গুৱাহাটী : পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত সূচী অনুসৰি অহা ৮ ছেপ্টেম্বৰত অসমলৈ নাহে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৷ বিশেষ কাৰণবশতঃ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণৰ সময়সূচীৰ সাল-সলনি ঘটোৱা হৈছে । তাৰ পৰিৱৰ্তে ১৩ ছেপ্টেম্বৰতহে অসমলৈ আহিব প্রধানমন্ত্রীগৰাকী । ৮ ছেপ্টেম্বৰত ভাৰতৰত্ন ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবৰ্ষত উপস্থিত হৈ একাধিক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা আছিল প্ৰধান মন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্রমণ সাল-সলনিৰ পিছতে শুকুৰবাৰে বিয়লি দিল্লীলৈ ৰাওনা হয় মুখ্যমন্ত্রী ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণ আৰু সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবৰ্ষৰ অনুষ্ঠান অহা ১৩ ছেপ্টেম্বৰত আৰম্ভ হ’বলগীয়া বিষয়টো অৱগত কৰে সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বড়াৰ কাৰ্যালয়ে ।
যোৱা ১৩ এপ্ৰিলত অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মদিন ৮ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা তেখেতৰ জন্ম শতবৰ্ষ বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল । সেই অনুসৰি ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী অহা ৮ ছেপ্টেম্বৰত আৰম্ভ হৈ ২০২৬ চনৰ ৮ ছেপ্টেম্বৰত সামৰণি পৰিব ।
এই উপলক্ষে ৮ ছেপ্টেম্বৰত শতবাৰ্ষিকীৰ আৰম্ভণি অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা কথা আছিল । কিন্তু অহা ৯ ছেপ্টেম্বৰত হ’বলগীয়া উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ বাবেই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ অসম ভ্ৰমণ ১৩ ছেপ্টেম্বৰলৈ পিছুওৱা হৈছে বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ৷
শুকুৰবাৰে সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ চৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে সাংস্কৃতিক মন্ত্রী বিমল বড়াই ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ পৰিয়ালক সবিশেষ অৱগত কৰে । ভূপেন হাজৰিকাৰ নিজৰাপাৰৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ সমৰ হাজৰিকাৰে মন্ত্রী বড়াই আলোচনাত মিলিত হয় ৷
মন্ত্রী বিমল বড়াই সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ নিজৰাপাৰৰ গৃহত একেটা চৌহদতে থকা সুধাকণ্ঠৰ ভাতৃ তথা শিল্পী সমৰ হাজৰিকাক অসম চৰকাৰে ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ সৈতে ৰজিতাখুৱাই অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱা অনুষ্ঠানসমূহৰ বিষয়ে অৱগত কৰে ।
মন্ত্ৰীগৰাকীৰ কাৰ্যালয়ে জনায় যে অহা ৮ ছেপ্টেম্বৰত সুধাকণ্ঠৰ সমাধিস্থল জালুকবাৰীত আয়োজিত হ'ব লগা সুধাকণ্ঠৰ জন্ম বাৰ্ষিকীৰ অনুষ্ঠানৰ লগতে ১৩ ছেপ্টেম্বৰত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত শতবাৰ্ষিকীৰ বৰ্ষজোৰা কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ অনুষ্ঠানৰ সন্দৰ্ভতো মন্ত্ৰী বড়াই শিল্পী সমৰ হাজৰিকাক অৱগত কৰে ।
উল্লেখ্য যে, সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবার্ষিকী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত অসমৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ বিভিন্ন বয়সৰ এহেজাৰ শিল্পীয়ে বৰেণ্য শিল্পী গৰাকীৰ ১৪ টি গীত আৰু কবিতা পৰিৱেশন কৰিব । সেই অনুষ্ঠানতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সুধাকণ্ঠৰ সান্নিধ্য লাভ কৰা ব্যক্তিসকলৰ অংশগ্ৰহণৰ ব্যৱস্থা কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে ।
ইয়াৰ উপৰিও জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ সৈতে ৰজিতাখুৱাই এটি স্মাৰক মুদ্ৰা প্ৰস্তুত কৰাৰ কথাও মন্ত্রী বড়াই ভাৰতৰত্ন গৰাকীৰ কনিষ্ঠ ভাতৃগৰাকীক অৱগত কৰে ৷