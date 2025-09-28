ETV Bharat / state

যোৰহাটত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ প্ৰস্তুতি, চিতাভস্মত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব পাৰিব ৰাইজে

যোৰহাটত জুবিন গাৰ্গৰ ১৩ দিনীয়া মাংগলিক অনুষ্ঠানৰ প্ৰস্তুতি । ১ অক্টোবৰত যোৰহাট ষ্টেডিয়ামত ৰখা হ'ব প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ চিতাভস্ম ।

Preparations for Zubeen Garg's 13th day ritual ceremony at Jorhat Stadium
যোৰহাট ষ্টেডিয়াম পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰী বিমল বড়াসহ প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলে (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 28, 2025 at 11:17 AM IST

যোৰহাট: অসমৰ উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ, অসমীয়া আবেগ জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মহাপ্ৰয়াণত এতিয়াও শোকত ম্ৰিয়মান সমগ্ৰ অসমবাসী । ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় জুবিন জন্মভূমিৰ যোৰহটীয়া ৰাইজো । জুবিন গাৰ্গৰ মহাপ্ৰয়াণৰ পিছত লক্ষ লক্ষ লোক ৰাজপথলৈ ওলাই আহি তেওঁক জনাইছিল শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে অনিচ্ছাস্বত্বেও চিৰবিদায় দিছিল হিয়া আমঠুগৰাকীক ।

সকলোৱে দাবী কৰিছিল মৰমৰ শিল্পীগৰাকী শেষ ঠিকনা হওক যোৰহাট, কাৰণ যোৰহাট তেওঁ নিজৰ ঠাই । চৰকাৰ ইচ্ছা আছিল যদিও পৰিয়াল লোকৰ সন্মতি অবিহনে সেয়া সম্ভৱ নহ’ল । ফলত মৰমৰ শিল্পী গৰাকী শেষ ঠিকনা হ’লগৈ সোণাপুৰ । কিন্তু যোৰহাটবাসীৰ দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই পৰিয়াল লোকৰ সন্মতি সাপেক্ষে যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হ'ব মহানায়কগৰাকীৰ ১৩ দিনীয়া মাংগলিক অনুষ্ঠান ।

জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ প্ৰস্তুতি (ETV Bharat Assam)

সেই উদ্দেশ্যৰে শনিবাৰে যোৰহাটত সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বড়া, কেন্দ্ৰীয় বৈদেশিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ উপস্থিতিত বিভিন্ন দল-সংগঠন, অনুষ্ঠান, প্ৰতিষ্ঠান, শিল্পী সমাজ আৰু নাগৰিক সমাজৰ সৈতে এক ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত হয় । সকলোৰে মতামত গ্ৰহণ কৰি ১ অক্টোবৰত যোৰহাট ষ্টেডিয়ামতে অনুষ্ঠিত হ'ব মহান শিল্পীগৰাকীৰ মাংগলিক অনুষ্ঠান আৰু উক্ত দিনতে যোৰহাটত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব চিতাভস্ম ।

আনহাতে এই ৰাজহুৱা সভাৰ পিছত হোৱা এক বাৰ্তালাপত সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বড়াই কয়, "আমাৰ মাজৰ পৰা চিৰবিদায় লৈ অনন্ত ধামলৈ গতি কৰিলে মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গে । তেওঁ মৃত্যুয়ে সমগ্ৰ অসমবাসীক এতিয়াও শোকাকুল কৰি ৰাখিছে । জুবিন গাৰ্গৰ আত্মাৰ সদগতিৰ বাবে যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হ'ব ১৩ দিনীয়া মাংগলিক কাৰ্য । ১ অক্টোবৰত যোৰহাট ষ্টেডিয়াম প্ৰাংগণত ৰাইজৰ সহযোগিতাত এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব ।"

Preparations for Zubeen Garg's 13th day ritual ceremony at Jorhat Stadium
৪৮ জনীয়া কৰ্ণধাৰ সমিতি গঠন (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "ইয়াতে জুবিনৰ চিতাভস্ম স্থাপন কৰা হ'ব । সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজে জনাব পাৰিব তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ নীতি-নিয়মৰ মাজেৰে এই মাংগলিক অনুষ্ঠান হ'ব । পৰিয়াল লোকে ইয়াতে বৈদিক নীতি-নিয়মেৰে মাংগলিক কাৰ্যও কৰিব । এই অনুষ্ঠান পৰিচালনাৰ বাবে এখন ৪৮ জনীয়া কৰ্ণধাৰ সমিতি গঠন কৰি দিয়া হৈছে । তেওঁলোকৰ জৰিয়তে এই অনুষ্ঠান পৰিচালনা হ'ব । পুৱা ৮ বজাৰ পৰা সূৰ্যাস্তৰ সময়লৈকে এই মাংগলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব ।" এই ৰাজহুৱা সভা সামৰণি মাৰি মন্ত্ৰী বিমল বড়াই জুবিনৰ মাংগলিক অনুষ্ঠান হ'বলগীয়া যোৰহাট ষ্টেডিয়াম পৰিদৰ্শন কৰে ।

সাৰিব নোৱাৰিব শ্যামকানু, সিদ্ধাৰ্থ, চি আই ডিত এজাহাৰ দাখিল জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালৰ

