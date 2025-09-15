ETV Bharat / state

বহিঃৰাজ্য়ৰ শিল্পীৰ সমানেই প্ৰতিযোগিতাত ফেৰ মাৰিবলৈ সাজু চিৰঞ্জীৱ বৰা

শৈশৱতে জাগি উঠা হেঁপাহক সাৰথি কৰি ঘৰৰ ওচৰৰ পৰাই মাটি, খেৰ সংগ্ৰহ কৰি নিৰ্মাণ কৰিছিল দেৱ-দেৱীৰ মূৰ্তি । আজি তেওঁ প্ৰতিষ্ঠিত মৃৎশিল্পী ।

pottery artist Chiranjeev Bora of jorhat
যোৰহাটৰ মৃৎশিল্পী চিৰঞ্জীৱ বৰা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 15, 2025 at 5:53 PM IST

যোৰহাট : এজন উদ্য়মী যুৱক । এই যুৱকজনৰ শৈশৱতে পাঠ্যপুথিৰ জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ অগ্ৰসৰ হোৱাৰ সময়ত মন-মগজুত এক বিশেষ বিদ্যাৰ কথাই ক্ৰিয়া কৰিছিল । তেওঁৰ সৰুৰে পৰাই মৃন্ময় প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰাৰ হেঁপাহ জন্মিছিল । আজি এই যুৱকজনে দেৱ-দেৱীৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰি আন ৰাজ্য়ৰ শিল্পীৰ সমানেই প্ৰতিযোগিতাত ফেৰ মাৰিব পৰা হৈছে ।

যিসময়ত অসমত বহিঃৰাজ্যৰ মৃৎশিল্পীৰ দপদপনিক লৈ চৰ্চা হৈছে তেনে সময়তেই যোৰহাটৰ চিৰঞ্জীৱ বৰা নামৰ যুৱকজনে দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে অসমীয়াগিৰি । বহিঃৰাজ্য়ৰ পৰা অহা মৃৎশিল্পীৰে বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠান ভৰি পৰাৰ সময়তেই ব্যতিক্ৰম ৰূপত যোৰহাটৰ যুৱকজনে আন দহজনক দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ । শিশু অৱস্থাৰ পৰাই মৃন্ময় প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰি কেনেদৰে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে এইজন যুৱকে ?

যোৰহাটৰ মৃৎশিল্পী চিৰঞ্জীৱ বৰা (ETV Bharat Assam)

শৈশৱতে জাগি উঠা হেপাঁহক সাৰথি কৰি ঘৰৰ ওচৰৰ পৰাই মাটি, খেৰ সংগ্ৰহ কৰি বনাবলৈ ধৰিলে দেৱ-দেৱীৰ মূৰ্তি । যোৰহাটৰ ঢেকড়গঢ়াৰ যুৱকজনে চতুৰ্থ শ্ৰেণীত পঢ়ি থকাৰে পৰা শিল্প কৰ্মৰ কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ নকৰাকৈ দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাৰ লগতে অন্যান্য দেৱ-দেৱীৰ প্ৰতিমাও নিৰ্মাণ কৰি আহিছে ৷

চিৰঞ্জীৱে নিজেই নিৰ্মাণ কৰা প্ৰতিমাৰেই নিজৰ বাসভৱনত দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজন কৰি আহিছিল । তাৰ পিছত তেওঁৰ মনত ক্ৰিয়া কৰিলে যে তেওঁ দেৱী-দেৱীৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আন দহজনকো সংস্থাপন দিব পাৰিব ।

pottery artist Chiranjeev Bora of jorhat
যোৰহাটৰ মৃৎশিল্পী চিৰঞ্জীৱ বৰা (ETV Bharat Assam)

সেই আশা আৰু সপোন লৈ যোৰহাট নগৰৰ মাজমজিয়াত অলপ মাটি ভাৰা লৈ চিৰঞ্জীৱে গঢ় দিলে 'নিউ মা দুৰ্গা শিল্পালয়া' নামেৰে এক প্ৰতিষ্ঠানৰ । বৰ্তমান চিৰঞ্জীৱ বৰাৰ এই প্ৰতিষ্ঠানখন খুৱ কম সময়ৰ ভিতৰত ৰাইজৰ মাজত জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

