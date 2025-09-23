ETV Bharat / state

প্রিয় শিল্পীৰ শেষ বিদায়ৰ মুহূৰ্তত এক হৃদয়স্পৰ্শী দৃশ্য নগাঁৱত । প্ৰজেক্টৰৰ সহায়ত সৎকাৰৰ দৃশ্য চাই হিয়াঢাকুৰি কান্দিলে কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীয়েও । বাকৰুদ্ধ সকলো ।

মাটিৰ পৰা খাকীলৈ, শিৰাই শিৰাই যেন আছিল জুবিন (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 23, 2025 at 4:58 PM IST

নগাঁও: অসমৰ হিয়াৰ আমঠু, সুৰৰ যাদুকৰ, জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মহাপ্ৰয়াণে শোকৰ সাগৰত পেলাইছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীক । মহানায়কৰ মহাপ্ৰস্থানৰ সময়ত নগাঁৱতো দেখা গৈছে হৃদয়স্পৰ্শী দৃশ্য । নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াৰ ক্লক টাৱাৰৰ সমীপত প্ৰজেক্টৰৰ সহায়ত প্রিয় শিল্পীগৰাকীৰ শেষ বিদায়ৰ দৃশ্য চোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । য’ত নগাঁৱৰ অগণন লোকৰ সমাগম হয় ।

পুৱাৰ পৰা বহু লোকে ভিৰ কৰা নগাঁও চহৰৰ ক্লক টাৱাৰৰ সমীপতে প্রিয় শিল্পীগৰাকীৰ শেষ বিদায়ৰ দৃশ্য চাই থকাৰ সময়তেই সেমেকি উঠিল সকলোৰে দুচকু । শিশু, পুৰুষ, মহিলা, যুৱতী সকলোৱে সেমেকা চকুৰে জুবিন গাৰ্গৰ শেষ বিদায়ৰ দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰে ।

চন্দন-ঘিউৰ সুবাস বিয়পাই ছাই হৈ গ'ল জীয়া কলিজা (ETV Bharat Assam)

চিতাত প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক দেখি কেৱল সাধাৰণ মানুহেই নহয়, চকুপানী ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীয়েও । প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ পঞ্চভূতত বিলীন হোৱাৰ দৃশ্য দেখি সহ্য নহ'ল আৰক্ষীৰো । হিয়াঢাকুৰি কান্দি কান্দি কৰ্তব্য পালনৰ লগতে চাই ৰ'ল হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ পঞ্চভূতত বিলীন হোৱা, কাহানিও চাব নোখোজা দৃশ্য ।

প্ৰজেক্টৰৰ সহায়ত সৎকাৰৰ দৃশ্য নগাঁৱত (ETV Bharat Assam)

কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীৰ চকুপানী আৰু হিয়াঢাকুৰি কন্দা সেই দৃশ্যই প্ৰমাণ কৰিছিল যে জুবিন গাৰ্গ কেৱল এগৰাকী শিল্পী নাছিল, তেওঁ আছিল অসমৰ ৰাইজৰ হৃদয়ৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ । তেওঁৰ সুৰে, তেওঁৰ গানে আৰু তেওঁৰ মানৱতাবাদী কৰ্মই প্ৰতিজন অসমীয়াৰ হৃদয়ত এক বিশেষ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।

মহিলা আৰক্ষী দলৰ প্ৰতিগৰাকীয়েই কান্দোনত ভাগি পৰে প্রিয় শিল্পীগৰাকীৰ বিদায়ৰ মুহূৰ্তত । এগৰাকী পুৰুষ আৰক্ষীয়েও হৃদয়ৰ শিল্পীৰ শেষ বিদায়ৰ দৃশ্য সহ্য কৰিব নোৱাৰি বাহনৰ ওচৰত গৈ হুকহুকাই কান্দি থাকিল । একমাত্ৰ জুবিনৰ বাবেই কৰ্তব্যক পাহৰাই কেৱল চকুপানী মচি থাকিবলগীয়া হ’ল আৰক্ষীৰ ।

ইফালে নগাঁও চহৰৰ ক্লক টাৱাৰৰ সমীপত প্ৰজেক্টৰৰ সহায়ত প্রিয় শিল্পীগৰাকীৰ শেষ বিদায়ৰ দৃশ্য দেখুৱাই থকাৰ সময়ত শিশুৰ পৰা প্ৰতিগৰাকী লোকৰ চকুত দেখা গ’ল কেৱল চকুপানী । জুবিন গাৰ্গৰ ইচ্ছা অনুসৰিয়ে বিদায় পৰত থোকাথুকি মাতেৰে গুণগুণালে 'মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত...' ।

হুইল চেয়াৰত বহি উচুপিলে আবেদ আলীয়ে:

সোণাপুৰত সম্পন্ন হোৱা জুবিন গাৰ্গৰ শেষকৃত অনুষ্ঠানৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ চলি থকাৰ মাজতে দেখা গ'ল আন এক হৃদয়স্পৰ্শী দৃশ্য । নগাঁৱৰ ক্লক টাৱাৰৰ সমীপত প্ৰজেক্টৰৰ সহায়ত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰযোগে জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিম বিদায়ৰ দৃশ্য চাই নীৰৱে উচুপিলে এজন বিশেষ ব্যক্তিয়েও ।

হুইল চেয়াৰত বহি মৰমৰ জুবিন গাৰ্গলৈ জনালে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (ETV Bharat Assam)

তেওঁ আছিল আবেদ আলী, যি হুইল চেয়াৰত বহি নিজৰ প্রিয় শিল্পীৰ শেষ যাত্ৰাৰ দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰি নীৰৱে টুকিলে চকুলো । আবেদ আলীৰ পুত্ৰ ইজাজুল ইছলামে পিতৃ আবেদ আলীক হুইল চেয়াৰত বহুৱাই ক্লক টাৱাৰৰ সমীপলৈ লৈ আহিছিল পিতৃৰ মনৰ আশা পূৰণৰ বাবে । বিশেষভাবে সক্ষম আবেদ আলীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ শেষকৃত্যৰ দৃশ্য চোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা অৱগত হোৱাৰ পাছতেই পুত্ৰক লৈ আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিছিল ।

পুত্ৰ ইজাজুলৰো প্রিয় শিল্পী আছিল মানৱদৰদী শিল্পী জুবিন গাৰ্গ । অসহায় লোকৰো সহায়ৰ হাত হিচাপে থকা শিল্পীগৰাকীৰ শেষ বিদায়ৰ মুহূৰ্তটো প্ৰজেক্টৰৰ সহায়ত হ'লেও চাবলৈ ক্লক টাৱাৰৰ সমীপত পিতৃক হুইল চেয়াৰ ঠেলি ঠেলি আনি উপস্থিত হয় পুত্ৰ ।

হুইল চেয়াৰত বহি উচুপিলে আবেদ আলীয়ে (ETV Bharat Assam)

উল্লেখযোগ্য যে, কেইদিন পূৰ্বে ইজাজুলে নিজৰ বিশেষভাবে সক্ষম পিতৃ আবেদ আলীক কান্ধত বহন কৰি চিকিৎসাৰ বাবে সহায়ৰ সন্ধানত ঘূৰি ফুৰিছিল । পিতৃৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লোৱাৰ দায়িত্বই তেওঁক কঠিন পৰিস্থিতিৰ মাজলৈ ঠেলি দিছিল, কিন্তু তাৰ মাজতো ইজাজুলৰ দৃঢ়তা আৰু পিতৃৰ প্ৰতি তেওঁৰ নিষ্ঠা কেতিয়াও কমা নাছিল । এই পৰিস্থিতিতো তেওঁ নিজৰ পিতৃৰ ইচ্ছা পূৰণৰ বাবে তেওঁক জুবিনৰ শেষকৃত্যৰ দৃশ্য চোৱাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিলে ।

শাৰীৰিক বাধাকো নেওচি নগাঁৱৰ ক্লক টাৱাৰৰ সমীপত উপস্থিত হৈ জুবিনৰ প্ৰতি দেখুওৱা মৰম-ভালপোৱাৰ দৃশ্য অসমৰ ইতিহাসত স্মৃতি হৈ ৰ’ব, যিয়ে শাৰীৰিক বাধাৰ উপৰিও আৰ্থিক অসুবিধাৰ মাজতো মানুহৰ মনৰ শক্তি আৰু ভালপোৱাৰ জয়ৰ প্ৰমাণ কৰিছে ।

