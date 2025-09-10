ৰাতি সন্তানৰে পাতিলে কথা, তাৰ পিছতেই ক’ব নোৱৰা বেদনা বুকুত বান্ধি লৈ পেলালে জীৱনৰ চৰম সিদ্ধান্ত
নিশা ১১ বজাত পুত্ৰৰ লগত ফোনত কথাও পাতিছিল জোৱানজনে । তাৰ পিছতেই ল'লে চৰম সিদ্ধান্ত ।
Published : September 10, 2025 at 12:57 PM IST
হাফলং: ডিমা হাছাওৰ জিলা আয়ুক্তৰ বাংলোত অঘটন । জিলা আয়ুক্তৰ বাংলোত কৰ্তব্য়ৰত অৱস্থাতেই এজন আৰক্ষী জোৱানে ল'লে জীৱনৰ চৰম সিদ্ধান্ত । মঙলবাৰে নিশা আৰক্ষী জোৱানজনে নিজৰ ছাৰ্ভিচ ৰাইফলেৰে গুলীয়াই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।
ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি নিশা পঞ্চম অসম আৰক্ষী বেটেলিয়নৰ জোৱানজনে জিলা আয়ুক্তৰ বাংলোত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত নিশা প্ৰায় ১২.১৫ বজাত ছাৰ্ভিচ ৰাইফেলৰে গুলীয়াই নিজৰ জীৱন শেষ কৰি দিয়ে । হাফলং আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ডিগ্ৰিক গাঁৱৰ বাসিন্দা অনবেশ নুনিচা (৩৬) নামৰ জোৱানজনে কিয় এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সেয়া বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই । এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষীয়ে জোৱানজনক হাফলং অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ নিয়ে যদিও আই চি ইউতেই মৃত্যু হয় ।
এই সন্দৰ্ভত অনবেশ নুনিচাৰ পত্নীয়ে কয়, "মঙলবাৰে পুৱা অনবেশ নুনিচাই পুত্ৰক স্কুললৈ নিছিল । দিনৰ ভাগত স্কুলৰ পৰা পুত্ৰক আনি ঘৰৰ ওচৰত এৰি থৈ যায় যদিও নিশা ৮ বজাৰ পৰা ১২ বজালৈকে জিলা আয়ুক্তৰ বাংলোত ডিউটি কৰি আছিল । নিশা ১১ বজাত পুত্ৰৰ লগত ফোনত কথাও পাতিছিল । ইয়াৰ পিছতেই নিশা ১২ বজাত খবৰ আহে এনে ধৰণৰ ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা বুলি।"
উল্লেখ্য় যে পঞ্চম অসম আৰক্ষী বেটেলিয়ানৰ জোৱান অনবেশ নুনিচা আছিল চৰকাৰৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰি জাতীয় জীৱনৰ মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি অহা উগ্ৰপন্থী সংগঠন ডি এইচ ডি জুৱেল গোটৰ প্ৰাক্তন সদস্য । অনবেশ নুনিচাই আত্মসমৰ্পণৰ পিছত অসম আৰক্ষীত নিযুক্তি লাভ কৰিছিল । ইপিনে, বুধবাৰে হাফলং অসামৰিক চিকিৎসালয়ত আৰক্ষী জোৱানজনৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছত মৃতদেহটো তেওঁৰ পৰিয়ালক আৰক্ষীয়ে গতাই দিয়ে ।
(যদি আপোনাৰ মনলৈ আত্মহত্যাৰ চিন্তা আহিছে বা আপুনি কোনো বন্ধুৰ বাবে চিন্তিত বা আপোনাক আৱেগিক সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন হৈছে, তেন্তে স্নেহা ফাউণ্ডেশ্যনলৈ ফোন কৰক – ০৪৪২৪৬৪০০৫০ (২৪x৭ উপলব্ধ) বা আইকল, টাটা ইনষ্টিটিউট অৱ ছ’চিয়েল চায়েন্স হেল্পলাইন – ৯১৫২৯৮৭৮২১ সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ পুৱা ৮ বজাৰ পৰা নিশা ১০ বজালৈ উপলব্ধ ।)