাটাও কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আহিছে নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই কোষে । ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম সেৱা হিচাপে “সাৰথি দ্য় টাইম বেংক ”,প্রাকৃতিক ৰঙেৰে বস্ত্ৰ প্ৰস্তুত কৰাকে আদি কৰি বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ সেৱা আগবঢ়াই আহিছে নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এনএছএছ কোষে । পূৰ্বে নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ এনএছএছ গোটত এশ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছিল যদিও মহাবিদ্যালয়খন বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উন্নীত হোৱাৰ পাছত এই কোষত মুঠ পাঁচ শ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ।
সাৰথি দ্য় টাইম বেংক :
নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা যোজনা কোষৰ জৰিয়তে সাৰথি দ্য় টাইম বেংক নামৰ এক কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে । এই কৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে বিগত সময়ত দহগৰাকীকৈ নিসংগ লোকক সংগ দি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক দেখুৱাইছে আদৰ্শৰ বাট । বিশেষকৈ বিগত সময়ত হোৱা ভাৰত-পাকিস্তানৰ যুদ্ধৰ সময়ত ভাৰত-পাকিস্তান সীমান্তত থকা ভাৰতীয় সেনাৰ শিবিৰত নিয়োজিত নগাঁও জিলাৰ এগৰাকী চিকিৎসকৰ নিসংগ পিতৃক সংগ দি এক অনন্য নিদৰ্শন দেখুওৱা বুলি জানিবলৈ দিছে নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এনএছএছ কোষৰ কাৰ্যসূচী বিষয়া ভুৱন চন্দ্ৰ চুতীয়াই ।
বিশেষ শিবিৰ:
গাঁৱত বিশেষ শিবিৰৰ ব্যৱস্থা কৰি আহিছে নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা যোজনা কোষে । এই বিশেষ শিবিৰৰ জৰিয়তে গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ লোকৰ জীৱন আৰু জীৱিকাৰ ওপৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক অধ্যয়ন আৰু কাম কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰা হয় । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক এই সেৱাৰ জৰিয়তে গ্ৰাম্যলোকৰ জীৱনশৈলীৰ ওপৰত অভিজ্ঞতা অর্জনৰ সুযোগ প্ৰদান কৰা হয় ।
গ্ৰাম্য় পুথিভঁৰাল:
নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ (বিশ্ববিদ্যালয়ৰ)ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা যোজনা কোষে আঁকোৱালি লোৱা গাঁৱৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অধ্যয়নৰ বাবে গ্ৰাম্য পুথিভঁৰাল সেৱাৰো ব্যৱস্থা কৰিছে । এই সেৱাৰ জৰিয়তে নগাঁৱৰ তিনিখনকৈ গাঁৱৰ ছাত্ৰ -ছাত্ৰীক নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ বাবে কিতাবৰ যোগান ধৰি আহিছে এই কোষে ।
প্ৰাকৃতিক ৰঙেৰে বস্ত্ৰ প্ৰস্তুত:
নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই কোষে প্ৰাকৃতিক ৰঙেৰে বস্ত্ৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰশিক্ষণৰো ব্যৱস্থা কৰিছে । বিগত সময়ত প্ৰাকৃতিক ৰঙেৰে বস্ত্ৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰশিক্ষণ দি মৰিগাঁও জিলাৰ মায়ঙৰ দুশ মহিলাক স্বাৱলম্বী কৰা বুলিও জানিবলৈ দিয়ে নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাৰ্যসূচী বিষয়াগৰাকীয়ে । বৰ্তমান গাঁওখনৰ মহিলাসকলেও বিভিন্নজনক প্ৰাকৃতিক ৰঙেৰে বস্ত্ৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া বুলিও চুতীয়াই জানিবলৈ দিয়ে ।
ঔষধি গছপুলি ৰোপণ:
বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এনএছএছ কোষৰ কাৰ্যসূচী বিষয়া ড৹ ভুৱন চন্দ্ৰ চুতীয়াই কয়, "এই গোটৰ জৰিয়তে জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ফলমূলৰ লগতে ঔষধি গছপুলি ৰোপণৰো এক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে । এই পৰ্যন্ত প্ৰায় পাঁচ হাজাৰ ফলমূল আৰু ঔষধি গছ ৰোপণ কৰা হৈছে ।"
ৰক্তদান:
কাৰ্যসূচী বিষয়া ড৹ ভুৱন চন্দ্ৰ চুতীয়াই পুনৰ কয়, "নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই কোষৰ জৰিয়তে ৰক্তদান শিবিৰৰো আয়োজন কৰা হৈছে । বিভিন্ন অসহায় ৰোগীক জৰুৰীকালীন অৱস্থাত সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱাৰ উদ্দেশ্যে ৰক্তদানো কৰি আহিছে এই কোষে । বিগত তিনি বছৰত বিভিন্ন অসহায় ৰোগীক এনএছএছ কোষৰ জৰিয়তে তিনিশ ইউনিট ৰক্তদান কৰা হৈছে ।"
এনে মহান কামৰ বাবেই অসমৰ পৰা একমাত্ৰ এনএছএছ কোষৰ কাৰ্যসূচী বিষয়াৰ লগতে এই কোষ নিৰ্বাচিত হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি পুৰস্কাৰৰ বাবে । নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাণী বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক তথা কাৰ্যসূচী বিষয়া ড৹ ভুৱন চন্দ্ৰ চুতীয়াই পুৰস্কাৰ লাভ কৰা সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতক কয়, “দেশৰ দহগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা যোজনাৰ কাৰ্যসূচী বিষয়া নিৰ্বাচিত হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি পুৰস্কাৰৰ বাবে । ময়ো নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এনএছএছ কোষৰ কাৰ্যসূচী বিষয়া হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাত নিজকে ধন্য মানিছো । ভাৰত চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা যোজনা সমগ্ৰ ভাৰতৰ মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত কাৰ্য্যসূচী হিচাপে আছে । মহাবিদ্যালয়ত এনএছএছ গোট আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত এনএছএছ কোষ হিচাপে থাকে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "১৯৮০ চনৰ পৰাই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত নগাঁও মহাবিদ্যালয়ে এই সেৱাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল । ২০১৬ চনৰ পৰা নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ এনএছএছ গোটৰ কাৰ্যসূচী বিষয়া হিচাপে নিয়োজিত হৈ এই সেৱাৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য সফল কৰাৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছো । ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলক সমাজ সেৱাৰ জৰিয়তে ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ উদ্দেশ্যে কাম আৰম্ভ কৰিছিলো ।”
বিশেষকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা যোজনাৰ অধীনত সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতাৰ শিক্ষা দিয়াৰ কথাও উল্লেখ কৰি নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এনএছএছ কোষৰ কাৰ্যসূচী বিষয়া ভুৱন চন্দ্ৰ চুতীয়াই পুনৰ কয়, “আমি কেতিয়াও পুৰস্কাৰৰ আশাত কাম কৰা নাছিলো; কিন্তু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতাৰ শিক্ষা দিয়াৰ চেষ্টা কৰি আহিছো ।”
অসমৰ ভিতৰত ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা যোজনাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পুৰস্কাৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱা নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এনএছএছ কোষৰ কাৰ্যসূচী বিষয়াৰ লগতে এই গোটটোক অহা ২৯ ছেপ্টেম্বৰত পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ।