চাৰি দশক ধৰি মূৰ্তি নিৰ্মাণৰে পৰিয়ালৰ লগতে আন চাৰিজনক সংস্থাপন বাবুধন চৰহীয়াৰ

চাৰি দশক ধৰি মূৰ্তি নিৰ্মাণৰে পৰিয়ালৰ লগতে আন চাৰিজনক সংস্থাপন বাবুধন চৰহীয়াৰ
Published : September 16, 2025 at 6:58 PM IST
জোনাই: কাইলৈ বিশ্বকৰ্মা পূজা । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । শাৰী শাৰীকৈ আটক ধুনীয়া ৰূপত সজাই থোৱা হৈছে বিশ্ব খনিকৰৰ মূৰ্তিসমূহ । নিৰ্মাণ আৰু কাৰিকৰী শিক্ষাৰ সৈতে জড়িত থকাসকলৰ আৰাধ্য দেৱতা বিশ্বকৰ্মাৰ পূজাৰ বাবে এতিয়া সকলো সাজু ।
বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ এই প্ৰাকক্ষণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে প্ৰতিগৰাকী মৃৎশিল্পী । বিশ্বকৰ্মাৰ প্ৰতিটো মূৰ্তিৰ কাম সমাপ্ত কৰি বজাৰত উলিয়াই দিবলৈ তেওঁলোকে অহৰহ কৰিছে কাম । জোনাই সমজিলাৰ একমাত্ৰ ৰুকচিনস্থিত মৃৎশিল্পী কেন্দ্ৰটোত মৃন্ময় মূৰ্তি নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে কেইবাগৰাকীও শিল্পী, আটকধুনীয়াকৈ সাজি উলিয়াইছে বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তি ।
বিগত প্ৰায় চাৰি দশক ধৰি মূৰ্তি নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ আছে জোনাইৰ বাবুধন চৰহীয়া নামৰ এগৰাকী মৃৎ শিল্পী ৷ বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি ব্যক্তিগৰাকীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিয়েই পোহপাল দি আহিছে পৰিয়ালক ৷
এই বৰ্ষত কিমান বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে
এইবৰ্ষত বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে সৰু-ডাঙৰ মিলাই প্ৰায় ৫০ টাৰো অধিক বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে মৃৎশিল্পীসকলে ।
গ্ৰাহকৰ চাহিদা কেনে ?
মৃৎশিল্পী বাবুধন চৰহীয়াই জানিবলৈ দিয়া মতে জোনাইত পূৰ্বতকৈ এতিয়া কম অৰ্ডাৰ লাভ কৰিছে । পূৰ্বতে তেখেতে ২০০ ৰো অধিক মূৰ্তিৰ অৰ্ডাৰ লাভ কৰিছিল । তেতিয়াৰ দিনত কাঠৰ মিলবোৰ আছিল ৷ অৱশ্যে বৰ্তমান চিলাপথাৰ, তেলাম মাজৰবাৰী অঞ্চলত মৃন্ময় মূৰ্তি বনোৱা কেইগৰাকীমানহে শিল্পী আছে ৷ সেয়ে পূৰ্বতকৈ কম অৰ্ডাৰ লাভ কৰে ৷
কিমান দশক ধৰি মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি আহিছে বাবুধন চৰহীয়াই
১৯৮০ চনৰ পৰা বিগত প্ৰায় ৪০ টা বছৰে বিশ্বকৰ্মা, দুৰ্গা পূজা, মা মনসা পূজা, কালী পূজা, গণেশ পূজা, সৰস্বতী পূজাৰ লগতে বছৰৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণত ব্যস্ত থাকে মৃৎশিল্পী বাবুধন চৰহীয়া আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলে । এই সময়ছোৱাত ভীষণ ব্যস্ত বাবুধন চৰহীয়া । বৰ্তমান বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণত ব্যস্ত তেওঁ । এই বৃত্তিৰেই পৰিয়াল পোহপাল দিছে বাবুধন চৰহীয়াই ৷ সংস্থাপন দিছে আন চাৰিজনক । যিহেতু বিশ্বকৰ্মা পূজালৈ মাজত আছে মাথোঁ এটা দিন । এতিয়া অন্তিম পৰশৰ বাবে সাজু হৈ উঠিছে বিশ্বকৰ্মাৰ প্ৰতিমূৰ্তিসমূহ ।
বাবুধন চৰহীয়াই নিৰ্মাণ কৰা মূৰ্তি কোন কোন ঠাইৰ মণ্ডপত উপলব্ধ
জোনাই সমজিলাৰ লগতে বহিঃৰাজ্য অৰুণাচলৰ বিভিন্ন পূজা মণ্ডপত উপলব্ধ বাবুধন চৰহীয়াই সাজি উলিওৱা মৃণ্ময় মূৰ্তিসমূহ । বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ বাবে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মূৰ্তিৰ অৰ্ডাৰ লাভ কৰিছে বাবুধন চৰহীয়াই । জোনাইৰ পৰা অনা বিশেষ মাটিৰে মৃৎশিল্পীগৰাকীয়ে এইবেলি সৰু-ডাঙৰ ৫০ টা বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে ।
