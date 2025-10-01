পূজাৰ পৰা বিসৰ্জনলৈ সকলো কাম মহিলাই কৰা মহানগৰীৰ এখন ব্যতিক্ৰমী পূজা
অসমৰ এখন ব্যতিক্ৰমী পুজা ৷ পূজাৰ পৰা বিসৰ্জনলৈ, পেণ্ডেল নিৰ্মাণলৈ সকলো কাম কৰে মহিলাই ।
Published : October 1, 2025 at 5:53 PM IST
গুৱাহাটী: নাৰী নাৰায়ণী… নাৰী শক্তিৰ প্ৰতীক ৷ দেৱী দুৰ্গাৰ মাহাত্ম্যই যেন যুগে যুগে তাকেই সোঁৱৰাই আহিছে । শাৰদীয় দুৰ্গাপূজাৰ নৱমীৰ দিনা আপোনালোকক আমি আজি জনাব খুজিছোঁ কেৱল মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত অসমৰ এখন দুৰ্গাপূজাৰ কথা ।
পুৰোহিতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অৰিহণা সংগ্ৰহ, পেণ্ডেল বনোৱা সকলো মাংগলিক কৰ্ম, মূৰ্তি বিসৰ্জন কৰালৈকে সকলো কাৰ্য সস্পাদন কৰে কেৱল মহিলাই । কেৱল দেৱীৰ আশীৰ্বাদ ল’বলৈহে আহে পুৰুষ । গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ব্যতিক্ৰমী এখন বিশেষ পূজা ৷
মহানগৰীৰ পাথৰকুঁৱেৰীস্থিত মা মনসা মন্দিৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে এই ব্যতিক্ৰমী পূজাভাগ । কেৱল মহিলাই সম্পন্ন কৰে এই বিশেষ পূজাভাগ । এই পূজা সমিতিখনত সভাপতি, সম্পাদক, স্বেচ্ছাসেৱী বাহিনী তথা আন বিষয়ববীয়া সকলো মহিলা । আনকি পূজা সম্পন্ন কৰা পুৰোহিতগৰাকীও এগৰাকী মহিলা । ২০০৬ চনত কেইগৰাকীমান মহিলাই আৰম্ভ কৰিছিল এই পূজাভাগ ৷
পূজা আয়োজক সমিতিৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সদস্যাই এই বিষয়ে কয়, “আমি ৫০-৬০ গৰাকী মহিলা আছোঁ ৷ পূজাৰ সভাপতি-সম্পাদক সকলো মহিলা । চান্দা উঠোৱাসকলো মহিলা । প্ৰতিমা অনা, পেণ্ডেল বনোৱা, মূৰ্তি বিসৰ্জন দিয়া সকলো মহিলা । যাগ-যজ্ঞ কৰাসকলো মহিলা । মূল পুৰোহিতগৰাকীও মহিলা । আমি ফুল পূজা কৰো ৷ বলি-বিধান নকৰো ৷”
আনহাতে, পূজা সমিতিৰ সভানেত্ৰী মঞ্জু ৰহাঙে কয় যে ১৯ টা বছৰ গৰকা এই পূজাভাগে এইবেলি ২০ টা বছৰত ভৰি দিছেহি । এইবেলি প্ৰায় ৫০ গৰাকী মহিলাৰে গঠন কৰা হৈছে এই শক্তিশালী পূজা সমিতিখন । বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবেলিও জাকজামকতা নোহোৱাকৈয়ে সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিক পৰম্পৰাৰে মা দুৰ্গা দেৱীৰ পূজাভাগ অনুষ্ঠিত কৰিছে ।
নৱৰাত্রি আৰম্ভ হোৱাৰ দিনাৰ পৰা দশমীৰ দিনলৈ সম্পূৰ্ণ বৈদিক নীতি-নিয়মেৰে পূজাভাগ সম্পন্ন হৈ আহিছে । এই পূজাস্থলীত সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিকতাক গুৰুত্ব আৰোপ কৰি পূজাভাগ কৰা হয় বাবে যথেষ্টসংখ্যক ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ উপস্থিতি পৰিলক্ষিত হয় এই পূজাস্থলীত ।
গুৱাহাটীৰ উপৰি দূৰ-দূৰণিৰ পৰাও মা দেৱী দুর্গাৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ এই পূজাস্থলীলৈ ভক্তসকল আহে ।