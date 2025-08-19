যোৰহাট : ৰাজ্য়ত বৃদ্ধি পাইছে ঘৰুৱা হিংসাজনিত ঘটনা । সমান্তৰালভাৱে মহিলাৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন অপৰাধৰ ঘটনা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে । মহিলাসকলক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ বাবে চৰকাৰে বিভিন্ন আইন প্ৰণয়নৰ লগতে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ সময়তেই এইবাৰ বোৰ্খা পৰিধান নকৰা আৰু গো-মাংস ভক্ষণ নকৰা বাবে স্বামীয়ে গুৰুলা-গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে অন্তঃসত্ত্বা পত্নীক ।
এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে যোৰহাট জিলাৰ তিতাবৰত । এই সন্দৰ্ভত উত্থাপিত অভিযোগ মতে, এগৰাকী হিন্দু যুৱতীক এজন অন্য় ধৰ্মৰ যুৱকে পলুৱাই নিছিল আজিৰ পৰা প্ৰায় সাত মাহ পূৰ্বে । যুৱতীগৰাকীক ভাৰাঘৰত ৰাখিব বুলি কৈ পলুৱাই নি বিয়া কৰোৱাৰ পিচত যুৱকজনে প্ৰথমতে ভাৰাঘৰতেই ৰাখিছিল যদিও পিচত নিজৰ ঘৰলৈ নিয়ে । ইয়াৰ পিচৰে পৰাই যুৱতীগৰাকীক যুৱকজনৰ লগতে পৰিয়ালৰ লোকো শাৰীৰিক অত্য়াচাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা বুলি ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীৰ এগৰাকী আত্মীয়ই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।
প্ৰলোভনেৰে বিয়া পাতি মাৰধৰ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে যুৱকজনৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে । তিতাবৰৰ পূবালী নগৰৰ নুৰ ৰহমান নামৰ যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীৰ জ্য়েষ্ঠ ভগ্নীয়ে ।
নুৰ ৰহমান আৰু তেওঁ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰি ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীৰ জ্য়েষ্ঠ ভগ্নীয়ে কয়, "নুৰ ৰহমান আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকে মোৰ ভন্টিক বোৰ্খা পৰিধান নকৰা আৰু গো-মাংস ভক্ষণ নকৰা বাবে শাৰীৰিক আৰু মানসিক অত্যাচাৰ চলাই আহিছে । মোৰ অন্তঃসত্ত্বা ভন্টিক সন্তানসহ মাৰি পোলোৱা পৰিকল্পনা কৰিছিল । সেই উদ্দেশ্য় আগত লৈয়ে নুৰ ৰহমান আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকে মাৰধৰ কৰি অহা অভিযোগ কৰে । সেয়েহে এই ঘটনাৰ উচিত ন্যায় বিচাৰি আমি আৰক্ষী কাষ চাপিছো ।"
যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে দেওবাৰে নিশা তিতাবৰ আৰক্ষী থানাত এই সংক্ৰান্তত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে । এই এজাহাৰৰ ভিত্তিত সম্প্ৰতি আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে নুৰ ৰহমানক ৷