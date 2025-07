ETV Bharat / state

দিখৌ নৈ ওপৰৰ সেই কপিকলযুক্ত দলংখনে আজি বৰকৈ উচুপিছে - PATHETIC CONDITION DEKHOW BRIDGE

শিৱসাগৰ : এয়া ইতিহাস এখন ঐতিহ্যবাহী দলঙৰ । ১৯৩৫ চনত নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰা দলংখনৰ সন্দৰ্ভত শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ চৰকাৰী পেজত এইদৰে উল্লেখ কৰিছে -

“The bridge built by the British over the river Dekhow in 1935.The uniqueness about this bridge is that the mid section of the bridge was able to be lifted to let the ships pass through. However the same is presently not functional, but still represents the engineering marvels during the British era.”

কিন্তু এতিয়া যেন দিখৌ নৈয়ে উচুপিছে ! উচুপিছে ঐতিহ্য সংপৃক্ত দলংখনে ।

কপিকলযুক্ত দলং সন্দৰ্ভত প্ৰতিবেদন (ETV Bharat Assam)

শিৱসাগৰ চহৰত আহোম যুগৰ স্থাপত্য কলা ৰংঘৰ, তলাতল ঘৰে যিদৰে ঐতিহ্যৰ নিদৰ্শন, সেইদৰে বৃটিছ যুগৰ কাৰিকৰী কলাৰ নিদৰ্শন পুৰণি দিখৌ দলং । ১৮২৬ চনৰ ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ পাছত বৃটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে স্বৰ্গদেউ পুৰন্দৰ সিংহক পেঞ্চন প্ৰদান কৰি উজনি অসমৰ শাসনভাৰ কোম্পানীৰ হাতলৈ নিয়ে ৷

সেই সময়ত যাতায়তৰ বাবে জলপথ একমাত্ৰ উপায় আছিল যদিও উজনিত উৎপাদিত চাহ, কয়লা আদি সৰবৰাহ কৰিবলৈ বৃটিছ শাসকে উজনিৰ পৰা নামনিক সংযুক্ত কৰি অসম ট্ৰাংক ৰোড নিৰ্মাণ কৰে । শিৱসাগৰ জিলাৰ মাজেদি পাৰ হৈ যোৱা এই ট্ৰাংক ৰোড শিৱসাগৰ নগৰৰ গাতে লাগি থকা দিখৌ নদী পাৰ কৰি গৈছিল ।

কিয় নিৰ্মাণ কৰিছিল দিখৌৰ দলং ?

এতিয়া দলং থকা স্থানত তেতিয়া আছিল আমগুৰি ঘাট । অসম ট্ৰাংক ৰোড হৈ অহা যান-বাহনসমূহ আমগুৰি ঘাটেদি নাৱৰ জৰিয়তে পাৰ কৰাব লগা হোৱাত সময়ৰ লগতে মালবস্তুৰো হানি হৈছিল । যাৰ বাবে উক্ত স্থানত কুৰি শতিকাৰ আৰম্ভণি কালত এখন দলং নিৰ্মাণ কৰি যাতায়ত সুচল কৰাৰ এক পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল ।

দিখৌ দলং (ETV Bharat Assam)

কিন্তু এই পৰিকল্পনা কৰোতে আহি পৰিছিল এক সমস্যা । যিহেতু দিখৌ নদীৰ জলপথ সেই সময়ত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ যাতায়তৰ মাধ্যম আছিল । এই জলপথেদি নাজিৰাত থকা আসাম টি কোম্পানীৰ পৰা কলিকতালৈ চাহপাত পৰিবহণ কৰা হৈছিল । কিন্তু দলঙখন নিৰ্মাণ কৰিলে দিখৌৰ বুকুৱেদি জাহাজ চলাচলত এক বাধা হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা দিছিল । এই সমস্যা সমাধান কৰিবৰ বাবে কপিকলযুক্ত এখন দলং নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰা হয় যাতে দাঙি দিয়া দলংখনৰ তলেদি জাহাজ পাৰ হৈ যাব পাৰে ।

দলং নিৰ্মাণ :

এই পৰিকল্পনাৰে দলং নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিল ইংলেণ্ডৰ ব্ৰেথৱেইথ কোম্পানীক । এই কোম্পানীয়ে কলিকতাত ব্ৰেথৱেইথ কোং(ইণ্ডিয়া) লিমিটেড স্থাপন কৰি এই দলং নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰে । দলংখন নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে ব্ৰিটিছ ষ্টীল কোম্পানী আৰু টাটা আইৰণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীৰ পৰা লোহা আৰু ষ্টীলৰ সামগ্ৰীসমূহ অনা হৈছিল ।

উল্লেখযোগ্য যে, তেতিয়াৰ বৃটিছ শাসকে দিখৌ দলং নিৰ্মাণ কৰা সময়ত অভিযান্ত্ৰিক দিশত বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ তিনিখন দলং নিৰ্মাণ কৰিছিল । এখন কলিকতা আৰু হাওৰা সংযোগী হুগলী নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হুগলী দলং ৷ বৰ্তমান বাংলাদেশৰ পদ্মা নদীৰ ওপৰত থকা ওপঙা দলং আৰু শিৱসাগৰৰ দিখৌ নদীৰ ওপৰত থকা কপিকলযুক্ত দলং ।

কপিকল দি কি কৌশল কৰিছিল ব্যৱহাৰ :

মাংকি ডাইভ কৌশলেৰে খুঁটা পুতি স্ক্ৰু পাইল ডাইভিং কাৰিকৰী পদ্ধতিৰে এই দলং নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । লগতে সংযুক্ত কৰা হৈছিল এক কপিকল । উক্ত কপিকল উঠোৱা-নমোৱা কৰিবৰ বাবে দলঙৰ ওপৰত স্থাপন কৰা হৈছিল এক মেচিন ঘৰ ৷