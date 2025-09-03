ETV Bharat / state

বাঘে পোৱালি দিয়া এছিয়াৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ মুগা সঁচ উন্নয়ন প্ৰকল্প - MUGA SEED DEVELOPMENT PROJECT

প্ৰতিপালনৰ অভাৱত এতিয়া এছিয়াৰ দ্বিতীয়টো সৰ্ববৃহৎ মুগা সঁচ উন্নয়ন প্ৰকল্পক আৱৰি ধৰিছে হাবি-জংঘলে ৷ এই জংঘলত বাঘে বিচৰণ কৰি পোৱালি জন্ম দি বংশবৃদ্ধিও কৰিছে ।

MUGA SEED DEVELOPMENT PROJECT
বাঘে পোৱালি দিয়া এছিয়াৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ মুগা সঁচ উন্নয়ন প্ৰকল্প (ETV Bharat Assam)
Published : September 3, 2025 at 10:06 PM IST

আমগুৰি: প্ৰতিবেদনৰ শিৰোনামটো দেখি আপুনি হয়তো ভাবিছে এছিয়াৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ মুগা সঁচ উন্নয়ন প্ৰকল্পত বাঘে কেনেকৈ পোৱালি জন্ম দিয়ে । অস্বাভাৱিক নহয়, এয়া প্ৰকৃততে সত্য ৷ নামতহে আছে এই প্ৰকল্পটো, কামত নাই । কৰ্মচাৰী আছে, উৎপাদন নাই । চোমগছ আছে, মুগাপালক নাই ।

বৃহৎ কলেবৰৰ চোমগছে ভৰা চোমনি আছে যদিও প্ৰতিপালন কৰিবলৈ কোনো নাই । প্ৰতিপালনৰ অভাৱত এতিয়া এছিয়াৰ দ্বিতীয়টো সৰ্ববৃহৎ মুগা সঁচ উন্নয়ন প্ৰকল্পক আৱৰি ধৰিছে হাবি-জংঘলে ৷ এই জংঘলত বাঘে বিচৰণ কৰি পোৱালি জন্ম দি বংশবৃদ্ধিও কৰিছে ।

dবাঘে পোৱালি দিয়া এছিয়াৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ মুগা সঁচ উন্নয়ন প্ৰকল্প (ETV Bharat Assam)

এছিয়াৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ মুগা সঁচ উন্নয়ন প্ৰকল্প

অসমৰ কৃষিজীৱী লোকসকলৰ প্ৰাচীন অন্যতম এক গ্ৰাম্য উদ্যোগ হ'ল ৰেচম শিল্প । এই ৰেচম শিল্পৰ যোগেদি কৃষিজীৱী লোকসকলে আপুৰুগীয়া শিল্পবিধক জীয়াই ৰখাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছিল ।

MUGA SEED DEVELOPMENT PROJECT
বাঘে পোৱালি দিয়া এছিয়াৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ মুগা সঁচ উন্নয়ন প্ৰকল্প (ETV Bharat Assam)

ৰেচম শিল্পবিধক জীয়াই ৰখা সমগ্ৰ এছিয়াৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ মুগা সঁচ উন্নয়ন প্ৰকল্প হিচাপে পৰিচিত বৰাহীবাৰী মুগা সঁচ উন্নয়ন প্ৰকল্প । প্ৰকল্পটো ১৯৭১ চনতে প্ৰায় ৩০০ বিঘাৰো অধিক মাটিত স্থাপন কৰি চোমগছ ৰোপণেৰে কৃষিজীৱী লোকসকলক অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত বৃহৎ সকাহ প্ৰদান কৰিছিল । বিশেষকৈ এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে মুগা পলুৰ উন্নত জাতৰ সঁচ উৎপাদন কৰি মুগা পালকসকলক বিতৰণ কৰা হয় যাতে তেওঁলোকে ভাল গুণগতমানৰ মুগা সূতা উৎপাদন কৰিব পাৰে । এই প্ৰকল্পই অসমৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকলক স্বাৱলম্বী কৰাত সহায় কৰি আহিছিল । ১৯৭১ চনত স্থাপিত অৱস্থাত বৰাহীবাৰী মুগা পাম হিচাপে পৰিচিত আছিল আৰু ১৯৮৫ চনত মুগা সঁচ উন্নয়ন প্ৰকল্পলৈ উন্নীতকৰণ কৰা হয় ।

বৰ্তমানৰ অৱস্থিতি

প্ৰায় ৩০০ বিঘা মাটিকালিত ১৫ হাজাৰৰো অধিক সৰু-বৰ চোমগছ থকা মুগা সঁচ উন্নয়ন প্ৰকল্প বৰ্তমান মৃতপ্ৰায় অৱস্থাত আছে । যি হাবি-জংঘলৰে বেৰি ধৰাত বাঘৰ আশ্ৰয়স্থললৈ পৰ্যবেসিত হৈছে । মুগা সঁচ উন্নয়ন প্ৰকল্পটোত ৮ জন কৰ্মচাৰী আছে যদিও কৰ্মসংস্কৃতিৰ অভাৱ । কৰ্মচাৰীৰ অভাৱ, কৰ্মচাৰী থাকিব পৰাকৈ উপযুক্ত আৱাসগৃহ নথকাৰ ফলত প্ৰকল্পটো দিনতেই মৰিশালী সদৃশ হৈ উঠে ।

স্থানীয় ব্যক্তি শশাংক গগৈয়ে কয়, ‘‘পূৰ্বতে মুগা পামখনত ঢকুৱাখানা, ঘিলামৰা, লক্ষীমপুৰৰ পালকে মুগাপালন কৰিছিল । জাৰুৱা, জেঠুৱা, ভদীয়া, কটীয়া আদি বিভিন্ন সময়ত মুগাপালন কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিছিল । মুগাপলন কৰি ইয়াৰ ধনেৰে ক্ৰয় কৰা টিনপাত আজিও আছে ৷ বৰ্তমান প্ৰকল্পটোৱে সঁচ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সদিচ্ছা কৰা হ'লে পালকসকল উপকৃত হ'লহেতেন ৷ প্ৰকল্পটোত চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰ্যাপ্ত কৰ্মচাৰী নথকাত হাবি-জংঘল হ'ল । চোমগছবিলাকত শেলাই ধৰিলে, পাততো শেলাই ধৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । জংঘলত বাঘে পোৱালিও দিছে ৷’’

MUGA SEED DEVELOPMENT PROJECT
বাঘে পোৱালি দিয়া এছিয়াৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ মুগা সঁচ উন্নয়ন প্ৰকল্প (ETV Bharat Assam)

স্থানীয় ব্যক্তি জিতু গগৈয়ে মুগাপালকে মুগা পুহিবলৈ এৰি দিয়াৰ লগতে পাকে-প্ৰকাৰে এৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱা বুলি কয় । ‘‘সঁচ উন্নয়ন প্ৰকল্পটো নামতহে আছে । পালকসকলে গাৰো পাহাৰ, ধেমাজি, লক্ষীমপুৰৰ পৰা সঁচ আনে । গছবিলাক বুঢ়া হৈ মৰি যোৱাৰ লগতে উপযুক্ত গছবিলাক মুগাপালকে চাফা কৰিহে মুগাপালন কৰি আহিছে । বৰ্তমান সময়ত ৰেচম মন্ত্ৰীৰ নাম আৰু ৰেচম মন্ত্ৰী কোন, সেয়া প্ৰায়সংখ্যকে চিনিয়ে নাপায়’’ বুলিও গগৈয়ে কয় ৷ তদুপৰি মুগা শিল্প অসমীয়াৰ সংস্কৃতি-জীৱন জীৱিকাৰ সম্বল, সেয়েহে এজন কৰ্মঠ উপযুক্ততাৰ ভিত্তিত মন্ত্ৰিত্ব দিবৰ কাৰণে আহ্বান জনায় ।

অন্য এজন মুগাপালক দেৱেন গোহাঁইয়ে কয়, ‘‘কাৰ্যালয়টোত কমেও ২০ গৰাকী কৰ্মচাৰীৰ প্ৰয়োজন আছিল, কিন্তু আছে ৮ গৰাকী ।তেওঁলোকৰ মাজতো কৰ্মসংস্কৃতিৰ অভাৱ । সঁচ উন্নয়ন প্ৰকল্প হাঁহখোৱা আৰু ঘিলাধাৰী দুটা ভাগত বিভক্ত । কৰ্মচাৰীসকলে কৰ্মসংস্কৃতি বঢ়ালেহে মুগাপালকৰ উন্নয়ন হ'ব ৷’’

চৰকাৰৰ কৰণীয়

অসমৰ সংস্কৃতিৰ অন্যতম চানেকী তথা সম্পদ মুগাশিল্পৰ প্ৰতি উঠি অহা প্ৰজন্মৰ স্পৃহা কমি আহিছে । সততে হোৱা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ, বায়ুমণ্ডলৰ অস্বাভাৱিক পৰিৱৰ্তন, কীটনাশক ঔষধৰ সঘন প্ৰয়োগৰ ফলত মুগাৰ বিস্তাৰৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আহি পৰিছে । বিশেষকৈ দুৰ্যোগৰ সময়ত মুগাপালকক সকাহ দিবলৈ, আৰ্থিক নিৰাপত্তা দিবলৈ বিভাগটো অক্ষম হোৱাত মুগাপালকসকল হতাশ হৈ উঠিছে । এনে অৱস্থাত ৰেচম বিভাগটোৱে মুগাপালকৰ ক্ষেত্ৰত বিধি-পথালি দিয়ে । চৰকাৰে মুগাপালকৰ আৰ্থিক নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে লোকচানৰ সন্মুখীন হোৱা পালকে দ্বিতীয়বাৰ মুগা পালন নকৰে । সেয়েহে চৰকাৰে ৰেচম বিভাগটোক কাৰ্যক্ষম আৰু মুগাপালকসকলক জীৱন আৰু আৰ্থিক নিৰাপত্তা, বীমাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব । অন্যথাই এদিন সঁচ উন্নয়নৰ প্ৰকল্পস্থলীত বনৰীয়া জীৱ-জন্তুৰ বসতিস্থল হৈ উঠিব ।

লগতে পঢ়ক: মুগা শিল্প কি, জানিবলৈ আহক ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয়লৈ

