সাংস্কৃতিক নগৰীৰ হোমষ্টে-ৰিজ'ৰ্টত চলিছে অভিসাৰ: আৰক্ষীৰ দুৰ্বলতাত জামিন পাই গুচি গ'ল মূল অভিযুক্ত - JORHAT SEX RACKET

নাৰী দেহাৰ ৰমৰমীয়া বেহা কেনেকৈ আহিল পোহৰলৈ ? হোমষ্টেৰ স্বত্বাধিকাৰী আৰু ৰিজ'ৰ্টৰ কৰ্মচাৰীসহ দুই যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ ।

sex-racket at Homestay and resort in Jorhat
যোৰহাটৰ ৰিজ'ৰ্টত নাৰী দেহৰ ৰমৰমীয়া বেহা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 9, 2025 at 4:33 PM IST

যোৰহাট: নাবালিকা নিৰুদ্দেশৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ গৈ আৰক্ষীয়ে উদঘাটন কৰিলে যোৰহাটৰ হোমষ্টে আৰু ৰিজ'ৰ্টত চলি থকা নাৰী দেহ ব্য়ৱসায়ৰ ভয়ংকৰ ঘটনা । সাংস্কৃতিক নগৰীখনত কেনেধৰণৰ নাৰী দেহৰ বেহাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে সেই ছবিখন স্পষ্ট হৈ পৰিছে সন্ধানহীন দুই নাবালিকাক হোমষ্টে আৰু ৰিজ'ৰ্টত উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত ।

আনহাতে, যোৰহাট আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাটো পোহৰলৈ আনিলেও মূল অভিযুক্তই সহজেই জামিন লাভ কৰাত এতিয়া আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈও ৰাইজৰ মাজত চৰ্চা হৈছে । অসম আৰক্ষীৰ কৰ্মদক্ষতাক লৈ প্ৰশ্ন কৰিছে জ্য়েষ্ঠ অধিবক্তাই । অভিজাত নগৰী হিচাপে পৰিচিত যোৰহাটত চলি থকা নাৰী দেহৰ ৰমৰমীয়া বেহাৰ ঘটনা কেনেকৈ পোহৰলৈ আহিল ? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ জানিবলৈ হ'লে আমি প্ৰথমে দুই নাবালিকা কেনেকৈ সন্ধানহীন হৈছিল সেই কথাটো ব্য়াখ্য়া কৰিব লাগিব ।

যোৰহাটৰ ৰিজ'ৰ্টত নাৰী দেহাৰ ৰমৰমীয়া বেহা (ETV Bharat Assam)

কেনেকৈ পোহৰলৈ আহিল ঘটনাটো ?

ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি কেইদিনমান পূৰ্বে যোৰহাটত দুগৰাকী নাবালিকা নিৰুদ্দেশ হৈছিল । এই ঘটনা সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ লোকে ভোগদৈ আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল । ভোগদৈ আৰক্ষীয়ে যোৰহাট সদৰ আৰক্ষীৰ সহায়ত উক্ত এজাহাৰৰ ভিত্তিত অনুসন্ধান চলাওঁতেই যোৱা ৪ আগষ্টত ঘটনাই ল'লে নতুন মোৰ । আৰক্ষীয়ে এই সন্ধানহীন নাবালিকা দুগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰে যোৰহাট নগৰৰ নিকটৱৰ্তী ছিলভাৰ ক্লাউড নামৰ এটা হোমষ্টে আৰু মেঘা ৰিজ'ৰ্টত । যোৰহাট সদৰ থানাৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ছিলভাৰ ক্লাউড আৰু মেঘা ৰিজ'ৰ্টত এই নাবালিকা দুগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে দুজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।

দুই অভিযুক্তক জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ:

sex-racket at Homestay and resort in Jorhat
যোৰহাটৰ ৰিজ'ৰ্টত নাবালিকাৰ সৈতে অভিসাৰত অভিযুক্ত যুৱক (ETV Bharat Assam)

এই ঘটনা সন্দৰ্ভত যোৰহাট সদৰ থানাৰ আৰক্ষীয়ে ভাৰতীয় ন্য়ায় সংহিতাৰ ধাৰা 127(2)/123/64(1) /351(2) BNS আৰু POCSO আইনৰ R/Sec 4 of 404/2025 ধাৰাৰ অধীনত এক গোচৰ ৰুজু কৰি আদালতত হাজিৰ কৰোৱাত আদালতে দুই অভিযুক্তক জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰে । আনহাতে, নাবালিকা দুগৰাকীক সোধাপোছাৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে মুকলি কৰি দিয়ে ।

sex-racket at Homestay and resort in Jorhat
যোৰহাটৰ ৰিজ'ৰ্টত নাবালিকাৰ সৈতে অভিসাৰত অভিযুক্ত যুৱক (ETV Bharat Assam)

