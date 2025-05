ETV Bharat / state

শুকুৰবাৰে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ; ভোটকেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা ভোটগ্ৰহণ কৰ্মী-বিষয়া

ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ যাবলৈ সাজু হোৱা একাংশ নিৰ্বাচনী বিষয়া-কৰ্মচাৰী ( ETV Bharat Assam )

যোৰহাটত ৪৪টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব যোৰহাট : তিনিটা ৰঙৰ বেলেটৰ জৰিয়তে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ । যোৰহাটত নাই স্পৰ্শকাতৰ আৰু অতি স্পৰ্শকাতৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ । মহিলাই পৰিচালনা কৰিব ৪৪টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ । ২ মে'ত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সাজু হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগ । লগে সাজু হৈছে জিলা প্ৰশাসন । শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে প্ৰত্যেক মুহূৰ্তত সাজু আৰু সজাগ যোৰহাট জিলা প্ৰশাসন । কাইলৈ ৰাজ্যত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন (ETV Bharat Assam) বুধবাৰে পুৱাৰে পৰাই যোৰহাট চৰকাৰী বহুমুখী বালক বিদ্যালয় খেলপথাৰত ভোটগ্ৰহণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বেলট পেপাৰক ধৰি অনন্য সামগ্ৰীসমূহ চমজি লৈ নিজ নিজ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে দায়িত্বপ্ৰাপ্ত লোকসকলৰ লগতে নিৰাপত্তাৰক্ষীসকল । পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ সন্দৰ্ভত যোৰহাট জিলা আয়ুক্ত জয় শিৱানীয়ে কয়, "যোৰহাট জিলাত ৯২৩ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে আৰু সমজিলা তিতাবৰৰ বাবে পৃথকে নিৰ্বাচনী কাম তদাৰক কৰিছে তিতাবৰ জিলা প্ৰশাসনে । যোৰহাট জিলাত ১২ টা জিলা পৰিষদ আৰু তিতাবৰত ৪টা জিলা পৰিষদ আছে । ৯২৩ টা ভোটগ্ৰহণ চেণ্টাৰৰ ভিতৰত ৮৭৯ টা কেন্দ্ৰ পুৰুষৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব আৰু ৪৪টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব । প্ৰত্যকটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত এজন ছেক্টৰ অফিচাৰ আৰু এজন পুলিচ ছেক্টৰ অফিচাৰৰ নেতৃত্বত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব ।" সাজু আৰক্ষী বাহিনী (ETV Bharat Assam) এইবাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ইভিএমৰ পৰিৱতে বেলট পেপাৰৰ জৰিয়তে ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তিনিটা ৰঙৰ তিনিখন বেলেট পেপাৰ থাকিব । জিলা পৰিষদৰ বাবে নীলা, আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্য বাবে কমলা ৰঙৰ আৰু ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ বাবে বগা ৰঙৰ বেলট পেপাৰ ৰখা হৈছে । শিৱসাগৰ জিলাৰ নিৰ্বাচনী দায়িত্বত থকা বিষয়া-কৰ্মচাৰী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষী ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা শিৱসাগৰ : শিৱসাগৰ জিলাৰ ৫ আঞ্চলিক পঞ্চায়ত, ১২ জিলা পৰিষদ, ৮২ টা গাঁও পঞ্চায়তৰ ৮২০ টা ৱাৰ্ডৰ বাবে শুকুৰবাৰে ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব । ৮৫৮ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগা এই নিৰ্বাচনত সৰ্বমুঠ ২,২৯১ গৰাকী প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনত অৱর্তীণ হৈছে । ইয়াৰে ২১৬ গৰাকী আঞ্চলিক পঞ্চায়ত, ৩৭ গৰাকী জিলা পৰিষদ আৰু ২,০৩৮ গৰাকী গাঁও পঞ্চায়ত সদস্য পদৰ প্ৰাৰ্থী । জিলাখনৰ ৫,০১,১৫১ গৰাকী ভোটাৰে এই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব । মুঠ ভোটাৰৰ ২,৪৮,২৫৭ গৰাকী পুৰুষ আৰু ২,৫২,৮৯১ গৰাকী মহিলাৰ লগতে তিনিজন তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ আছে । উল্লেখযোগ্য যে ইতিমধ্যে জিলাখনৰ পৰা বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে ১৫ গৰাকী প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচিত হৈছে । মাজুলীত ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ দল মাজুলী : শুকুৰবাৰে ৰাজ্যত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব । এই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন সুচাৰুৰূপে অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে সাজু হৈছে চৰকাৰ, জিলা প্ৰশাসন । মাজুলীৰ বিভিন্ন ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে বিষয়া, কৰ্মচাৰীৰ দল । মাজুলীত ফেৰীৰে পাৰ হৈছে নিৰ্বাচনী বিষয়া-কৰ্মচাৰী (ETV Bharat Assam) মাজুলীত এইবাৰ সৰ্বমুঠ চাৰিটা জিলা পৰিষদ সমষ্টি আৰু ২০ খন গাঁও পঞ্চায়তৰ ২১৩ টা ভোট কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এই ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া । মাজুলীৰ বিভিন্ন চৰ-চাপৰিৰ ভোট কেন্দ্ৰত নিয়োজিত হ'বৰ একাংশ প'লিং, প্ৰিজাইডিং বিষয়া আৰু আৰক্ষী-প্ৰশাসনিক লোকে ইতিমধ্যে যাত্রা কৰিছে । এইবাৰ মাজুলীৰ ২১৩ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত ২২ টা ভোটগ্রহণ কেন্দ্র কেৱল মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালত হ'ব । মাজুলীৰ মূল ভূখণ্ডৰ পৰা বিচ্ছিন্ন ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ইতিমধ্যে অফলামুখ ঘাটৰ পৰা ৰাওনা হৈছে দলসমূহ । লখিমপুৰত ভোটগ্ৰহণ বিষয়া-কৰ্মচাৰী বিভিন্ন ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা লখিমপুৰ : প্ৰথম পৰ্যায়ত উজনিৰ আন আন জিলাৰ লগতে লখিমপুৰতো অনুষ্ঠিত হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ । ভোটগ্ৰহণলৈ মাজত মাথোঁ কেইঘণ্টামান বাকী থকা অৱস্থাত বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হয় ভোটগ্রহণৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰস্তুতি । জিলাখনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত ইটিভিৰ আগত আভাস দাঙি ধৰে জিলা আয়ুক্ত প্ৰণৱজিৎ কাকতিয়ে । প্ৰথম পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া জিলাসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম লখিমপুৰ জিলাত পঞ্চায়তৰ বিভিন্ন আসন দখল কৰিবলৈ যুঁজত নামিছে মুঠ ২ হেজাৰ ৫৬৭ জন প্ৰাৰ্থী । ইয়াৰে জিলা পৰিষদৰ আসনৰ বাবে ৬০ জন, আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ আসনৰ বাবে ২৫৮ জন আৰু ৱাৰ্ড সদস্য আসনৰ বাবে ২ হেজাৰ ২৪৯ জন প্রার্থী নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে । উল্লেখ্য যে জিলাখনত পঞ্চায়তৰ সংখ্যা হৈছে ৮৩ । মুঠ ৮৩০ টা ৱাৰ্ড, ১৯ টা জিলা পৰিষদ আৰু ৮৩ টা আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ পদৰ বাবে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব । এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত ২ হেজাৰ ৫৬৭ জন প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব ৭ লাখ ৫৯ হেজাৰ ১১৮ জন ভোটাৰে । জিলাখনত এহেজাৰ ৩৬ টা ভোটকেন্দ্রত ভোটাৰে ভোট দিব । লক্ষণীয় যে নিৰ্বাচন নৌহওঁতেই জিলাখনত ৪৩ জন সৌভাগ্যৱান প্ৰাৰ্থীয়ে জয়ৰ সোৱাদ লাভ কৰে । ইতিমধ্যে ভোটগ্রহণৰ বাবে যাৱতীয় সৰঞ্জাম লৈ নিৰ্বাচনী কামত নিয়োজিত বিষয়া-কৰ্মচাৰী, সুৰক্ষাকৰ্মী গন্তব্যস্থলীলৈ ৰাওনা হৈছে । উত্তৰ লখিমপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ পৰা নিৰ্বাচনী কামত নিয়োজিত লোকসকল আৰক্ষীসহিতে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রসমূহলৈ ৰাওনা হয় । জোনাইত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে ৰাওনা প্ৰিজাইডিং-প'লিং বিষয়াৰ লগতে আৰক্ষী-অৰ্ধসামৰিক বাহিনী জোনাই : শুকুৰবাৰে ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন । পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে জোনাই সমজিলাৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত পুৱাৰে পৰা বেলট পেপাৰৰ লগতে যাৱতীয় নথিপত্ৰ আদি লৈ প্ৰিজাইডিং আৰু প'লিং বিষয়াৰ লগতে আৰক্ষী-অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ দলে ভোটকেন্দ্ৰসমূহলৈ ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে ।

ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ যাবলৈ প্ৰস্তুত ভোটগ্ৰহণকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰী (ETV Bharat Assam) উল্লেখ্য যে জোনাই বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মুঠ ২৮৪ টা ভোটকেন্দ্ৰৰ বিপৰীতে প্ৰায় ২,১০,২২৪ গৰাকী ভোটাৰে শুকুৰবাৰে ভোটদান সাব্যস্ত কৰিব । ইফালে জোনাই বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত অতি দুৰ্গম আৰু পিছপৰা ভোটকেন্দ্ৰ হিচাপে চিহ্নিত কেন্দ্ৰত ভোটগ্ৰহণৰ সময়ত যাতে কোনোধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে সহস্ৰাধিক আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী সাজু হৈ পৰিছে । জোনাইত প্ৰথমটো নিৰ্বাচনী হিংসা ইফালে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ এদিন পূৰ্বে ৱাৰ্ড সদস্যৰ পোষ্টাৰ ফলা ঘটনাই এটা অঞ্চলত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে । জানিব পৰা মতে, জোনাই বিধানসভা সমষ্টিৰ ৫৪ নং বাহিৰ জোনাই গাঁও পঞ্চায়তৰ ২নং মহমৰা ৱাৰ্ডত নিৰ্দলীয় ৱাৰ্ড সদস্য প্ৰাৰ্থী মহাবীৰ পাৱ, পঞ্চৱতী মদি আৰু ৰাজেন চাৰহে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৷ কিন্তু বুধবাৰে নিশা কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে মহাবীৰ পাৱ আৰু পঞ্চৱতী মদিৰ পোষ্টাৰ ফালি তচনচ কৰে ৷ বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰৰ দেশত এনে কাৰ্য কৰা ব্যক্তিক শীঘ্ৰে প্ৰশাসনে চিনাক্ত কৰি শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী জনাইছে ৰাইজে ৷ ৰাজ্যৰ ১৪ খন জিলাৰ লগতে ধেমাজিতো শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ ধেমাজি : ধেমাজিত ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ যাৱতীয় সা-সামগ্ৰী লৈ ৰাওনা হৈছে প্ৰিজাইডিং, প'লিং বিষয়াৰ লগতে ভোটগ্ৰহণকাৰী দলসমূহ । ধেমাজি মহাবিদ্যালয় চৌহদত ইতিমধ্যে জিলা নিৰ্বাচনী বিভাগে যাৱতীয় সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ৷ এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত প'লিং, প্ৰিজাইডিং, জ'নেল বিষয়াকে ধৰি জিলাখনৰ মুঠ ৩,৯০৬ জন লোক নিয়োজিত হোৱাৰ লগতে বৃহৎসংখ্যক আৰক্ষীও জড়িত হৈছে ৷ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ধেমাজি জিলাৰ মুঠ ৫,১০,৫৩৭ গৰাকী ভোটাৰে জিলাখনৰ মুঠ ৭২৭টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে নিজ নিজ ভোটাধিকাৰ সাৱ্যস্ত কৰিব ৷ জিলাখনৰ ৫খন আঞ্চলিক পঞ্চায়ত, ১২ খন জিলা পৰিষদ আৰু ৬৫ খন গাঁও পঞ্চায়তৰ আসনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'বলগা এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত জিলাখনৰ মুঠ ১,৮০৮ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ৷ ইয়াৰে ৩৪ জনে জিলা পৰিষদ পৰ্যায়ত, ১৫৫জনে আঞ্চলিক পঞ্চায়ত পৰ্যায়ত আৰু ১,৬১৯জনে গাঁও পঞ্চায়তৰ ৱাৰ্ড পৰ্যায়ত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৷ ডিব্ৰুগড় আৰু চৰাইদেউ জিলাতো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা নিৰ্বাচনী বিষয়া ডিব্ৰুগড় : ৰাজ্যত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সমজিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ে অনুষ্ঠিত কৰিব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন। এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে জিলা আয়ুক্তৰ পৰিৱৰ্তে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন পৰিচালনা কৰিবলৈ দায়িত্ব লাভ কৰিছে সমজিলাসমূহে । জিলা আয়ুক্তৰ পৰা দায়িত্ব কম কৰাৰ উদ্দেশ্যে অসম চৰকাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাৰে সমষ্টিসমূহৰ সকলো পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ কাম-কাজ সমজিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পৰা পৰিচালনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ যাবলৈ সাজু নিৰ্বাচনী বিষয়া-কৰ্মচাৰী (ETV Bharat Assam) শুকুৰবাৰে পুৱাৰে পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে বিভিন্ন ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে প'লিং, প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল । বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰে পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ পলিটেকনিক খেলপথাৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড়, চাবুৱা-লাহোৱাল সমষ্টিৰ বাবে উক্ত বিষয়াসকল যাৱতীয় নথিপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰি বিভিন্ন ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে । ইতিমধ্যে ১,১৬৫ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৫২ জন ছেক্টৰ বিষয়া, ২২জন জ'নেল বিষয়া, ১,১৬৫ জন প্ৰিজাইডিং বিষয়া আৰু ৪,৬৬০জন প'লিং বিষয়া ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে । ঠিক তেনেদৰে খোৱাং সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ তত্ত্বাৱধানত প্ৰথমবাৰৰ বাবে খোৱাং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ১৭ টা গাঁও পঞ্চায়ত আৰু ৪ টা জিলা পৰিষদত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব ৷ খোৱাং সমজিলাৰ অন্তৰ্গত মুঠ ১৯৭ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ২ মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ । আনহাতে, টিংখাং সমজিলাৰ অধীনত টিংখাং সমষ্টিৰ বাবে টিংখাং মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত, নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ বাবে নাহৰকটীয়া মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰৰ পৰা ভোটকেন্দ্ৰৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে প্ৰিজাইডিং, প'লিং বিষয়া, আৰক্ষী-অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ লোকসকল ৷ এইবাৰ সমগ্ৰ ডিব্ৰুগড় জিলাখনত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ৮,৭১,৯৭৫ গৰাকী । ডিব্ৰুগড় জিলাখনৰ সামগ্ৰিক সকলো ব্যৱস্থাপনা তদাৰক কৰিছে জিলা আয়ুক্ত বিক্ৰম কৈৰীয়ে । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ৫ টা চাপৰিত ভোটকেন্দ্ৰ ডিব্ৰুগড় জিলা আয়ুক্ত বিক্ৰম কৈৰীয়ে কয়, "ইতিমধ্যে বিষয়াসকলে যাৱতীয় নথিপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰি বিভিন্ন ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে । কাইলৈ পুৱা ৭.৩০ বজাত ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হ'ব । ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হোৱাৰে পৰা ছেক্টৰ, জ'নেল বিষয়া ভোটকেন্দ্ৰত থাকিব । আমিও যাম বিভিন্ন ভোটকেন্দ্ৰত। নিৰাপত্তাৰ দিশৰ বাবে সু-ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । প্ৰতিটো প'লিং দলৰ লগত দুজনকৈ আৰক্ষী থাকিব যদিও ছি আই এছ এছ আৰু বেটেলিয়নৰ দল জিলাখনত ঘূৰি থাকিব । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ৫ টা চাপৰিত ভোটকেন্দ্ৰ আছে । তেওঁলোকক আগতীয়াকৈ সামগ্ৰী দি পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । কেন্দ্ৰকেইটালৈ যাবলৈ নাৱৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে বিশেষ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।" চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসন সাজু ভোটগ্ৰহণৰ বাবে শুকুৰবাৰে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বাবে চৰাইদেউ জিলা সাজু হৈছে । মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত মাহমৰা সমষ্টিৰ ১৯৮ টা ভোটকেন্দ্ৰৰ বাবে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে প্ৰিজাইডিং, প'লিং বিষয়া, আৰক্ষী-অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ লোকসকল ৷ প্ৰায় ৮ শতাধিক চৰকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰী নিয়োজিত হ'ব মাহমৰা সমষ্টিৰ ভোটকেন্দ্ৰসমূহত ৷ ৭০ টা মহিলা ভোটকেন্দ্ৰ আছে সমষ্টিটোত ৷ ভোটকেন্দ্ৰসমূহত নিৰাপত্তাকে ধৰি সকলো যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে সমজিলা আয়ুক্ত পলাশ ৰাজকুমাৰ আহোমে ৷ ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে সোণাৰি সমষ্টিৰ বাবে সোণাৰি মহাবিদ্যালয়ত স্থাপন কৰা কাউণ্টাৰসমূহৰ পৰা ইতিমধ্যে বেলট বাকচ, বেলট পেপাৰ আৰু নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ সংগ্ৰহ কৰি নিজ নিজ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহলৈ ৰাওনা হৈছে । সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো যাতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে সম্পন্ন হয় সেয়া নিশ্চিত কৰিবৰ বাবে জিলা ইফালে সোণাৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ অসম-অৰুণাচল আৰু অসম-নাগালেণ্ড সীমান্ত স্পৰ্শ কৰি থকা সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত অতিৰিক্তভাৱে নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োগ কৰা হৈছে । উল্লেখ্য যে সোণাৰি সমষ্টিত ২০৭ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ বিপৰীতে ৪৯টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব ।

বিচ্ছিন্ন ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ইতিমধ্যে অফলামুখ ঘাটৰ পৰা ৰাওনা হৈছে দলসমূহ । লখিমপুৰত ভোটগ্ৰহণ বিষয়া-কৰ্মচাৰী বিভিন্ন ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা লখিমপুৰ : প্ৰথম পৰ্যায়ত উজনিৰ আন আন জিলাৰ লগতে লখিমপুৰতো অনুষ্ঠিত হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ । ভোটগ্ৰহণলৈ মাজত মাথোঁ কেইঘণ্টামান বাকী থকা অৱস্থাত বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হয় ভোটগ্রহণৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰস্তুতি । জিলাখনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত ইটিভিৰ আগত আভাস দাঙি ধৰে জিলা আয়ুক্ত প্ৰণৱজিৎ কাকতিয়ে । প্ৰথম পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া জিলাসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম লখিমপুৰ জিলাত পঞ্চায়তৰ বিভিন্ন আসন দখল কৰিবলৈ যুঁজত নামিছে মুঠ ২ হেজাৰ ৫৬৭ জন প্ৰাৰ্থী । ইয়াৰে জিলা পৰিষদৰ আসনৰ বাবে ৬০ জন, আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ আসনৰ বাবে ২৫৮ জন আৰু ৱাৰ্ড সদস্য আসনৰ বাবে ২ হেজাৰ ২৪৯ জন প্রার্থী নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে । উল্লেখ্য যে জিলাখনত পঞ্চায়তৰ সংখ্যা হৈছে ৮৩ । মুঠ ৮৩০ টা ৱাৰ্ড, ১৯ টা জিলা পৰিষদ আৰু ৮৩ টা আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ পদৰ বাবে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব । এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত ২ হেজাৰ ৫৬৭ জন প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব ৭ লাখ ৫৯ হেজাৰ ১১৮ জন ভোটাৰে । জিলাখনত এহেজাৰ ৩৬ টা ভোটকেন্দ্রত ভোটাৰে ভোট দিব । লক্ষণীয় যে নিৰ্বাচন নৌহওঁতেই জিলাখনত ৪৩ জন সৌভাগ্যৱান প্ৰাৰ্থীয়ে জয়ৰ সোৱাদ লাভ কৰে । ইতিমধ্যে ভোটগ্রহণৰ বাবে যাৱতীয় সৰঞ্জাম লৈ নিৰ্বাচনী কামত নিয়োজিত বিষয়া-কৰ্মচাৰী, সুৰক্ষাকৰ্মী গন্তব্যস্থলীলৈ ৰাওনা হৈছে । উত্তৰ লখিমপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ পৰা নিৰ্বাচনী কামত নিয়োজিত লোকসকল আৰক্ষীসহিতে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রসমূহলৈ ৰাওনা হয় । জোনাইত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে ৰাওনা প্ৰিজাইডিং-প'লিং বিষয়াৰ লগতে আৰক্ষী-অৰ্ধসামৰিক বাহিনী জোনাই : শুকুৰবাৰে ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন । পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে জোনাই সমজিলাৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত পুৱাৰে পৰা বেলট পেপাৰৰ লগতে যাৱতীয় নথিপত্ৰ আদি লৈ প্ৰিজাইডিং আৰু প'লিং বিষয়াৰ লগতে আৰক্ষী-অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ দলে ভোটকেন্দ্ৰসমূহলৈ ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে । ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ যাবলৈ প্ৰস্তুত ভোটগ্ৰহণকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰী (ETV Bharat Assam) উল্লেখ্য যে জোনাই বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মুঠ ২৮৪ টা ভোটকেন্দ্ৰৰ বিপৰীতে প্ৰায় ২,১০,২২৪ গৰাকী ভোটাৰে শুকুৰবাৰে ভোটদান সাব্যস্ত কৰিব । ইফালে জোনাই বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত অতি দুৰ্গম আৰু পিছপৰা ভোটকেন্দ্ৰ হিচাপে চিহ্নিত কেন্দ্ৰত ভোটগ্ৰহণৰ সময়ত যাতে কোনোধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে সহস্ৰাধিক আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী সাজু হৈ পৰিছে । জোনাইত প্ৰথমটো নিৰ্বাচনী হিংসা ইফালে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ এদিন পূৰ্বে ৱাৰ্ড সদস্যৰ পোষ্টাৰ ফলা ঘটনাই এটা অঞ্চলত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে । জানিব পৰা মতে, জোনাই বিধানসভা সমষ্টিৰ ৫৪ নং বাহিৰ জোনাই গাঁও পঞ্চায়তৰ ২নং মহমৰা ৱাৰ্ডত নিৰ্দলীয় ৱাৰ্ড সদস্য প্ৰাৰ্থী মহাবীৰ পাৱ, পঞ্চৱতী মদি আৰু ৰাজেন চাৰহে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৷ কিন্তু বুধবাৰে নিশা কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে মহাবীৰ পাৱ আৰু পঞ্চৱতী মদিৰ পোষ্টাৰ ফালি তচনচ কৰে ৷ বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰৰ দেশত এনে কাৰ্য কৰা ব্যক্তিক শীঘ্ৰে প্ৰশাসনে চিনাক্ত কৰি শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী জনাইছে ৰাইজে ৷ ৰাজ্যৰ ১৪ খন জিলাৰ লগতে ধেমাজিতো শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ ধেমাজি : ধেমাজিত ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ যাৱতীয় সা-সামগ্ৰী লৈ ৰাওনা হৈছে প্ৰিজাইডিং, প'লিং বিষয়াৰ লগতে ভোটগ্ৰহণকাৰী দলসমূহ । ধেমাজি মহাবিদ্যালয় চৌহদত ইতিমধ্যে জিলা নিৰ্বাচনী বিভাগে যাৱতীয় সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ৷ এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত প'লিং, প্ৰিজাইডিং, জ'নেল বিষয়াকে ধৰি জিলাখনৰ মুঠ ৩,৯০৬ জন লোক নিয়োজিত হোৱাৰ লগতে বৃহৎসংখ্যক আৰক্ষীও জড়িত হৈছে ৷ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ধেমাজি জিলাৰ মুঠ ৫,১০,৫৩৭ গৰাকী ভোটাৰে জিলাখনৰ মুঠ ৭২৭টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে নিজ নিজ ভোটাধিকাৰ সাৱ্যস্ত কৰিব ৷ জিলাখনৰ ৫খন আঞ্চলিক পঞ্চায়ত, ১২ খন জিলা পৰিষদ আৰু ৬৫ খন গাঁও পঞ্চায়তৰ আসনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'বলগা এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত জিলাখনৰ মুঠ ১,৮০৮ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ৷ ইয়াৰে ৩৪ জনে জিলা পৰিষদ পৰ্যায়ত, ১৫৫জনে আঞ্চলিক পঞ্চায়ত পৰ্যায়ত আৰু ১,৬১৯জনে গাঁও পঞ্চায়তৰ ৱাৰ্ড পৰ্যায়ত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৷ ডিব্ৰুগড় আৰু চৰাইদেউ জিলাতো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা নিৰ্বাচনী বিষয়া ডিব্ৰুগড় : ৰাজ্যত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সমজিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ে অনুষ্ঠিত কৰিব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন। এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে জিলা আয়ুক্তৰ পৰিৱৰ্তে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন পৰিচালনা কৰিবলৈ দায়িত্ব লাভ কৰিছে সমজিলাসমূহে । জিলা আয়ুক্তৰ পৰা দায়িত্ব কম কৰাৰ উদ্দেশ্যে অসম চৰকাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাৰে সমষ্টিসমূহৰ সকলো পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ কাম-কাজ সমজিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পৰা পৰিচালনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ যাবলৈ সাজু নিৰ্বাচনী বিষয়া-কৰ্মচাৰী (ETV Bharat Assam) শুকুৰবাৰে পুৱাৰে পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে বিভিন্ন ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে প'লিং, প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল । বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰে পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ পলিটেকনিক খেলপথাৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড়, চাবুৱা-লাহোৱাল সমষ্টিৰ বাবে উক্ত বিষয়াসকল যাৱতীয় নথিপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰি বিভিন্ন ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে । ইতিমধ্যে ১,১৬৫ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৫২ জন ছেক্টৰ বিষয়া, ২২জন জ'নেল বিষয়া, ১,১৬৫ জন প্ৰিজাইডিং বিষয়া আৰু ৪,৬৬০জন প'লিং বিষয়া ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে । ঠিক তেনেদৰে খোৱাং সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ তত্ত্বাৱধানত প্ৰথমবাৰৰ বাবে খোৱাং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ১৭ টা গাঁও পঞ্চায়ত আৰু ৪ টা জিলা পৰিষদত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব ৷ খোৱাং সমজিলাৰ অন্তৰ্গত মুঠ ১৯৭ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ২ মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ । আনহাতে, টিংখাং সমজিলাৰ অধীনত টিংখাং সমষ্টিৰ বাবে টিংখাং মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত, নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ বাবে নাহৰকটীয়া মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰৰ পৰা ভোটকেন্দ্ৰৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে প্ৰিজাইডিং, প'লিং বিষয়া, আৰক্ষী-অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ লোকসকল ৷ এইবাৰ সমগ্ৰ ডিব্ৰুগড় জিলাখনত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ৮,৭১,৯৭৫ গৰাকী । ডিব্ৰুগড় জিলাখনৰ সামগ্ৰিক সকলো ব্যৱস্থাপনা তদাৰক কৰিছে জিলা আয়ুক্ত বিক্ৰম কৈৰীয়ে । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ৫ টা চাপৰিত ভোটকেন্দ্ৰ ডিব্ৰুগড় জিলা আয়ুক্ত বিক্ৰম কৈৰীয়ে কয়, "ইতিমধ্যে বিষয়াসকলে যাৱতীয় নথিপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰি বিভিন্ন ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে । কাইলৈ পুৱা ৭.৩০ বজাত ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হ'ব । ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হোৱাৰে পৰা ছেক্টৰ, জ'নেল বিষয়া ভোটকেন্দ্ৰত থাকিব । আমিও যাম বিভিন্ন ভোটকেন্দ্ৰত। নিৰাপত্তাৰ দিশৰ বাবে সু-ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । প্ৰতিটো প'লিং দলৰ লগত দুজনকৈ আৰক্ষী থাকিব যদিও ছি আই এছ এছ আৰু বেটেলিয়নৰ দল জিলাখনত ঘূৰি থাকিব । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ৫ টা চাপৰিত ভোটকেন্দ্ৰ আছে । তেওঁলোকক আগতীয়াকৈ সামগ্ৰী দি পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । কেন্দ্ৰকেইটালৈ যাবলৈ নাৱৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে বিশেষ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।" চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসন সাজু ভোটগ্ৰহণৰ বাবে শুকুৰবাৰে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বাবে চৰাইদেউ জিলা সাজু হৈছে । মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত মাহমৰা সমষ্টিৰ ১৯৮ টা ভোটকেন্দ্ৰৰ বাবে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে প্ৰিজাইডিং, প'লিং বিষয়া, আৰক্ষী-অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ লোকসকল ৷ প্ৰায় ৮ শতাধিক চৰকাৰী বিষয়া-কৰ্মচাৰী নিয়োজিত হ'ব মাহমৰা সমষ্টিৰ ভোটকেন্দ্ৰসমূহত ৷ ৭০ টা মহিলা ভোটকেন্দ্ৰ আছে সমষ্টিটোত ৷ ভোটকেন্দ্ৰসমূহত নিৰাপত্তাকে ধৰি সকলো যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে সমজিলা আয়ুক্ত পলাশ ৰাজকুমাৰ আহোমে ৷ ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে সোণাৰি সমষ্টিৰ বাবে সোণাৰি মহাবিদ্যালয়ত স্থাপন কৰা কাউণ্টাৰসমূহৰ পৰা ইতিমধ্যে বেলট বাকচ, বেলট পেপাৰ আৰু নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ সংগ্ৰহ কৰি নিজ নিজ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহলৈ ৰাওনা হৈছে । সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো যাতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে সম্পন্ন হয় সেয়া নিশ্চিত কৰিবৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । ইফালে সোণাৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ অসম-অৰুণাচল আৰু অসম-নাগালেণ্ড সীমান্ত স্পৰ্শ কৰি থকা সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত অতিৰিক্তভাৱে নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োগ কৰা হৈছে । উল্লেখ্য যে সোণাৰি সমষ্টিত ২০৭ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ বিপৰীতে ৪৯টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব ।

