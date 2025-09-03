আমগুৰি: প্ৰতিবেদনৰ শিৰোনামটো দেখি আপুনি হয়তো ভাবিছে এছিয়াৰ দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ মুগা সঁচ উন্নয়ন প্ৰকল্পত বাঘে কেনেকৈ পোৱালি জন্ম দিয়ে । অস্বাভাৱিক নহয়, এয়া প্ৰকৃততে সত্য ৷ নামতহে আছে এই প্ৰকল্পটো, কামত নাই । কৰ্মচাৰী আছে, উৎপাদন নাই । চোমগছ আছে, মুগাপালক নাই ।
বৃহৎ কলেবৰৰ চোমগছে ভৰা চোমনি আছে যদিও প্ৰতিপালন কৰিবলৈ কোনো নাই । প্ৰতিপালনৰ অভাৱত এতিয়া এছিয়াৰ দ্বিতীয়টো সৰ্ববৃহৎ মুগা সঁচ উন্নয়ন প্ৰকল্পক আৱৰি ধৰিছে হাবি-জংঘলে ৷ এই জংঘলত বাঘে বিচৰণ কৰি পোৱালি জন্ম দি বংশবৃদ্ধিও কৰিছে ।
এছিয়াৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ মুগা সঁচ উন্নয়ন প্ৰকল্প
অসমৰ কৃষিজীৱী লোকসকলৰ প্ৰাচীন অন্যতম এক গ্ৰাম্য উদ্যোগ হ'ল ৰেচম শিল্প । এই ৰেচম শিল্পৰ যোগেদি কৃষিজীৱী লোকসকলে আপুৰুগীয়া শিল্পবিধক জীয়াই ৰখাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছিল ।
ৰেচম শিল্পবিধক জীয়াই ৰখা সমগ্ৰ এছিয়াৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ মুগা সঁচ উন্নয়ন প্ৰকল্প হিচাপে পৰিচিত বৰাহীবাৰী মুগা সঁচ উন্নয়ন প্ৰকল্প । প্ৰকল্পটো ১৯৭১ চনতে প্ৰায় ৩০০ বিঘাৰো অধিক মাটিত স্থাপন কৰি চোমগছ ৰোপণেৰে কৃষিজীৱী লোকসকলক অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত বৃহৎ সকাহ প্ৰদান কৰিছিল । বিশেষকৈ এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে মুগা পলুৰ উন্নত জাতৰ সঁচ উৎপাদন কৰি মুগা পালকসকলক বিতৰণ কৰা হয় যাতে তেওঁলোকে ভাল গুণগতমানৰ মুগা সূতা উৎপাদন কৰিব পাৰে । এই প্ৰকল্পই অসমৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকলক স্বাৱলম্বী কৰাত সহায় কৰি আহিছিল । ১৯৭১ চনত স্থাপিত অৱস্থাত বৰাহীবাৰী মুগা পাম হিচাপে পৰিচিত আছিল আৰু ১৯৮৫ চনত মুগা সঁচ উন্নয়ন প্ৰকল্পলৈ উন্নীতকৰণ কৰা হয় ।
বৰ্তমানৰ অৱস্থিতি
প্ৰায় ৩০০ বিঘা মাটিকালিত ১৫ হাজাৰৰো অধিক সৰু-বৰ চোমগছ থকা মুগা সঁচ উন্নয়ন প্ৰকল্প বৰ্তমান মৃতপ্ৰায় অৱস্থাত আছে । যি হাবি-জংঘলৰে বেৰি ধৰাত বাঘৰ আশ্ৰয়স্থললৈ পৰ্যবেসিত হৈছে । মুগা সঁচ উন্নয়ন প্ৰকল্পটোত ৮ জন কৰ্মচাৰী আছে যদিও কৰ্মসংস্কৃতিৰ অভাৱ । কৰ্মচাৰীৰ অভাৱ, কৰ্মচাৰী থাকিব পৰাকৈ উপযুক্ত আৱাসগৃহ নথকাৰ ফলত প্ৰকল্পটো দিনতেই মৰিশালী সদৃশ হৈ উঠে ।
স্থানীয় ব্যক্তি শশাংক গগৈয়ে কয়, ‘‘পূৰ্বতে মুগা পামখনত ঢকুৱাখানা, ঘিলামৰা, লক্ষীমপুৰৰ পালকে মুগাপালন কৰিছিল । জাৰুৱা, জেঠুৱা, ভদীয়া, কটীয়া আদি বিভিন্ন সময়ত মুগাপালন কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিছিল । মুগাপলন কৰি ইয়াৰ ধনেৰে ক্ৰয় কৰা টিনপাত আজিও আছে ৷ বৰ্তমান প্ৰকল্পটোৱে সঁচ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সদিচ্ছা কৰা হ'লে পালকসকল উপকৃত হ'লহেতেন ৷ প্ৰকল্পটোত চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰ্যাপ্ত কৰ্মচাৰী নথকাত হাবি-জংঘল হ'ল । চোমগছবিলাকত শেলাই ধৰিলে, পাততো শেলাই ধৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । জংঘলত বাঘে পোৱালিও দিছে ৷’’
স্থানীয় ব্যক্তি জিতু গগৈয়ে মুগাপালকে মুগা পুহিবলৈ এৰি দিয়াৰ লগতে পাকে-প্ৰকাৰে এৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱা বুলি কয় । ‘‘সঁচ উন্নয়ন প্ৰকল্পটো নামতহে আছে । পালকসকলে গাৰো পাহাৰ, ধেমাজি, লক্ষীমপুৰৰ পৰা সঁচ আনে । গছবিলাক বুঢ়া হৈ মৰি যোৱাৰ লগতে উপযুক্ত গছবিলাক মুগাপালকে চাফা কৰিহে মুগাপালন কৰি আহিছে । বৰ্তমান সময়ত ৰেচম মন্ত্ৰীৰ নাম আৰু ৰেচম মন্ত্ৰী কোন, সেয়া প্ৰায়সংখ্যকে চিনিয়ে নাপায়’’ বুলিও গগৈয়ে কয় ৷ তদুপৰি মুগা শিল্প অসমীয়াৰ সংস্কৃতি-জীৱন জীৱিকাৰ সম্বল, সেয়েহে এজন কৰ্মঠ উপযুক্ততাৰ ভিত্তিত মন্ত্ৰিত্ব দিবৰ কাৰণে আহ্বান জনায় ।
অন্য এজন মুগাপালক দেৱেন গোহাঁইয়ে কয়, ‘‘কাৰ্যালয়টোত কমেও ২০ গৰাকী কৰ্মচাৰীৰ প্ৰয়োজন আছিল, কিন্তু আছে ৮ গৰাকী ।তেওঁলোকৰ মাজতো কৰ্মসংস্কৃতিৰ অভাৱ । সঁচ উন্নয়ন প্ৰকল্প হাঁহখোৱা আৰু ঘিলাধাৰী দুটা ভাগত বিভক্ত । কৰ্মচাৰীসকলে কৰ্মসংস্কৃতি বঢ়ালেহে মুগাপালকৰ উন্নয়ন হ'ব ৷’’
চৰকাৰৰ কৰণীয়
অসমৰ সংস্কৃতিৰ অন্যতম চানেকী তথা সম্পদ মুগাশিল্পৰ প্ৰতি উঠি অহা প্ৰজন্মৰ স্পৃহা কমি আহিছে । সততে হোৱা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ, বায়ুমণ্ডলৰ অস্বাভাৱিক পৰিৱৰ্তন, কীটনাশক ঔষধৰ সঘন প্ৰয়োগৰ ফলত মুগাৰ বিস্তাৰৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আহি পৰিছে । বিশেষকৈ দুৰ্যোগৰ সময়ত মুগাপালকক সকাহ দিবলৈ, আৰ্থিক নিৰাপত্তা দিবলৈ বিভাগটো অক্ষম হোৱাত মুগাপালকসকল হতাশ হৈ উঠিছে । এনে অৱস্থাত ৰেচম বিভাগটোৱে মুগাপালকৰ ক্ষেত্ৰত বিধি-পথালি দিয়ে । চৰকাৰে মুগাপালকৰ আৰ্থিক নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে লোকচানৰ সন্মুখীন হোৱা পালকে দ্বিতীয়বাৰ মুগা পালন নকৰে । সেয়েহে চৰকাৰে ৰেচম বিভাগটোক কাৰ্যক্ষম আৰু মুগাপালকসকলক জীৱন আৰু আৰ্থিক নিৰাপত্তা, বীমাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব । অন্যথাই এদিন সঁচ উন্নয়নৰ প্ৰকল্পস্থলীত বনৰীয়া জীৱ-জন্তুৰ বসতিস্থল হৈ উঠিব ।