মহিলাৰ নেতৃত্বতেই চলিছে এই বেহা :

উত্থাপিত অভিযোগ অনুসৰি গগৈ উপাধিৰ এগৰাকী মহিলাই নিৰুদিষ্ট দুয়োগৰাকী নাবালিকাক ফুৰাবলৈ বুলি লৈ আনি নগৰৰ নিকটৱৰ্তী চিলভাৰ ক্লাউড আৰু মেঘা ৰিজ'ৰ্টত দুজন যুৱকৰ সৈতে লিপ্ত কৰাইছিল অপকৰ্মত । এই সমগ্ৰ ঘটনাটো যোৰহাট আৰক্ষীয়ে পোহৰলৈ আনি নাবালিকা দুগৰাকীক লৈ অনা মহিলাগৰাকীসহ দুজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ কিন্তু এনে জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ পাছতো যোৰহাট আৰক্ষীৰ দূৰ্বলতাৰ বাবে আজি ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত গগৈ উপাধিৰ মহিলাগৰাকীয়ে আদালতত জামিন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ইপিনে, সমগ্ৰ যোৰহাট জিলাতে বিশেষভাৱে চৰ্চিত এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা চিলভাৰ ক্লাউড নামৰ হোমষ্টেৰ স্বত্বাধিকাৰীক নিশা আৰু মেঘা ৰিজ'ৰ্টৰ কৰ্মচাৰীক আজি দিনৰ ভাগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে । উল্লেখ্য় যে কোনো নথি-পত্ৰ অবিহনেই নাবালিকাসহ যুৱকদুজনক যোগান ধৰিছিল কোঠা ।

কি কয় অধিবক্তাই ?

নাবালিকাৰে নৈশ যাপনৰ ঘটনাৰ লগত জড়িত মহিলাই জামিন পোৱা সন্দৰ্ভত জেষ্ঠ অধিবক্তা ৰিণ্টু গোস্বামীয়ে কয়, "যোৰহাটৰ এখন ৰিজ'ৰ্টত দুগৰাকী কিশোৰীক নৈশযাপন কৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱা ঘটনাত যিগৰাকী মহিলা জড়িত হৈ আছিল সেইগৰাকী মহিলাই তদন্তকাৰী বিষয়াৰ গাফিলতিৰ বাবে জামিন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।" এই ঘটনাটোক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিয়ে যোৰহাটৰ জ্য়েষ্ঠ অধিবক্তা ৰিণ্টু গোস্বামীয়ে ।

তেওঁ লগতে কয়, "অতি সংবেদনশীল বিষয় এটাত অসম আৰক্ষীয়ে যিদৰে তদন্ত কৰিব লাগে অৰ্থাৎ তদন্তকাৰী বিষয়াজনৰ আইনৰ জ্ঞান থকাৰ পিছতো গ্ৰাউণ্ড অৱ এৰেষ্ট অৰ্থাৎ কি কাৰণত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, সেই কাৰণটো নজনালে । কাৰণ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে এক ৰায়ত কৈছিল যে যেতিয়া এজন লোকক আৰক্ষীয়ে আটক বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তেতিয়া গ্ৰাউণ্ড এৰেষ্টটো কমিনিউকেট কৰিব লাগে ৷ কিন্তু যোৰহাট আৰক্ষীৰ তদন্তকাৰী বিষয়াই সেই বিষয়বস্তুটোৱে উপস্থাপন নকৰা বাবে কিশোৰী নিৰ্যাতনত জড়িত থকাৰ অভিযোগত আটক হোৱা গগৈ উপাধিৰ মহিলাগৰাকীক ন্যায়ালয়ে জামিন দিবলৈ বাধ্য হয় ।"

ফলত অসম আৰক্ষীৰ কৰ্মদক্ষতাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে, এনে আৰক্ষী বিষয়াৰ পৰা কেনেদৰে জনসাধাৰণে ন্যায় লাভ কৰিব পাৰিব বুলি অধিবক্তাগৰাকীয়ে প্ৰশ্ন কৰে । আনহাতে নবালিকাক নিৰ্যাতনৰ ঘটনাত অভিযুক্ত মহিলাগৰাকীয়ে POCSO আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰজু হ'লে ১০ বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাবাস হ'ব পাৰে । এই ঘটনাৰ তদন্ত কৰা আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বুলি তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰে ।

