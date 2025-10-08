ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পুনৰ মুকলিৰ এদিন পিচতেই বনকৰ্মীৰে সংঘৰ্ষত ধৰাশায়ী চোৰাং চিকাৰী

ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পুনৰ মুকলিৰ এদিন পিচতেই বনকৰ্মীৰে সংঘৰ্ষত ধৰাশায়ী চোৰাং চিকাৰী
নিশা বনকৰ্মীলৈ লক্ষ্য় কৰি চোৰাং চিকাৰীৰ গুলীবৰ্ষণ ।
Published : October 8, 2025 at 11:43 PM IST
দৰং : যোৱা ৬ অক্টোবৰত পৰ্যটকৰ বাবে পুনৰ মুকলি কৰা হৈছিল ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান । এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন মুকলি হোৱাৰ এদিন পিছতে পৰিল চোৰাং চিকাৰীৰ শেনচকু । যোৱা নিশা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত বনকৰ্মী আৰু চোৰাং চিকাৰীৰ মাজত সংঘটিত হয় গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা । বনকৰ্মীৰ গুলীত নিহত এটা চোৰাং চিকাৰী ।
ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন বিষয়াই উল্লেখ কৰা মতে, নিহত চোৰাং চিকাৰীটো দলগাঁৱৰ থলথলী নেপালী গাঁৱৰ খলিলুৰ ৰহমান । বনকৰ্মীয়ে ইয়াৰ পিচতেই নিহত চোৰাং চিকাৰীটোৰ মৃতদেহৰ লগত উদ্ধাৰ কৰে খোৱা খাদ্য়, ম'বাইল ফোন, কুঠাৰ, ৬ জাঁই সক্ৰিয় গুলী আৰু লোহাৰ সামগ্ৰী । বন বিষয়াগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়,"যোৱা দুই- তিনিদিন ধৰি ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চোৰাং গঁড় চিকাৰী প্ৰৱেশ কৰা খবৰ লাভ কৰিছিলো । সেইমতে ওচৰৰ গাঁওবাসীৰ লগতে প্ৰত্যেক ঠাইত নিৰাপত্তা দিশটো সষ্টম কৰি ৰখা হৈছিল । যোৱা নিশা প্ৰায় ১২:৩০ বজাত ৰহমানপুৰ কেম্প এলেকাত কৰ্তব্যত থকা নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে টৰ্চৰ পোহৰ দেখাৰ লগতে মানুহৰ শব্দ শুনা পায় । লগে লগে তেওঁলোকক ৰ'বলৈ দিয়া হ'ল যদিও বনৰক্ষীলৈ দুই জাঁই গুলী নিক্ষেপ কৰে । প্ৰত্যুত্তৰত বনৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰে ।"
পুৱা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ পিছত উক্ত গুলীচালনাৰ ঠাইত এটি মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি বন বিষয়াগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰি কয়, "মৃতদেহটো খলিলুৰ নামৰ এজন চোৰাং চিকাৰীৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে । ইতিমধ্যে বনৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ এলেকাটো ঘেৰি ৰাখিছে সহযোগী সকলক কৰায়ত্ত কৰাৰ বাবে । তেওঁলোকৰ দলটোত ৪-৫ জন সহযোগী আছিল ।"
উল্লেখ্য় যে নিহত চোৰাং চিকাৰীটো ইয়াৰ পূৰ্বে হৰিণা চিকাৰ কৰি জেললৈ গৈছিল । তেওঁৰ পৰা এটা ৰাইফলো উদ্ধাৰ হৈছিল । ইপিনে, এই গুলীয়াগুলীৰ ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা নাই কোনো বনকৰ্মী । ইয়াৰ পিচতেই ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় কৰ্তৃপক্ষ, দলগাঁও আৰু মঙলদৈ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া, দলগাঁৱৰ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশ মানস জ্যোতি বৰা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে ।