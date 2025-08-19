ETV Bharat / state

বোৰ্খা পিন্ধিবলৈ, গো-মাংস ভক্ষণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ; অন্তঃসত্ত্বা পত্নীয়ে স্বামীৰ পৰা উপহাৰ পালে নিৰ্মম প্ৰহাৰ - PREGNANT WOMAN ALLEGES ASSAULT

শাৰীৰিক আৰু মানসিক অত্যাচাৰৰ বলি হৈ ওচৰ চাপিল আৰক্ষীৰ ।

Pregnant Woman Alleges Assault By husband In Jorhat
অন্তঃসত্ত্বা পত্নীয়ে স্বামীৰ পৰা উপহাৰ পালে নিৰ্মম প্ৰহাৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 19, 2025 at 1:24 PM IST

যোৰহাট : ৰাজ্য়ত বৃদ্ধি পাইছে ঘৰুৱা হিংসাজনিত ঘটনা । সমান্তৰালভাৱে মহিলাৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন অপৰাধৰ ঘটনা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে । মহিলাসকলক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ বাবে চৰকাৰে বিভিন্ন আইন প্ৰণয়নৰ লগতে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ সময়তেই এইবাৰ বোৰ্খা পৰিধান নকৰা আৰু গো-মাংস ভক্ষণ নকৰা বাবে স্বামীয়ে গুৰুলা-গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে অন্তঃসত্ত্বা পত্নীক ।

এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে যোৰহাট জিলাৰ তিতাবৰত । এই সন্দৰ্ভত উত্থাপিত অভিযোগ মতে, এগৰাকী হিন্দু যুৱতীক এজন অন্য় ধৰ্মৰ যুৱকে পলুৱাই নিছিল আজিৰ পৰা প্ৰায় সাত মাহ পূৰ্বে । যুৱতীগৰাকীক ভাৰাঘৰত ৰাখিব বুলি কৈ পলুৱাই নি বিয়া কৰোৱাৰ পিচত যুৱকজনে প্ৰথমতে ভাৰাঘৰতেই ৰাখিছিল যদিও পিচত নিজৰ ঘৰলৈ নিয়ে । ইয়াৰ পিচৰে পৰাই যুৱতীগৰাকীক যুৱকজনৰ লগতে পৰিয়ালৰ লোকো শাৰীৰিক অত্য়াচাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা বুলি ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীৰ এগৰাকী আত্মীয়ই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।

অন্তঃসত্ত্বা পত্নীয়ে স্বামীৰ পৰা উপহাৰ পালে নিৰ্মম প্ৰহাৰ (ETV Bharat Assam)

প্ৰলোভনেৰে বিয়া পাতি মাৰধৰ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে যুৱকজনৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে । তিতাবৰৰ পূবালী নগৰৰ নুৰ ৰহমান নামৰ যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীৰ জ্য়েষ্ঠ ভগ্নীয়ে ।

Pregnant Woman Alleges Assault By husband In Jorhat
অভিযুক্ত নুৰ ৰহমান (ETV Bharat Assam)

নুৰ ৰহমান আৰু তেওঁ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰি ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীৰ জ্য়েষ্ঠ ভগ্নীয়ে কয়, "নুৰ ৰহমান আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকে মোৰ ভন্টিক বোৰ্খা পৰিধান নকৰা আৰু গো-মাংস ভক্ষণ নকৰা বাবে শাৰীৰিক আৰু মানসিক অত্যাচাৰ চলাই আহিছে । মোৰ অন্তঃসত্ত্বা ভন্টিক সন্তানসহ মাৰি পোলোৱা পৰিকল্পনা কৰিছিল । সেই উদ্দেশ্য় আগত লৈয়ে নুৰ ৰহমান আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকে মাৰধৰ কৰি অহা অভিযোগ কৰে । সেয়েহে এই ঘটনাৰ উচিত ন্যায় বিচাৰি আমি আৰক্ষী কাষ চাপিছো ।"

Pregnant Woman Alleges Assault By husband In Jorhat
এজাহাৰৰ কপি (ETV Bharat Assam)

যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে দেওবাৰে নিশা তিতাবৰ আৰক্ষী থানাত এই সংক্ৰান্তত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে । এই এজাহাৰৰ ভিত্তিত সম্প্ৰতি আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে নুৰ ৰহমানক ৷

অন্তঃসত্ত্বা পত্নীয়ে স্বামীৰ পৰা উপহাৰ পালে নিৰ্মম প্ৰহাৰ (ETV Bharat Assam)

Pregnant Woman Alleges Assault By husband In Jorhat
অভিযুক্ত নুৰ ৰহমান (ETV Bharat Assam)

Pregnant Woman Alleges Assault By husband In Jorhat
এজাহাৰৰ কপি (ETV Bharat Assam)

