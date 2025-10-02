নদীত সোমাল আৰক্ষীৰ বাহন, ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াৰ মৃত্যু

নদীত সোমাল আৰক্ষীৰ বাহন, ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াৰ মৃত্যু
টীয়কত শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা । নদীত পৰিল আৰক্ষীৰ বাহন । প্ৰাণ হেৰুৱালে ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াই ।
Published : October 2, 2025 at 2:15 PM IST
টীয়ক: শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ ধামখুমীয়াৰ মাজতে শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত আহত এগৰাকী ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ লগতে আহত হয় আন কেইবাজনো আৰক্ষী আৰু এজন স্থানীয় লোক । এই শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় টীয়কৰ মৰিজাঁজী নদীত । তীব্ৰবেগত ভগামুখৰ দিশৰ পৰা পৰা বনাইৰ অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাতে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ছিটিকি পৰে মৰিজাঁজী নদীত । স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত আহত আটাইকেইজনকে প্ৰেৰণ কৰা হয় চিকিৎসালয়লৈ ।
জানিব পৰা মতে ৫ গৰাকী আৰক্ষী আৰু এজন স্থানীয় লোকক লগত লৈ ভগামুখৰ দিশৰ পৰা পৰা বনাইৰ অভিমুখে আহি থকা আৰক্ষীৰ বাহনখন চলাইছিল ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া চৈতন্য মালাকাৰে । বাহনখনত আছিল উপ-পৰিদৰ্শক মৰমী নাথ, স্থানীয় ব্যক্তি পৱন গগৈ, এজন কমাণ্ডো আৰু দুজন আৰক্ষী কনিষ্টবল । আটাইকেইজনে দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ।
ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে আৰক্ষীৰ বাহনখনৰ গ্লাছ ভাঙি আটাইকে উদ্ধাৰ কৰি টীয়ক FRU লৈ প্ৰেৰণ কৰে । কিন্তু গুৰুতভাৱে আহত আৰক্ষীকেইজনৰ লগতে স্থানীয় ব্যক্তি পৱন গগৈকো উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে টীয়ক FRU য়ে । কিন্তু গুৰুতৰভাৱে আহত ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীক চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে ।
ইফালে দুৰ্ঘটনাত আহত স্থানীয় ব্যক্তি পৱন গগৈয়ে কি কাৰণত আৰক্ষীৰ বাহনত আহিছিল, তাক লৈ সকলোৰে মাজত ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে । ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কয়,"নিশা ১১ মান বজাত গাড়ীখন তীব্ৰবেগত আহি নৈত বাগৰি পৰা শব্দ শুনি মই ওলাই আহিছোঁ ।ওলাই আহি দেখো যে গাড়ীখনৰ ভিতৰত মানুহ আছে । গ্লাছ কেইখন ভাঙি মই বাহিৰ কৰোতে দেখা পাওঁ যে ভগামুখ আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া আৰু আৰক্ষী কেইজনমান আছিল ।"