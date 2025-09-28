যোৰহাটত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ প্ৰস্তুতি, চিতাভস্মত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব পাৰিব ৰাইজে
যোৰহাটত জুবিন গাৰ্গৰ ১৩ দিনীয়া মাংগলিক অনুষ্ঠানৰ প্ৰস্তুতি । ১ অক্টোবৰত যোৰহাট ষ্টেডিয়ামত ৰখা হ'ব প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ চিতাভস্ম ।
Published : September 28, 2025 at 11:17 AM IST
যোৰহাট: অসমৰ উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ, অসমীয়া আবেগ জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মহাপ্ৰয়াণত এতিয়াও শোকত ম্ৰিয়মান সমগ্ৰ অসমবাসী । ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় জুবিন জন্মভূমিৰ যোৰহটীয়া ৰাইজো । জুবিন গাৰ্গৰ মহাপ্ৰয়াণৰ পিছত লক্ষ লক্ষ লোক ৰাজপথলৈ ওলাই আহি তেওঁক জনাইছিল শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে অনিচ্ছাস্বত্বেও চিৰবিদায় দিছিল হিয়া আমঠুগৰাকীক ।
সকলোৱে দাবী কৰিছিল মৰমৰ শিল্পীগৰাকী শেষ ঠিকনা হওক যোৰহাট, কাৰণ যোৰহাট তেওঁ নিজৰ ঠাই । চৰকাৰ ইচ্ছা আছিল যদিও পৰিয়াল লোকৰ সন্মতি অবিহনে সেয়া সম্ভৱ নহ’ল । ফলত মৰমৰ শিল্পী গৰাকী শেষ ঠিকনা হ’লগৈ সোণাপুৰ । কিন্তু যোৰহাটবাসীৰ দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই পৰিয়াল লোকৰ সন্মতি সাপেক্ষে যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হ'ব মহানায়কগৰাকীৰ ১৩ দিনীয়া মাংগলিক অনুষ্ঠান ।
সেই উদ্দেশ্যৰে শনিবাৰে যোৰহাটত সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বড়া, কেন্দ্ৰীয় বৈদেশিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ উপস্থিতিত বিভিন্ন দল-সংগঠন, অনুষ্ঠান, প্ৰতিষ্ঠান, শিল্পী সমাজ আৰু নাগৰিক সমাজৰ সৈতে এক ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত হয় । সকলোৰে মতামত গ্ৰহণ কৰি ১ অক্টোবৰত যোৰহাট ষ্টেডিয়ামতে অনুষ্ঠিত হ'ব মহান শিল্পীগৰাকীৰ মাংগলিক অনুষ্ঠান আৰু উক্ত দিনতে যোৰহাটত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব চিতাভস্ম ।
আনহাতে এই ৰাজহুৱা সভাৰ পিছত হোৱা এক বাৰ্তালাপত সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বড়াই কয়, "আমাৰ মাজৰ পৰা চিৰবিদায় লৈ অনন্ত ধামলৈ গতি কৰিলে মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গে । তেওঁ মৃত্যুয়ে সমগ্ৰ অসমবাসীক এতিয়াও শোকাকুল কৰি ৰাখিছে । জুবিন গাৰ্গৰ আত্মাৰ সদগতিৰ বাবে যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হ'ব ১৩ দিনীয়া মাংগলিক কাৰ্য । ১ অক্টোবৰত যোৰহাট ষ্টেডিয়াম প্ৰাংগণত ৰাইজৰ সহযোগিতাত এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ইয়াতে জুবিনৰ চিতাভস্ম স্থাপন কৰা হ'ব । সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজে জনাব পাৰিব তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ নীতি-নিয়মৰ মাজেৰে এই মাংগলিক অনুষ্ঠান হ'ব । পৰিয়াল লোকে ইয়াতে বৈদিক নীতি-নিয়মেৰে মাংগলিক কাৰ্যও কৰিব । এই অনুষ্ঠান পৰিচালনাৰ বাবে এখন ৪৮ জনীয়া কৰ্ণধাৰ সমিতি গঠন কৰি দিয়া হৈছে । তেওঁলোকৰ জৰিয়তে এই অনুষ্ঠান পৰিচালনা হ'ব । পুৱা ৮ বজাৰ পৰা সূৰ্যাস্তৰ সময়লৈকে এই মাংগলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব ।" এই ৰাজহুৱা সভা সামৰণি মাৰি মন্ত্ৰী বিমল বড়াই জুবিনৰ মাংগলিক অনুষ্ঠান হ'বলগীয়া যোৰহাট ষ্টেডিয়াম পৰিদৰ্শন কৰে ।