চিৰঞ্জীৱ বৰাই এই প্ৰতিষ্ঠানত বিশ্বকৰ্মা,মা দুৰ্গাৰ পৰা আদি কৰি সকলো প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰে । এতিয়া চিৰঞ্জীৱ বৰা ভীষণ ব্যস্ত দিনে-নিশাই প্ৰতিমা বনোৱাত । কাৰণ কেইটামান দিনৰ পিছতে বিশ্বকৰ্মা পূজা আৰু শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ ‌। বৰ্তমান তেওঁৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰিসৰো বৃদ্ধি পাইছে । তেওঁ কেইবাজনো থলুৱা যুৱকক দিছে কৰ্ম সংস্থাপন ।

এই বৃত্তিৰ লগতে তেওঁ সক্ৰিয়ভাৱে এটা ৰাজনৈতিক দলত জড়িত হোৱা চিৰঞ্জীৱ বৰাই ইটিভি ভাৰতৰ আগত কয়, "চেষ্টাৰ কোনো অসাধ্য নাই । আমাক কৰ্ম কৰিবলৈ ভগৱানে শক্তি দিছে । সেই কৰ্ম কৰি নিজক কেনেদৰে স্বাৱলম্বী কৰি পৰিয়াল আৰু সমাজত কেনেকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰি তাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়েই ২০ বছৰে প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰি আহিছো । সকলোৱে জানে যে মই নিজেই মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা বনাই শিশু অৱস্থাৰ পৰাই নিজৰ ঘৰতে আধ্যাত্মিকভাৱে দুৰ্গা পূজা পালন কৰি আহিছো ।"

তেওঁ পুনৰ কয়, "ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আৰু সহাৰিত মই নগৰৰ মাজমজিয়াত এখন প্ৰতিষ্ঠান গঢ় দিছো । বৰ্তমান এই প্ৰতিষ্ঠানখনে তিনি বছৰত ভৰি দিছে । এই প্ৰতিষ্ঠানখনত থলুৱা অসমীয়া শিল্পীক লগত লৈ মৃন্ময় প্ৰতিমাসমূহ নিৰ্মাণ কৰি আহিছো আৰু ৰাইজৰ মাজলৈ উলিয়াই দিছো । অৱশ্য়ে কলিকতীয়া মিস্ত্ৰীয়ে মোৰ ইয়ালৈ আহি প্ৰতিমা নিৰ্মাণত থকা আঁসোৱাহ চাই দিয়ে । আমি যদি চেষ্টা কৰো তেতিয়া সকলো কামেই সহজ হৈ পৰে বা কৰিব পাৰো । মোৰ মৃন্ময় প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা খেৰ, মাটি, কাঠ আদি ঘৰৰ ওচৰ পৰাই সংগ্ৰহ কৰো; কিন্তু সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মৃন্ময় প্ৰতিমাৰ প্ৰয়োজনত অন্য সামগ্ৰী অসমৰ বাহিৰৰ পৰা আনিছো । ইয়াৰ আগতে মই ঘৰতে ইয়াক প্ৰস্তুত কৰিছিলো ।"

pottery artist Chiranjeev Bora of jorhat
যোৰহাটৰ মৃৎশিল্পী চিৰঞ্জীৱ বৰা (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "আজি মৃন্ময় শিল্পত প্ৰতিযোগিতা আহিছে । সেয়েহে প্ৰতিযোগিতাৰ এই পৃথিৱীখনত আগৱাঢ়ি যাবলৈ মই বহি:ৰাজ্যৰ এজন মিস্ত্ৰী আনিছো । মই বনোৱা প্ৰতিমা সমূহত যদি কিবা আসোঁৱাহ থাকে সেয়া তেওঁ দেখুৱাই দিয়ে । বৰ্তমান মোৰ প্ৰতিষ্ঠানখনত চাৰিজন থলুৱা যুৱকক নিযুক্তি দিছো ।"

