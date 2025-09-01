মৰাণ: জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে ভৰপূৰ ডিব্ৰু-ছৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ঘোঁৰাৰ বাবে বিখ্যাত যদিও আন জীৱ-জন্তুৰেও ভৰি আছে উদ্যানখন । খৰালিৰ সময়ত দেশ- বিদেশৰ পৰ্যটকৰ আগমন হয় ডিব্ৰু-ছৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ; কিন্তু ইয়াৰ মাজতে আজি পোহৰলৈ আহে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত চলি থকা বন্যপ্ৰাণী নিধন কৰি চোৰাং ব্যৱসায় চলাই থকাৰ কথা ।
আজি বন্যপ্ৰাণী অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ ব্য়ুৰ' (WCCB)ৰ পৰা অহা এটা দলে অসম আৰক্ষীক লগত লৈ ডিব্ৰু-ছৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চোৰাং চিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলায় । যুটীয়া অভিযানত দধীয়াৰ পৰা বিন্ধাকটালৈ নাৱেৰে বন্যপ্ৰাণী ছাল, দাঁত, হাড় আনি থকা অৱস্থাত এজনক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় অভিযানকাৰী দলটোৱে ।
এটা চোৰাং ব্যৱসায়ী ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাঁপ দি পলায়ন কৰে । আৰক্ষীয়ে পলায়ন কৰা লোকজনক লক্ষ্য কৰি পাঁচ জাই গুলীচালনা কৰে যদিও তেওঁক আটক কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল ।
অভিযানকাৰী দলটোৱে নাৱত অহা লোকজনৰ পৰা বাঘৰ ছাল, হাড়, দুষ্প্ৰাপ্য বনৰৌৰ ছাল আদি জব্দ কৰে । সম্প্ৰতি আটক কৰা লোকজনক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে অভিযানকাৰী দলটোৱে । দিল্লীৰ পৰা অহা দলটোৱে এই অভিযান সম্পৰ্কে কোনো ধৰণৰ তথ্য সংবাদ মাধ্যমত জানিবলৈ দিয়া নাই ।
আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ পাছতে সংবাদ মাধ্যমত বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি দিছে আটকাধীন যুৱকজনে । তেওঁ কয়, "মোক হাজিৰা দিম বুলি মাতি লৈ গৈছিল । বাঘৰ ছাল আৰু হাড় অনা হৈছিল । মোৰ সৈতে তিনিজন আছিলো । কিমান দিনৰ পৰা এই কাম চলি আছে নাজানো । মোক মালিকে আনিব দিছে । মালিকৰ নাম চবিন পেগু । মোৰ নাম বিপুল ডাং। এইবোৰ দধীয়াৰ পৰা বিন্ধাকটালৈ অনা হৈছিল । কি কামত ব্য়ৱহাৰ কৰে সেই কথা নাজানো ।"