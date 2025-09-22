কাইলৈ পুৱা জুবিনক সাৱটিব সেউজীয়া সোণাপুৰে

কাইলৈ পুৱা জুবিনক সাৱটিব সেউজীয়া সোণাপুৰে
সমাধিস্থলী আৰু সংগ্ৰহালয়ৰ প্ৰতিপালনৰ দায়িত্ব ল’বলৈ সাজু সোণাপুৰবাসী ৷
Published : September 22, 2025 at 9:46 PM IST
গুৱাহাটী : খাৰঘুলি অথবা কাহিলিপাৰা নহয়, হাতীমূৰা টিলা, কমাৰকুছি গাঁও, পাণবাৰী মৌজা, সোণাপুৰ ৰাজহ চক্ৰ, জিলা কামৰূপ (মহানগৰ) - কাইলৈৰ পৰা জুবিন গাৰ্গৰ নতুন ঠিকনা হ’ব এয়া ।
গুৱাহাটীৰ সমীপৰ সেউজীয়া প্ৰকৃতিৰ বুকুত ডিমৰীয়াৰ সেউজীয়াৰ মাজত শেষ হ’ব নিজানৰ গান ৷ সংগীতৰ যাদুকৰী যাত্ৰা সামৰি মঙলবাৰে পঞ্চভূতত বিলীন হ’ব যুগান্তকাৰী অসমীয়া মহানায়ক জুবিন গাৰ্গ ৷ নিজানে-নিতালে চিৰদিনৰ বাবে শুব জুবিন গাৰ্গ ।
শুব নহয়, আজি সৰুসজাইত নিস্তব্ধ হৈ শুই থকা জনতাৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ পঞ্চভূতত বিলীন হৈ যাব ৷ জুবিনক চিৰদিনলৈ নিজৰ বুকুত বিলীন কৰি ল’বলৈ সাজু সোণাপুৰৰ সেউজীয়া ভূমি ।
জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিস্থলীৰ প্ৰতিপালনৰ লগতে তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজি সংৰক্ষণৰ বাবে দায়িত্ব ল’বলৈ সাজু সোণাপুৰবাসী । দেওবাৰে নিশাৰ পৰা যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে প্ৰশাসনে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে জুবিন গাৰ্গৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ স্থলী ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু আৰু কেশৱ মহন্তই পোনপটীয়াকৈ জুবিন গাৰ্গৰ সমাধি আৰু শেষকৃত্যৰ প্ৰস্তুতিৰ তদাৰক কৰিছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোৱা ২৪ ঘণ্টাত ৩ বাৰকৈ নিজেই গৈ কমাৰকুছিত উপস্থিত হয় । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্টভাৱে কয় যে পুৱা ৭.৩০ ৰ পৰা ৮ বজাৰ ভিতৰত সৰুসজাইৰ পৰা জুবিন গাৰ্গৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ লৈ যোৱা হ’ব তেওঁৰ শেষ ঠিকনা কমাৰকুছিলৈ ।
জুবিনক আদৰিবলৈ সাজু ডিমৰীয়াবাসী
সোণাপুৰ-ডিমৰীয়াৰ সৌন্দৰ্যত আহ্লাদিত হৈ জুবিন গাৰ্গে প্ৰায়েই কৈছিল যে সোণাপুৰত এখন ঘৰ সাজি থকাৰ হেঁপাহ তেওঁৰ ৷ কায়িকভাৱে নহ’লেও এতিয়া চিৰদিনলৈ সংগীতৰ মহানায়কক এখন নিজানৰ ঘৰ দিবলৈ সাজু হৈছে ডিমৰীয়াবাসী ৷
প্ৰকৃতিক ভালপোৱা মানুহজনে এতিয়া পাহাৰতলিত চিৰদিনৰ বাবে আশ্ৰয় ল’ব । ডিমৰীয়াৰ সমাজকৰ্মী তথা সোণাপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ দেৱব্ৰত খনিকৰে জুবিন গাৰ্গৰ দৰে এগৰাকী মহান শিল্পীৰ সমাধি সোণাপুৰত হোৱাটো সমগ্ৰ ডিমৰীয়াবাসীৰ বাবেই সৌভাগ্য বুলি অভিহিত কৰে ৷
"এই মহান আত্মাক আমি সোণাপুৰবাসীয়ে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ পাই কৃতাৰ্থ হৈছো । সোণাপুৰৰ প্ৰতি তেখেতে নিজৰ চেনেহ বিভিন্ন সময়ত ব্যক্ত কৰি আহিছিল । তেখেতৰ সমাধিস্থলী আৰু সংগ্ৰহালয় আদি যিয়েই চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰে তাৰ প্ৰতিপালনৰ দায়িত্ব সোণাপুৰবাসীয়ে সদায়েই পালন কৰি যাবলৈ সাজু ৷" এই মন্তব্য দেৱব্ৰত খনিকৰৰ ।
আনহাতে, সোণাপুৰৰ এগৰাকী যুৱনেতা তথা সমাজকৰ্মী দিব্যজ্যোতি দাসে কয়, “জুবিনদা এগৰাকী প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আছিল, জীৱ-জন্তু ভাল পাইিছল, গছ ভাল পাইছিল । সেই পৰিৱেশটো ইয়াত তেওঁ পাব ৷ তেওঁ সোণাপুৰলৈ মন গ’লেই আহিছিল । ফুটবল খেলিছিল । মানুহৰ মাজলৈ আহিছিল ৷ প্ৰায়ে কৈছিল সোণাপুৰৰ সেউজীয়াৰ মিজত মই এখন ঘৰ সাজিম । সেই ঘৰ হৈ নুঠিলেও জুবিনদাৰ সমাধি এতিয়া এই পাহাৰতলিৰ সেউজীয়াৰ মাজত থাকিব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এই সেউজীয়াৰ প্ৰকৃতিৰ মাজত জুবিনদা বিলীন হৈ যাব ৷ আমি বিচাৰো ইয়াত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এটা সমাধিক্ষেত্ৰ হোৱাটো ৷ অনাগত প্ৰজন্মসমূহে যাতে এই মহান প্ৰতিভাৰ কথা যুগে যুগে জানিব পাৰে ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি বিচাৰো যে ইয়াত এটি উচ্চ পৰ্যায়ৰ সংগ্ৰহালয় হওক । জুবিনদাৰ সৃষ্টিৰাজি সংৰক্ষিত হওক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয়-আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰ্যটকে যাতে তেওঁক জনাৰ এক পেক্ষাপট ৰচনা হওক সেই কথা আমি বিচাৰিছো ৷”
আনহাতে, সমাধিক্ষেত্ৰৰ কাম-কাজ তদাৰকী কৰি থকা মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে ইটিভি ভাৰতক সদৰী কৰে যে ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে জুবিন গাৰ্গৰ শেষকৃত্য সমাপন কৰা হ’ব । আন একো বেলেগ অনুষ্ঠান নাথাকে ৷ পৰিয়ালৰ লোকে পুৰোহিতৰ দ্বাৰা ধৰ্মীয় ৰীতি পালন কৰাৰ পিছতেই জুবিন গাৰ্গৰ সৎকাৰ সম্পন্ন হ'ব ৷
মুঠ ১০ বিঘা ভূমিত সমাধিক্ষেত্ৰখন স্থাপন কৰা হ’ব ৷ ইতিমধ্যে ভূমি আবণ্টন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে ৷ ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যও এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিব ।