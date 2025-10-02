ETV Bharat / state

নদীত সোমাল আৰক্ষীৰ বাহন, ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াৰ মৃত্যু

টীয়কত শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা । নদীত পৰিল আৰক্ষীৰ বাহন । প্ৰাণ হেৰুৱালে ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াই ।

Police vehicle accident in Teok, officer died, several have been injured
পথ দুৰ্ঘটনাত ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াৰ মৃত্যু (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 2, 2025 at 2:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

টীয়ক: শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ ধামখুমীয়াৰ মাজতে শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত আহত এগৰাকী ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ লগতে আহত হয় আন কেইবাজনো আৰক্ষী আৰু এজন স্থানীয় লোক । এই শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় টীয়কৰ মৰিজাঁজী নদীত । তীব্ৰবেগত ভগামুখৰ দিশৰ পৰা পৰা বনাইৰ অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাতে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ছিটিকি পৰে মৰিজাঁজী নদীত । স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত আহত আটাইকেইজনকে প্ৰেৰণ কৰা হয় চিকিৎসালয়লৈ ।

জানিব পৰা মতে ৫ গৰাকী আৰক্ষী আৰু এজন স্থানীয় লোকক লগত লৈ ভগামুখৰ দিশৰ পৰা পৰা বনাইৰ অভিমুখে আহি থকা আৰক্ষীৰ বাহনখন চলাইছিল ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া চৈতন্য মালাকাৰে । বাহনখনত আছিল উপ-পৰিদৰ্শক মৰমী নাথ, স্থানীয় ব্যক্তি পৱন গগৈ, এজন কমাণ্ডো আৰু দুজন আৰক্ষী কনিষ্টবল । আটাইকেইজনে দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ।

পথ দুৰ্ঘটনাত ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াৰ মৃত্যু (ETV Bharat Assam)

ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে আৰক্ষীৰ বাহনখনৰ গ্লাছ ভাঙি আটাইকে উদ্ধাৰ কৰি টীয়ক FRU লৈ প্ৰেৰণ কৰে । কিন্তু গুৰুতভাৱে আহত আৰক্ষীকেইজনৰ লগতে স্থানীয় ব্যক্তি পৱন গগৈকো উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে টীয়ক FRU য়ে । কিন্তু গুৰুতৰভাৱে আহত ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীক চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে ।

ইফালে দুৰ্ঘটনাত আহত স্থানীয় ব্যক্তি পৱন গগৈয়ে কি কাৰণত আৰক্ষীৰ বাহনত আহিছিল, তাক লৈ সকলোৰে মাজত ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে । ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কয়,"নিশা ১১ মান বজাত গাড়ীখন তীব্ৰবেগত আহি নৈত বাগৰি পৰা শব্দ শুনি মই ওলাই আহিছোঁ ।ওলাই আহি দেখো যে গাড়ীখনৰ ভিতৰত মানুহ আছে । গ্লাছ কেইখন ভাঙি মই বাহিৰ কৰোতে দেখা পাওঁ যে ভগামুখ আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া আৰু আৰক্ষী কেইজনমান আছিল ।"

লগতে পঢ়ক: সাতভনীৰ সংস্কৃতিৰ সমাহাৰেৰে কেতেকীবাৰী দুৰ্গাপূজাৰ ব্যতিক্ৰমী আয়োজন

মৰমৰ শিল্পীক অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ হুইল চেয়াৰতো আহিল অনুৰাগী

For All Latest Updates

TAGGED:

POLICE OFFICER DIED IN ACCIDENTACCIDENT IN TEOKPOLICE INJURED IN ACCIDENTইটিভি ভাৰত অসমPOLICE VEHICLE ACCIDENT IN TEOK

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.