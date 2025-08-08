গুৱাহাটী: মহানগৰীৰ জয়ানগৰৰ গেষ্ট হাউছত চলা নাৰীদেহৰ ৰমৰমীয়া বেহাত জড়িত থকাৰ অভিযোগত এজনৰ পিচত আন এজন অভিযুক্ত পৰিছে আৰক্ষীৰ জালত । ৰাজ্যজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰা মহানগৰীৰ বাপ্টিষ্ট ইন গেষ্ট হাউছ কাণ্ডত আৰু এজন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে । নলবাৰীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চন্দন দাস নামৰ লোকজনক ।
এই সন্দৰ্ভত পূব গুৱাহাটী আৰক্ষী জিলাৰ উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত মৃণাল ডেকাই জনোৱা অনুসৰি ধৃত চন্দন দাসে গেষ্ট হাউছটোত বহু যুৱতী যোগান ধৰিছিল । তদুপৰি যুৱতী আৰু গ্ৰাহকৰ মাজত মধ্য়স্থতাকাৰী হিচাপেও কাম কৰি তেওঁলোকৰ সু-ব্যৱস্থা কৰি দিছিল চন্দন দাসে ।
এই সন্দৰ্ভত উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত মৃণাল ডেকাই কয়, "কালি নলবাৰীৰ চন্দন দাসক এই গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু আগৰ যিকেইজন অভিযুক্ত আমি ধৰিছিলো তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টসমূহ জব্দ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছো । এতিয়া আমাৰ তদন্ত চলি আছে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "চন্দন দাসে গেষ্ট হাউছটোত বহু যুৱতী যোগান ধৰিছিল । কাৰোবাক যদি সেই সুবিধাটো লাগে চন্দন দাসক যোগাযোগ কৰে । চন্দন দাসে যাক যোগাযোগ কৰিব লাগে তেনেদৰে যোগাযোগ কৰি সু-ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে ।" উল্লেখ্য যে শেহতীয়াকৈ ভাইৰেল হোৱা এটা ফোন ৰেকৰ্ডিঙৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছিল গুৱাহাটীৰ অন্ধকাৰ জগতৰ নিষিদ্ধ নাৰীদেহৰ বেহা । প্ৰথমে গ্ৰাহকে ফোনত কৰিছিল যোগাযোগ । তাৰ পিছত হোৱাট এপছৰ জৰিয়তে হৈছিল যুৱতীৰ ফটোৰ প্ৰদান । ফটো প্ৰদানৰ মাজত নিশাৰ অভিসাৰৰ বাবে চলিছিল যুৱতীৰ দৰ-দাম । ইয়াৰ পিছতে মঙলবাৰে মহানগৰীৰ জয়ানগৰস্থিত গেষ্ট হাউছত পূব গুৱাহাটী আৰক্ষী জিলাৰ উপ-আৰক্ষী আয়ুক্ত মৃণাল ডেকাৰ নেতৃত্ব অভিযান চলাই বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে বাপ্তি হাজৰিকাৰ লগতে তিনিগৰাকী যুৱতীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰে ৷
পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হয় দক্ষিণ শালমাৰাত লেন্সনায়ক হিচাপে কৰ্মৰত জিয়াৰুল ৰহমান । জয়ানগৰৰ গেষ্ট হাউছৰ এই সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে আৰক্ষীৰ তদন্তত আৰক্ষী জোৱানজন জড়িত থকাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছিল । ইয়াৰ পিছতে বুধবাৰে বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষী জোৱানজনক । ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে ৩৯৯/২৫ নম্বৰত এক নিজাববীয়া গোচৰ ৰুজু কৰি বুধবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰোৱায় আটাইকেইজন অভিযুক্তক ।
ইয়াৰে বাপ্তি হাজৰিকা আৰু অন্যতম সহযোগী এগৰাকীক চাৰিদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত লৈ আন অভিযুক্তসকলক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ন্যায়িক জিম্মালৈ । ইফালে গেষ্ট হাউছত নাৰীদেহৰ ব্যৱসায়ত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বাপ্তি হাজৰিকাই বাস কৰিছিল মহানগৰীৰ বেলতলা ওৱাৰলেছত । ইতিমধ্যে ভাইৰেল কল ৰেকৰ্ডিংটোত যুৱতীগৰাকীয়েও উল্লেখ কৰিছিল বেলতলা ওৱাৰলেছত থকাৰ কথা । ওৱাৰলেছৰ বশিষ্ঠপুৰ-১ ৰ গৃহ নম্বৰ ১৭ ত দুই প্ৰেয়সীৰ সৈতে ভাৰাতীয়া হিচাপে আছিল বাপ্তি হাজৰিকা ।
মালিক নথকা এই ভাৰাঘৰতে প্ৰতিদিনে আহ-যাহ হৈছিল বিভিন্ন যুৱতীৰ । এক মোটা অংকৰ ধন দি মালিক নথকা এই ভাৰাঘৰ লৈছিল হাজৰিকাই । দিনৰ ভাগত এই ভাৰাঘৰতে ৰাখি প্ৰতি নিশাই লৈ গৈছিল নীলা ৰঙৰ এখন চাৰিচকীয়া বাহনত । অভিযোগ অনুসৰি পূৰ্বেও এই ভাৰাঘৰত এই প্ৰবৃত্তিৰ কিছু তৃতীয় লিংগৰ লোক আছিল । পিছত স্থানীয় লোকৰ অভিযোগত ঘৰ খালী কৰাইছিল ভাৰাঘৰটোৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে ।